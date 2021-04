Cuando la pandemia de coronavirus detuvo a Hollywood en 2020 supimos que el año siguiente iba a ser bastante inusual en términos de estrenos de películas. Con las restricciones sociales aún vigentes en todo el mundo, los estudios se vieron obligados a repensar sus estrategias a medida que se acercaba el 2021, y muchos optaron por enviar películas que se hicieron para la pantalla grande directamente a las plataformas de transmisión, pero eso no es todo pues la pandemia también dejó algunas de las peores películas de 2021.

Warner Bros. lideró la carga cuando anunció que todas sus películas de 2021 tendrían una presentación en el cine limitada junto con un lanzamiento digital en HBO Max. Luego, en un grado u otro, estudios como Disney y Paramount siguieron su ejemplo. Con esta nueva forma de hacer negocios, la mayoría de los fanáticos del cine predijeron que habría un período de ajuste a medida que los estudios intentaran darle sentido al paisaje drásticamente alterado de Tinseltown.

Pero lo que no vimos venir fue la avalancha de malas películas que nos habían preparado. Desde éxitos de taquilla largamente esperados que se encontraron con una gran decepción hasta imágenes tomadas apresuradamente por la pandemia que nunca deberían haber visto la luz, por eso en La Verdad Noticias te presentamos las peores películas de 2021.

Algunas de las peores películas de 2021

Bliss, una de las peores películas de 2021

Una década después de que su película Another Earth se convirtiera en la comidilla de Sundance , el guionista y director Mike Cahill agregó otro romance de ciencia ficción que dobla la realidad a su currículum, sin imaginar que se convertiría en una de las peores películas de 2021.

Lanzado en febrero, a través de Amazon, Bliss, está protagonizada por Owen Wilson como un hombre que sufre un colapso cuando su matrimonio y su trabajo implosionan en rápida sucesión. Greg luego es absorbido por un mundo de poderosos alucinógenos después de enamorarse de una mujer sin hogar llamada Isabel (Salma Hayek), quien casi lo convence de que el lugar al que están escapando, un lugar donde ella es una científica genio que ejecuta una simulación y que los problemas se han resuelto en gran medida: es la única realidad verdadera. Aquellos que tengan la paciencia necesaria eventualmente descubrirán que Greg se ha convertido en un adicto sin hogar, o eso parece.

Bliss estuvo disponible para su transmisión en un momento en que el público necesitaba desesperadamente escapar de la realidad, pero la película solo logra asombrar a los espectadores. "Incluso la peor simulación tendría más claridad que esta", dijo IndieWire en su reseña, y el Daily Herald de Chicago estuvo de acuerdo, culpando al "guión complicado y obsesionado con las minucias de ' Matrix -Lite'".

El mayor error de Cahill es dedicar demasiado tiempo a explicar la mecánica de su universo, aunque la sobrecarga de exposición está lejos de ser el único problema aquí. La verdad es que los coprotagonistas Owen Wilson y Salma Hayek carecen de la chispa en pantalla que Bliss necesita urgentemente. Ninguno parece totalmente comprometido, y se vuelve cada vez más difícil apoyarlos cuando lo único que parece genuino es la mirada de desconcierto de Wilson, convirtiendose así en una de las peores películas de 2021.

Locked Down, una película que nadie pidió

Se han creado y ambientado un puñado de películas dentro de la pandemia del coronavirus, pero por cada Anfitrión (un emocionante viaje con Zoom que estuvo entre las mejores películas de terror de 2020 ), hay un desastre total como Locked Down. Parte de una travesura de atraco, parte de drama romántico, la película sigue a Linda y Paxton (Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor), una pareja en apuros cuya separación planeada debe ser suspendida debido a las restricciones de encierro de COVID-19 en Londres.

Encerrados juntos, deciden planear un audaz robo de joyas que los convertirá en millonarios. Usando el trabajo de repartidor de Paxton y el acceso de Linda a las bóvedas de Harrods, robarán un diamante por valor de más de $ 4 millones y, después de entregar la mitad de las ganancias al Servicio Nacional de Salud, se irán por caminos separados.

Por supuesto, las cosas no resultan de esa manera, el atraco simplemente los acerca. El escritor Steven Knight ( La chica en la telaraña) y el director Doug Liman (Al filo del mañana ) insinúan que Paxton y Linda usarán el resto del encierro para enamorarse de nuevo, pero a menos que seas un superfan de cualquiera de los dos. Hathaway o Ejiofor, hay muy poco que admirar aquí.

Ambos protagonistas hicieron un esfuerzo admirable, pero la película Locked Down está demasiado preocupado con guiños y asentimientos a la vida encerrada, a menudo ignorando toda la trama del atraco durante largos períodos de tiempo. "Toda la película, en resumen, es un error abominable", dijo The Times , y no podemos evitar estar de acuerdo en que esta es una de las peores películas de 2021.

