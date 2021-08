Las10 mejores novelas de terror convertidas en grandes películas de terror

En la actualidad hay muy pocas películas de terror basadas en novelas literarias, pero hubo un tiempo en el que los fanáticos de las lecturas de horror obtenían versiones muy competentes de sus clásicos.

El éxito de estas películas está en trar al ‘mundo real’ criaturas que solo podrían existir en las peores pesadillas del público, gracias a la adaptación de la obra escrita de grandes novelistas del género.

Si quieres conocer algunas de las mejores películas de terror basadas en novelas de terror, continúa con La Verdad Noticias.

10 Los pájaros de Daphne DuMaurier

Los pájaros.

Daphne du Maurier escribió algunas de las novelas más fascinantes y espeluznantes del siglo XX. "The Birds" es la historia de un granjero, su familia y su comunidad que son atacados por bandadas de pájaros y aves marinas en misiones kamikaze.

9 Hellraiser de Clive Barker

Hellraiser.

El apetito insaciable de Frank Cotton por los oscuros placeres del dolor lo llevó al rompecabezas de la caja de Lemarchand, y desde allí, a una muerte que solo un alma enferma podría inventar. Pero la esposa enloquecida por el amor de su hermano, Julia, ha descubierto una manera de traer de vuelta a Frank, aunque el precio será terrible y sangriento. . . y ciertamente habrá un infierno que pagar.

8 Carrie de Stephen King

Carrie.

Carrie White puede haber estado pasada de moda e impopular, pero tenía un don. Carrie podía hacer que las cosas se movieran concentrándose en ellas. Caería una vela. Una puerta se cerraría. Este era su poder y su pecado.

Luego, un acto de bondad, tan espontáneo como las burlas viciosas de sus compañeros de clase, le ofreció a Carrie la oportunidad de ser normal e ir a su baile de graduación. Pero otro acto, de feroz crueldad, convirtió su don en un arma de horror y destrucción que sus compañeros nunca olvidarán.

7 Frankenstein de Mary Shelley

Frankenstein.

La historia de Victor Frankenstein y la monstruosa criatura que creó ha cautivado a los lectores desde que se publicó hace casi dos siglos. En la superficie, es una novela de horror tenso y en constante aumento; pero en un nivel más profundo, ofrece una iluminación penetrante de la condición humana en su retrato de un científico que traspasa los límites de la conciencia, y de un monstruo traído a la vida en un mundo extraño, intentando cada vez más desesperadamente escapar de la tortura de su soledad.

6 El resplandor de Stephen King

El resplandor.

El nuevo trabajo de Jack Torrance en el hotel Overlook es la oportunidad perfecta para un nuevo comienzo. Como cuidador fuera de temporada en el antiguo y atmosférico hotel, tendrá mucho tiempo para volver a conectarse con su familia y trabajar en su escritura.

Pero a medida que comienza el duro clima invernal, la ubicación idílica se siente cada vez más remota. . . y más siniestro. Y el único que se da cuenta de las fuerzas extrañas y terribles que se acumulan alrededor del Overlook es Danny Torrance, un niño de cinco años con un talento único.

5 Drácula de Bram Stoker

Drácula.

Cuando Jonathan Harker visita Transilvania para ayudar al Conde Drácula a comprar una casa en Londres, hace horribles descubrimientos en el castillo de su cliente. Poco después, ocurren incidentes inquietantes en Inglaterra: un barco encalló en las costas de Whitby, su tripulación desapareció; la hermosa Lucy Westenra sucumbe lentamente a una enfermedad misteriosa y devastadora, su sangre se escurre; y el lunático Renfield elogia la inminente llegada de su 'maestro'.

4 Psicosis de Robert Bloch

Psicosis.

Psycho de Robert Bloch cautivó a una nación cuando apareció en 1959. La historia era demasiado real; de hecho, este clásico se inspiró en la historia de la vida real de Ed Gein, un asesino psicótico que llevaba una doble vida. Alfred Hitchcock también quedó cautivado y convirtió el libro en una de las películas clásicas más queridas de todos los tiempos un año después de su lanzamiento.

3 El exorcista de William Peter Blatty

El exorcista.

La emocionante obra maestra de fe y posesión demoníaca de William Peter Blatty. Cruda y profana, impactante y escalofriante, sigue siendo una parábola moderna del bien y el mal y quizás la novela más aterradora jamás escrita.

2 El silencio de los inocentes de Thomas Harris

El silencio de los inocentes.

Como parte de la búsqueda de un asesino en serie apodado "Buffalo Bill", se le asigna una tarea a la aprendiz del FBI Clarice Starling. Debe visitar a un hombre confinado en una instalación de alta seguridad para criminales dementes y entrevistarlo.

Ese hombre, el Dr. Hannibal Lecter, es un ex psiquiatra con gustos inusuales y una intensa curiosidad por los rincones más oscuros de la mente. Su comprensión íntima del asesino y de la propia Clarice forman el núcleo de The Silence of the Lambs de Thomas Harris, un clásico inolvidable de la ficción de suspenso.

1 Tiburón de Peter Benchley

Tiburón.

El clásico y exitoso thriller de terror devorador de hombres que inspiró la película de Steven Spielberg e hizo que millones de bañistas tuvieran miedo de meterse en el agua. Experimente la emoción del horror indefenso de nuevo, o por primera vez.

¿Qué otras novelas conoces que se hayan convertido en excelentes películas de terror?

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.