Legalmente Rubia 3: Fecha de estreno, elenco y todo lo que debes saber

Elle Woods regresará, pues la película “Legalmente Rubia 3” finalmente está sucediendo. Esta será la última secuela de la exitosa comedia de 2001, que recaudó más de 141 millones de dólares en taquilla.

Legalmente Rubia convirtió a Reese Witherspoon ahora de 45 años, en una auténtica superestrella. La legendaria Elle Woods inicialmente va a la Facultad de Derecho de Harvard para recuperar a su novio, pero termina encontrándose a sí misma y una pasión por la ley en el proceso. Elle inspiró a una generación de mujeres a hacerse cargo de sus propias vidas y no dejar que nadie las derribara.

La tercera entrega de la película se anunció oficialmente en 2018. Los fans de Elle Woods han estado esperando con gran expectación desde entonces. Por eso en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles, desde la fecha de lanzamiento hasta la última actualización de la actriz de Legalmente Rubia.

Reparto y equipo de Legalmente Rubia 3

Reese Witherspoon regresará para interpretar a Elle Woods

¡No sería una película legalmente rubia sin Reese! La actriz Reese Witherspoon volverá a interpretar el papel que hizo famosa en la película de 2001. Para cuando se estrene la tercera película, habrán pasado casi 20 años desde la última vez que la ganadora del Oscar interpretó al personaje icónico.

Cuando se confirmó la película, Reese tuvo que celebrar la noticia. Publicó un video en su cuenta de Instagram de ella misma descansando en un flotador de la piscina con el bikini rosa de lentejuelas de Elle. "Es verdad ... # LegallyBlonde3", subtituló la publicación. Esta es una referencia al video que envió a Harvard. También volvió a usar el bikini en honor al 20 aniversario en 2021.

En cuanto a otros miembros del elenco que regresan de las películas originales, la única que está oficialmente confirmada es Jennifer Coolidge, quien repetirá su papel de Paulette, así lo anunció Reese en una entrevista de 2019.

¿De qué se trata Legalmente Rubia 3?

La trama de la película aún es todo un misterio

La trama de la película se ha mantenido en secreto. Sin embargo, Mindy y Reese les han dado a los fanáticos algunas cositas sobre qué esperar.

“Elle Woods es un personaje tan icónico y tan amado”, dijo Mindy a Elle.com en noviembre de 2020. “Normalmente, creo que no me parecería realmente divertido hacerlo porque las expectativas están establecidas. Pero como no habíamos visto al personaje en 18 años, estaba emocionado. Sabemos cómo era Elle cuando tenía 21 o 22 años. Pero, ¿y cuando tenga 42 años? Ese personaje, tan inocente y femenino, ¿cómo es ella cuando está lidiando con problemas de adultos y es una mujer adulta? Ella ya no es una niña ".

En 2019, la actriz Reese Witherspoon reveló a The Hollywood Reporter que la película será “muy divertida. Tan llena de moda. Tan llena de asombrosas ideas feministas. Será global. Tendrá animales. Tendrá miembros del elenco que regresan. Solo necesitamos filmarlo primero. Pero esa es mi esperanza y mi sueño para Legalmente Rubia 3 ".

Fecha de lanzamiento y detalles de producción

La película está programada para estrenarse en mayo de 2022

Hasta ahora se ha informado que la fecha de lanzamiento de la película Legalmente Rubia 3 es en mayo de 2022. La fecha de lanzamiento se anunció en octubre de 2020 durante una reunión virtual del elenco en honor al 20 aniversario de la película original. Dado que la película aún no ha comenzado a filmarse en octubre de 2021, esa fecha de lanzamiento podría retrasarse más adelante en 2022.

