Las reglas que Tim Burton impuso a Jenna Ortega, Emma Myers en Merlina

No todos los días se consigue un éxito, en especial ahora con tanta oferta de múltiples plataformas streaming y aún así, Merlina ha conseguido robarse los reflectores mundiales. Y para conseguirlo, Tim Burton tuvo que establecer ciertas reglas y en algunos casos, peticiones fuera de lo común tanto a Jenna Ortega, Emma Myers y el resto del elenco.

El mejor ejemplo fue la preparación física y mental de la joven protagonista, quien debutó como actriz junto a Eugenio Derbez y Rob Schneider cuando apenas tenía 10 años. En entrevista con Teen Vogue, reveló el exigente ritmo de trabajo que requirió su papel en la serie codirigida por el responsable de El joven manos de tijera.

“Un día normal en el set de Merlina era despertarme a las 4:30 a.m., luego me recogían como a las 5:20 a.m., entonces debía vestirme, después me llevaban al área de maquillaje y sólo después podía ir directamente al set para comenzar a grabar. Hacíamos eso durante 12 horas al día, entonces comíamos cada que podíamos, porque también debía practicar mis escenas de acción y tomar clases de cello, así terminaba mi día y volvía a casa”, recordó la actriz de Terror en el Estudio 666.

Y si crees que esto ya era retador, aún no siquiera hemos llegado a las reglas que Tim Burton le puso a Jenna Ortega para convertirse en Merlina. “Las primeras dos semanas de rodaje hice una toma en la que no parpadee en absoluto y Tim dijo: 'No quiero que parpadees más'”, recordó la también intérprete en Wyrm.

“Lo que pasa con el parpadeo es que no me di cuenta de que no lo estaba haciendo. Simplemente sucedió. Porque cada vez que comenzamos una toma, reiniciaba mi cara, dejaba caer todos los músculos de mi rostro y a Tim realmente le gustaba esa mirada tipo Kubrick en la que veía a través de mis cejas”, haciendo referencia al trabajo de Jack Nicholson como Jack Torrence en El resplandor.

Por otra parte, Jenna Ortega también conversó con ScreenRant sobre las peticiones que recibieron otros miembros del equipo, como sucedió con Victor Dorobantu, actor que se encargó de darle vida a Dedos, porque sí, esa mano no fue creada con efectos digitales, esto mismo trajo una serie de retos.

“Tim quería que fuera un actor real como lo hicieron en las películas de los 90, así que fue este mago llamado Victor. Él usaba un traje azul completo y se escondía detrás de las paredes y debajo de las camas. Luego construyeron una prótesis en la parte superior de su mano para que pareciera la parte de un muñeca, y él pudiera caminar".

Tal vez te interese.- Acusan de racismo a Tim Burton por la nueva serie de Merlina de Netflix

Tener al elenco concentrado y dentro de la historia fue crucial para Tim Burton, también director de Beetlejuice, Batman regresa y Marcianos al ataque, motivo por el que Emma Myers tuvo la oportunidad de tomar decisiones para crear a su personaje como el hecho de elegir cada suéter e incluso el color de sus uñas en cada episodio.

No olvides que los ocho episodios de Merlina están disponibles en el catálogo de Netflix junto a títulos como La flor más bella, Harry y Megan, 1899 y Mariposa de barrio. Ahora ya tienes algunos datos en mente para sorprender a tus amigos y familia sobre temas relacionados a la Familia Addams.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.