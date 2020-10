Lauren Cohan cree que episodios extra de The Walking Dead son lo mejor de serie

Lauren Cohan cree que episodios bonus de The Walking Dead son lo mejor de serie

Seis nuevos episodios adicionales que extienden la décima temporada de The Walking Dead hasta principios del próximo año son "los mejores episodios que he leído", dice Lauren Cohan, cuya Maggie Rhee regresó heroicamente en "A Certain Doom" del domingo pasado.

Estos nuevos episodios, diseñados para ser filmados de manera segura en medio de la pandemia de COVID-19 con extensos protocolos sanitarios implementados, contarán historias impulsadas por personajes que tienen lugar antes y después de la Guerra de los Susurradores.

Con personajes como Daryl (Norman Reedus) y Negan (Jeffrey Dean Morgan), esta media docena de episodios también revelará lo que le sucedió a Maggie (interpretada por la actriz de Nueva Jersey) en los varios años que pasó fuera de The Walking Dead.

Lauren Cohan ha dado vida a Maggie Greene desde 2011

"Sabía que iba a volver, pero no sabíamos exactamente cuándo", dijo Lauren Cohan a The Hollywood Reporter. "Siempre la tuve mentalmente en un cuadrante de mi cerebro y mi alma. [Showrunner Angela Kang] y yo mantuvimos esta conversación viva y flexible. Y esta es la forma en que pudimos hacerlo y obviamente lo ha hecho, ahora tenemos espacio para contar esta historia gigante en estos 30 episodios el próximo año".

Así serán episodios extra de The Walking Dead

Los seis episodios extra de The Walking Dead están previstos para emitirse a principios de 2021 y son los primeros de los 30 episodios restantes hasta el final de la serie de AMC.

Lauren Cohan regresa como una serie regular en la última temporada de 24 episodios que durará dos años y finalmente concluirá a fines de 2022.

"Tenemos un largo camino por recorrer y estamos muy emocionados de darlo todo. Conocer la fecha de finalización, creo que es realmente un regalo", dijo Lauren Cohan. "Es un regalo para los guionistas, y es un regalo para nosotros apreciar cada momento y verter literalmente sangre, sudor y lágrimas en el programa como si no hubiera un mañana porque vamos a tener cosas increíbles que hacer. . Lo sé porque ahora tenemos estos seis episodios por hacer".

"Podría haber dicho esto antes sobre otras cosas, pero estos son los mejores episodios que he leído".

Si bien los episodios son más moderados, carecen del alcance y la escala de episodios más grandes de The Walking Dead debido a la pandemia, cuentan una "historia realmente genial que creo que a los fanáticos les encantará", dijo Kang a Deadline al detallar la historia aún por ven.

El COVID-19 "cambió un poco la dinámica", agregó Norman Reedus, quien señala que los episodios brindan un "respiro" a raíz de la Guerra de los Susurradores.

"Creo que la gente necesita exhalar y mirar a su alrededor, y creo que eso es lo que está sucediendo ahora", dijo. "Estoy seguro de que volverá a subir, pero ahora mismo es una especie de exhalación introspectiva, una sensación, lo cual es agradable. Es un tono agradable".

The Walking Dead regresa con seis nuevos episodios a principios de 2021 en AMC.

¿Crees que estos episodios extra realmente serán lo mejor que ha hecho de The Walking Dead?, ¿Qué tramas esperas ver? Dinos en los comentarios.