Las mejores películas disponibles en Netflix para celebrar el Día del Padre.

Estamos a solo unos días del Día del Padre, y personas de todo el mundo celebrarán el día especial de su papá de varias maneras. Si está entrando en pánico acerca de lo que debe hacer por su papá, ¡lo tenemos cubierto! ¡Compartimos algunas de las mejores películas de Netflix para ver con tu papá en el Día del Padre 2022!

En el Día del Padre, las personas participan en muchas actividades durante el día para que el día de su papá sea especial, ya sea llevarlo a desayunar o almorzar, llevarlo de compras o simplemente hacer cualquier cosa que le guste. Pero por la noche, se preguntan cómo pueden terminar la noche.

Bueno, nunca puedes equivocarte al ver una buena película en Netflix mientras comes deliciosos bocadillos y bebes bebidas sabrosas. Y ni siquiera tiene que molestarse en encontrar buenas películas para ver porque ya hemos compilado una lista de las mejores películas de Netflix que el servicio de streaming tiene para ofrecer.

A continuación, La Verdad Noticias te deja las cinco mejores películas de Netflix para ver con tu papá este Día del Padre.

"The Adam Project", perfecta para el Día del Padre

The Adam Project es la película ideal para ver el Día del Padre en Netflix. La película de ciencia ficción fue dirigida por Shawn Levy a partir de un guión coescrito por Jonathan Tropper, TS Nowlin, Jennifer Flackett y Mark Levin.

La historia sigue a un piloto de combate que viaja en el tiempo y que accidentalmente viaja al año 2022 y solicita la ayuda de su yo de 12 años para emprender una misión para salvar el futuro. Pero para lograr con éxito su misión de salvar el mundo, el piloto que viaja en el tiempo también debe formar equipo con su difunto padre, que tiene más información.

Ryan Reynolds interpreta a Adam Reed, el piloto que viaja en el tiempo, y Walker Scobell interpreta a un joven Adam Reed. El resto del elenco incluye a Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Catherine Keener y Zoe Saldaña.

Aunque la película trata sobre viajes en el tiempo, ver la relación entre Adam Reed mayor y menor y su padre fue muy conmovedor de ver. Creo que muchas personas podrán identificarse con la dinámica familiar de los Reed. ¡Así que asegúrese de agregar The Adam Project a su lista de vigilancia para el Día del Padre lo antes posible!

El "Padre del año" está disponible en Netflix

Puede que "Padre del año" se haya estrenado en 2018, pero definitivamente es una de esas películas que siempre puedes volver a ver y qué mejor momento que el Día del padre.

La película de comedia está protagonizada por David Spade como un desempleado tonto e imprudente llamado Wayne que termina causando problemas a su hijo Ben al tomar una apuesta demasiado en serio.

Todo comienza cuando Ben y su mejor amigo Larry hacen una apuesta de que sus padres podrían vencer al otro en una pelea. Lo que se suponía que era una apuesta tonta se vuelve serio cuando Wayne aparece en la puerta del padre de Larry listo para pelear. Debido a las acciones imprudentes de Wayne, Ben pierde su trabajo y las relaciones se arruinan.

Si estás buscando algo divertido y ligero para ver con tu papá, "Padre del año" definitivamente debería estar en tu lista de observación para la noche

"Fatherhood", una carta de amor a los padres viudos

Paternidad es una película dramática dirigida por Paul Weitz a partir de un guión escrito por Weitz y Dana Stevens. Es una adaptación cinematográfica de una memoria titulada Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love de Matthew Logelin.

La historia sigue a un padre viudo llamado Matthew que lucha con el dolor y cómo criar a su hija después de la inesperada muerte de su esposa. Kevin Hart protagoniza el papel principal y recibió elogios por su actuación.

El resto del maravilloso elenco incluye a Melody Hurd, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan, Frankie R. Faison y Paul Reiser. Esta película es más seria, por lo que recomendamos guardarla para la última película de la noche.

"Yes Day", ideal para celebrar a papá y a mamá

Yes Day es la película perfecta para ver el Día de la Madre y el Día del Padre. La historia sigue a los padres, Allison y Carlos, que deciden darles a sus hijos un día en el que pueden hacer las reglas. Durante 24 horas, los padres deben decir "sí" a las peticiones más salvajes de sus hijos.

Obviamente, dar permiso a los niños para hacer lo que quieran solo puede terminar de una manera: caos total. Jennifer Garner y Édgar Ramírez interpretan a Allison y Carlos, respectivamente.

Jenna Ortega, Julian Lerner y Everly Carganilla interpretan a los niños de Allison y Carlos. Recomendamos enfáticamente ver el Día del Sí con tu papá en el Día del Padre. Te prometo que se reirá durante toda la película.

"Hustle", entre las mejores películas de Netflix

"Hustle" se estrenó en Netflix el 3 de junio y claramente le está yendo bien en el transmisor. A partir del 15 de junio, ocupa el primer lugar en la lista de las 10 mejores películas de Netflix.

La película de drama deportivo está protagonizada por Adam Sandler como un cazatalentos de baloncesto con mala suerte llamado Stanley que descubre a un talentoso jugador de baloncesto callejero en España. Con la esperanza de volver a la NBA, Stanley termina trayendo al jugador de baloncesto a los Estados Unidos sin la aprobación de su equipo.

Aunque la película se centra principalmente en Stanley y su intento de revivir su carrera, los espectadores también pueden ver la dinámica con su hija, Alex. Debido a su trabajo, Stanley apenas pasa tiempo con su hija y se ha perdido varios de sus cumpleaños.

Aun así, Stanley hace todo lo posible por mantener una buena relación con su hija recuperando el tiempo perdido cuando puede. Le damos a Hustle un 10/10 y sugerimos que es una de las primeras películas que ves en el Día del Padre.

