¿Leonardo DiCaprio se reúne con Martin Scorsese para un nuevo proyecto?

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio han estado haciendo películas juntos desde 2002, siendo su primer proyecto "Gangs of New York".

Aunque el thriller policiaco histórico no se considera el mejor del autor, aunque todavía tiene un respetable 72 % en Rotten Tomatoes, sirvió como la primera muestra de una fructífera relación creativa.

Desde entonces, los dos han colaborado en la película biográfica de Howard Hughes "The Aviator" y "The Departed", la última de las cuales le dio a Scorsese su primera victoria en el Oscar.

Su colaboración más popular y rentable se produjo en la forma de "El lobo de Wall Street", que recaudó casi 400 millones de dólares en la taquilla mundial (a través de Box Office Mojo).

"Para mí, egoístamente estoy trabajando con alguien a quien considero el mejor cineasta estadounidense vivo, y tengo estas experiencias realmente únicas e increíblemente memorables", dijo DiCaprio sobre trabajar con Scorsese.

El dúo todavía está trabajando juntos, ya que la producción ha concluido en "Killers of the Flower Moon", que según se informa se estrenará en 2023. El próximo western verá a Scorsese formar equipo con Robert De Niro y DiCaprio, la primera vez que trabaja con ambos.

Afortunadamente, parece que el dinero no se detiene allí, ya que, según los informes, Scorsese y DiCaprio se están uniendo una vez más para un nuevo proyecto que podría ser el más ambicioso hasta el momento.

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio están trabajando en una epopeya de capa y espada

The Hollywood Reporter ha revelado que Apple Original Films se ha hecho con los derechos de "The Wager", un libro de no ficción del escritor David Grann.

¿DiCaprio y Scorsese trabajaran en Killers of the Flower Moon?

Martin Scorsese y el actor Leonardo DiCaprio adaptarán la epopeya, que llegará a las librerías en abril de 2023. El próximo "Killers of the Flower Moon" de Scorsese y DiCaprio adapta el libro de no ficción del mismo nombre de Grann, convirtiendo a "The Wager" en la segunda colaboración entre el director, el actor y el autor.

Tal como narra la descripción del editor Doubleday de "The Wager" (a través de Penguin Random House), parece que los fanáticos de Scorsese se encontrarán con una delicia cinematográfica que será el proyecto más ambicioso del director en años.

El libro sigue a un bote que apenas flota con 30 marineros británicos que se aferran a la vida cuando el barco llega a la costa de Brasil en la década de 1740. Se dice que los sobrevivientes son miembros de la tripulación de un barco británico que perseguía a un barco español antes de que desembarcaran en la región de la Patagonia.

A través del coraje y la valentía, los hombres lograron salir con vida y vivieron para contarlo.

Las afirmaciones de sobrevivir contra viento y marea se consideran dudosas después de que otro barco llega a la costa de Chile seis meses después, y los sobrevivientes afirman que los 30 hombres en realidad eran amotinados.

Con las historias en conflicto, el Almirantazgo Británico inicia un juicio para entender qué sucedió realmente.

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio podrían tener un nuevo proyecto

Queda por ver cuándo o si la película entra en producción. Como muchos directores, Scorsese tiene una buena cantidad de proyectos no realizados.

Actualmente, no hay ningún escritor adjunto para escribir el guión, aunque The Hollywood Reporter sugiere que Imperative Entertainment producirá lo que sería la séptima colaboración entre Scorsese y DiCaprio.