Chaos Walking se postula como una de las peores películas de 2021

La segunda película de Doug Liman estrenada durante la primera parte de 2021, la tan esperada adaptación Chaos Walking (basada en el primer libro de la serie de novelas del mismo nombre) fue otro fracaso para el talentoso director. La propiedad fue elogiada como la "próxima Crepúsculo" por Reuters cuando reveló que Lionsgate había adquirido los derechos de la película en 2011. Liman abordó el proyecto en 2016 y, a finales de año, tanto Daisy Ridley como Tom Holland habían firmado para ser las estrellas.

La filmación siguió adelante, pero las primeras reacciones a la película fueron tan malas (los ejecutivos de Lionsgate supuestamente lo llamaron "irrenunciable" después de ver el primer corte) que se ordenaron nuevas filmaciones.

Desafortunadamente, Daisy Ridley y Tom Holland estaban demasiado ocupados convirtiéndose en grandes nombres a través de las películas de Star Wars y Marvel. La breve obsesión con las películas distópicas de novelas ya había pasado hace mucho tiempo cuando Chaos Walking llegó a la pantalla grande en marzo de 2021, pero incluso si este inicio de franquicia previsto se hubiera lanzado junto con películas como The Hunger Games y The Maze Runner, no les hubiera dado batalla pues ha sido catalogada como una de las peores películas de 2021.

Los coprotagonistas británicos "tienen toda la simpatía de dos troncos de árboles", como lo expresó el Daily Telegraph de Londres , mientras que The Guardian bromeó diciendo que "Chaos Lumbering" habría sido un título más adecuado. Nadie esperaba realmente Chaos Walking después de pasar tanto tiempo en el infierno del desarrollo, pero aún así logró decepcionar.

Noticias en el condado de Yuba sin buenas reseñas

En el papel, "Noticias en el condado de Yuba fue un éxito infalible", pero esta comedia sobre una ama de casa suburbana que ata a los medios de comunicación junto con una mentira sobre su marido infiel perdió su objetivo a una distancia considerable y se convirtió en una de las peores películas de 2021. Con la ganadora del Oscar Allison Janney a la cabeza y un reparto de reparto que incluye a Awkwafina, Mila Kunis, Regina Hall, Wanda Sykes y Juliette Lewis, la directora Tate Taylor ( The Help ) tuvo la oportunidad de hacer algo especial.

Pero, lamentablemente, "Noticias en el condado de Yuba" aparece como una versión derivada de las películas con las que aspira a codearse. Las comparaciones desfavorables con el clásico Fargo de los hermanos Coen fueron populares entre los críticos, y la película fue criticada duramente cuando se estrenó digitalmente y en cines en febrero de 2021.

Además de perder un talentoso elenco, "Noticias de última hora en el condado de Yuba" tuvo el pecado más grande de excederse en la violencia gratuita. "Los estallidos de brutalidad, explícitos y sugeridos, aterrizan en algún lugar del espectro entre Tarantino y Looney Tunes, y no en el buen sentido", dijo The Hollywood Reporter .

Mientras tanto, en una crítica sin restricciones, The New York Times cuestionó cómo un cineasta como Taylor "llegó a dirigir esta amoral y repelente bolsa de enfermos, una película cuya mayor ambición en la vida es iniciar una guerra de ofertas en un Sundance de finales de los noventa". La escritora Amanda Idoko ( Los Goldberg) claramente tenía algo que decir sobre la cultura sensacionalista, pero su mensaje se estropea mucho.

Bruce Willis continúa con la mala racha en 2021

Cosmic Sin, una falla de ciencia ficción que hace honor a su nombre, está protagonizada por un letárgico Bruce Willis como un general deshonrado que sale de su retiro para luchar contra una raza extraterrestre hostil. La acción tiene lugar en un futuro lejano (el año 2524, para ser exactos) donde la humanidad hace tiempo que coloniza planetas fuera de nuestro sistema solar.

La guerra parece inevitable cuando uno de esos planetas es atacado por una civilización hasta ahora desconocida y, por supuesto, las probabilidades están en contra de la humanidad. Sabiendo que es su única oportunidad, Willis y el Capitán América: Frank Grillo, el Soldado del Invierno, lideran un ataque preventivo contra el planeta natal del ejército alienígena.

La película continuó con una terrible carrera para Willis, quien fue objeto de fuertes críticas. "Sugerir que Bruce Willis está llamando por teléfono en su actuación en Cosmic Sin sería un insulto a la comunicación telefónica, que puede ser un medio eficaz de transmitir información importante y emoción genuina", escribió Christy Lemire, mientras que Los Angeles Times señaló que la estrella de acción descolorida era "de alguna manera más deslucida de lo habitual".

Entonces ¿podría un actor diferente y más interesado haber salvado esta película? En resumen, no. La crítica dirigida a Willis fue de hecho válida, pero los coguionistas Edward Drake (quien también dirigió) y Corey Large son igualmente culpables de que esta sea una de las peores películas de 2021: descuidaron dar cuerpo a los personajes secundarios y se alejaron un poco de los gustos de Battlestar Galactica. Incluso falla como una película de acción directa, con una edición entrecortada y secuencias de batalla sin inspiración.

