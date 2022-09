Las mejores series de Netflix en 2022

En lo que va de año, esta plataforma nos ha sorprendido con series de diferentes géneros, desde romance a fantasía. Lo cual nos ha hecho investigar sobre alguna VPN para Netflix, para proteger nuestra privacidad al disfrutar de su contenido.

Hoy te traemos una lista con las mejores series de Netflix en el presente año. De esta forma podrás chequear aquellas que aún no has visto o recordar esas ya disfrutaste.

Archivo 81

Estrenada en enero, Archivo 81 es una de las mejoras propuestas de suspenso que nos trajo Netflix este año. Mezclando el género found footage con el terror psicológico y el true crime. La historia nos habla de un archivista quien es contratado para revisar y reparar unas cintas de vídeo encontradas en las ruinas de un edificio que se incendió más de una década atrás.

¿Quién es Ana?

Esta serie, de la mano de la exitosa Shonda Rhimes, está enfocada en la historia de la vida real de la falsa heredera alemana Anna Delvey. Durante 9 episodios, nos narran la forma en la que Delvey logró estafar a la élite de Nueva York. Basada en un artículo de New York Magazine, ¿Quién es Ana?, nos atrapa en esta divertida y fascinante historia que posee 3 nominaciones a los próximos premios Emmy.

Intimidad

Una de las series españolas más esperadas en el 2022 llegó a la pantalla de Netflix. Intimidad promete mantenernos enganchados gracias a su trama cargada de misterio y su mensaje reivindicativo acerca del tratamiento de las mujeres; especialmente, su intimidad en espacios públicos. Aquí, podemos ver la historia de una política, a la cual le ha sido filtrado un video sexual a la prensa y las consecuencias de este hecho.

Estamos Muertos

Gracias a recientes éxitos como “El Juego del Calamar”, las series surcoreanas son más populares que nunca y Estamos Muertos es una muestra de ello. Esta propuesta de Netflix ha sido nombrada como una de las mejores series de zombies de la última década. Estamos Muertos nos narra la historia de cómo un virus convierte a los estudiantes de un instituto en zombies. Con esta serie, se logra rescatar este controversial género, elaborando así una historia terrorífica y divertida.

You Don’t Know Me

Este thriller de la BBC se mantiene al nivel de otras series de la misma cadena. Con tan solo cuatro episodios cargados de suspenso, You Don’t Know Me sigue la vida de un hombre que es acusado de asesinato, el cual debe demostrar su inocencia a pesar de las evidencias que lo inculpan.

Clark

Esta es una de las propuestas más interesantes de Netflix en este 2022. Dirigida por Jonas Åkerlund, Clark, un antiguo criminal, reflexiona sobre sus pasadas aventuras. Esta serie es protagonizada por Bill Skarsgård, mejor conocido por su papel de Pennywise en “Eso”, y se encarga de convertir a su políticamente incorrecto personaje en un héroe.

Desparejado

Esta vez, Darren Star, creador de la exitosa “Sexo en la Ciudad”, nos cuenta la historia de un agente de bienes raíces de mediana edad quien es abandonado repentinamente por su pareja desde hace 17 años. De esta manera, nuestro protagonista, interpretado por Neil Patrick Harris, deberá enfrentar su separación y redescubrirse a sí mismo en la gran ciudad de Nueva York.

La Mujer De La Casa De Enfrente De La Chica En La Ventana

Lo interesante de esta serie, protagonizada por Kristen Bell, es que es una parodia inteligente de aquellos típicos thrillers psicológicos. Esta miniserie narra cómo la vida de una mujer cambia en el momento en que un hombre se muda al frente de su calle. Al espiarlo a través de su ventana, ella creerá presenciar un crimen indescriptible. A pesar de ser una parodia, nos deja con la misma sensación que lo haría un thriller psicológico real.

Dualidad

Si eres fanático de las series con tramas enredadas y cargadas de sorpresas, Dualidad es lo que estabas buscando. Esta interesante propuesta juega con los misteriosos cambios de identidad que nos dejan pegados a nuestros televisores inteligentes. Esta historia nos muestra como dos hermanas gemelas han intercambiado sus identidades en secreto y el caos que se desata cuando una de ellas desaparece misteriosamente.

Heartstopper

Esta adaptación de la novela gráfica creada por Alice Osman ha logrado llegar al corazón de muchos. Con una historia cargada de representación y diversidad, Heartstopper se ha establecido como una de las mejores series de la plataforma. Aquí, su creadora nos cuenta cómo dos adolescentes totalmente diferentes logran enamorarse y comenzar una relación que los transforma a ambos. Esta hermosa serie ha sido renovada para dos temporadas luego de su exitosa premier.