¿Le temes a la oscuridad? Temporada 2: Llegará pronto a Nickelodeon

Si estuviste emocionado de ver el regreso de ¿Le temes a la oscuridad? el programa de miedo de la televisión en Nickelodeon, pues la segunda temporada esta a la vuelta de la esquina, La Verdad Noticias te trae el traíler de esta espectacular serie y más detalles al respecto.

Bryce Gheisar, Arjun Athalye, Beatrice Kitsos, Malia Baker, Dominic Mariche y Parker Queenan protagonizan la próxima temporada como el nuevo grupo de niños de la Midnight Society que lidiará con una maldición en su pequeña ciudad.

Echa un vistazo al tráiler de la segunda temporada de ¿Tienes miedo a la oscuridad? a continuación:

Nickelodeon reveló más sobre la nueva temporada en un comunicado de prensa

Nickelodeon ha revelado el tráiler del esperado debut de la segunda temporada de Are You Afraid of the Dark ?: Curse of the Shadows, la querida serie de antología de terror basada en el clásico de culto infantil de los 90.

Producida por ACE Entertainment, la serie limitada de seis partes se estrenará el viernes 12 de febrero a las 8 pm (ET/PT) en Nickelodeon, con nuevos episodios transmitidos todos los viernes por la noche.

¿Le temes a la oscuridad?: Curse of the Shadows sigue a un nuevo grupo de niños de la Midnight Society que se enteran de la aterradora maldición lanzada sobre su pequeña ciudad costera y son perseguidos por una misteriosa criatura conocida como Shadowman.

Escena de ¿Le temes a la oscuridad? Primera temporada.

En el tráiler recién lanzado, los espectadores conocen a los nuevos miembros de Midnight Society y pueden vislumbrar los horrores que les esperan en las sombras.

