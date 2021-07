Las mejores películas de terror que se estrenaron durante el verano

El verano no es sinónimo de horror; Mientras que las películas de acción de gran presupuesto y las películas románticas suelen dominar los cines de junio a septiembre, los fantasmas y los horrores de las películas de terror generalmente se reservan para octubre.

Sin embargo, aunque pocas y distantes entre sí, algunas de las películas de terror más exitosas de todos los tiempos se estrenaron durante los meses de verano como fue el caso de The Shallows o Jaws.

Las películas de terror lanzadas durante el verano no siempre merecen ser descartadas, algunas de estas producciones incluso pueden ser incluidas en las listas de las mejores películas de todos los tiempos.

The Hills Have Eyes (1977)

El segundo esfuerzo de Wes Craven tras el lanzamiento de The Last House on the Left de 1972, The Hills Have Eyes de 1977 sigue siendo una película controvertida que no es tan querida como la mayoría de las otras obras del director.

Dicho esto, es un elemento básico del horror de los 70, y su entorno quemado por el sol la hace apropiada durante los meses de verano, como lo ha sido la saga de Scream, que se prepará para lanzar Scream 5, que Courtney Cox cree que haría orgulloso a Wes Craven.

Lanzado el 22 de julio de 1977, The Hills Have Eyes cuenta la historia de una familia desafortunada que fue emboscada por una banda de caníbales incestuosos. Aunque no es tan explosiva como la primera película de Craven, no es fácil de ver en la actualidad.

The Devil's Rejects (2005)

The Devil's Rejects, una secuela libre de "la casa de los 1000 cadáveres", ve a la familia Firefly huir de la policía mientras continúa su matanza. Puede ser una película difícil de digerir, especialmente cuando se cambian las tornas y los villanos prueban su propia medicina.

Lanzada el 22 de julio de 2005 y que se desarrolla principalmente en las llanuras azotadas por el viento de Texas, ciertamente no ayudará a nadie a combatir el calor, pero cuenta con una innegable estética veraniega al rojo vivo que la mayoría de las películas de terror evitan.

It Follows (2014)

Lanzada en 2014, fue una película de terror independiente que capitalizó una premisa única y horrible pero sorprendió a millones durante el 2014, pero desafortunadamente, "It Follows" dejó el catálogo de Netflix en enero 2019.

La película sigue a un ser malévolo que cambia de forma está rastreando y matando a los adolescentes lentamente, pero el objetivo actual del ser puede pasar la marca a otra persona a través de las relaciones sexuales.

Deliberadamente extraño y abierto a la interpretación, It Follows no se adhiere del todo al protocolo típico de terror de verano, y técnicamente se lanzó solo unos días después de que el verano llegara a su fin el 24 de septiembre de 2014.

Sin embargo, los personajes principales participan en algunas actividades de verano y la mayoría de las escenas tienen lugar en entornos exteriores muy iluminados.

The Shallows (2016)

Más un thriller que una película de terror, The Shallows de 2016 es una de las películas de Blake Lively que no te puedes perder, donde da vida a una nadadora herido varado no lejos de la costa, cautiva por un tiburón feroz.

No ofrece el mismo tipo de intensidad o seriedad que Tiburón, la película que inició el género del tiburón asesino, pero fue valorada como una divertida, aunque algo olvidable, experiencia de terror de verano.

Lanzado en América del Norte el 24 de junio de 2016, el sol y el surf probablemente estaban en la mente de muchos de los que vieron The Shallows en los cines, y la mayoría de ellos probablemente tuvieron algunos problemas con ir al océano después.

Jeepers Creepers (2001)

Lanzada en 2001 e infame gracias a Victor Silva, el director de la película, Jeepers Creepers fue un éxito sorprendente que le dio un giro único al tropo de la película asesina de los bosques.

Un hermano y una hermana están conduciendo por Florida durante las vacaciones de primavera cuando se encuentran con una figura que parece estar metiendo cuerpos envueltos en sábanas en una tubería.

Una investigación adicional demuestra que los dos están muy por encima de sus cabezas y que no todo es lo que parece ser. Jeepers Creepers, que debutó el 31 de agosto de 2001, probablemente tuvieron a muchos fanáticos cuestionando un paseo por el campo.

Lake Placid (1999)

A menudo considerado como una copia mediocre de Tiburón, Lake Placid ciertamente no hace mucho para escapar de la sombra de las películas que lo inspiraron. Sin embargo, está bien producido y es entretenido.

Además, la inclusión de la comediante y famosa actriz de 99 años, Betty White definitivamente ayuda a animar algunos de los momentos más aburridos de la película que en La Verdad Noticias te recomendamos ver para juzgar por ti mismo..

Lanzada el 16 de julio de 1999, Lake Placid utiliza sus hermosos fondos a su favor, destacando la belleza natural de la Columbia Británica, donde se filmó. No rompe fronteras, pero, cuando se trata de horror veraniego, es un tesoro.

It (2017)

Si bien casi todas las novelas importantes escritas por Stephen King recibieron una adaptación cinematográfica en algún momento, se presentó por primera vez como una miniserie en 1990.

Luego "It" se convirtió en una serie de películas de dos partes, cuya primera entrega debutó en septiembre de 2017 y se encuentra entre las películas de terror más recomendadas en Netflix.

Parte de la película se centra en la amenaza sobrenatural que presenta el antagonista titular, pero otra parte se adentra en la vida de su elenco de personajes adolescentes que forman una amistad durante las vacaciones de verano.

Crawl (2019)

Las películas de terror casi siempre se centran en algún tipo de fenómeno malévolo o paranormal, pero Crawl demuestra ser la excepción a la regla. Centrándose en una familia atrapada en su casa de Flordia durante un huracán de categoría cinco.

Los protagonistas de una de las 30 películas de terror para celebrar Halloween de repente se ven envueltos en una lucha por la supervivencia mientras los seres del hogar se inundarán y los caimanes reclaman el territorio.

Si bien es algo modesto, Crawl recibió críticas generalmente positivas cuando debutó el 12 de julio de 2019. Para una película de terror, parece un poco poco convencional, pero ciertamente no carece de sustos o momentos tensos.

Midsommar (2019)

Lanzado el 3 de julio de 2019, Midsommar fue el seguimiento de Ari Aster del Hereditary alabado por la crítica en 2018, la alucinante cinta está considerada como una de las mejores películas de 2019 que alucionó a la audiencia.

Al contar la historia de un grupo de amigos que asisten a un festival de verano en una parte remota de Suecia, las cosas se descarrilan a medida que las actividades se vuelven más perversos y perturbadores.

La película presenta un ambiente de verano distinto, y es un fuerte contraste en comparación con la configuración de casi cualquier otra de las más famosas películas de terror. También es una adición brillante a la línea de películas de terror de A24.

Jaws (1975)

A menudo acreditado como el primer éxito de taquilla, Jaws fue, y quizás siempre será, la película de terror de verano más exitosa de todos los tiempos y llena de datos que seguro no conocías del rodaje de "Tiburón".

Una tripulación de marineros que se embarcan en una búsqueda para destruir un tiburón con gusto por la sangre humana, impidió que los miembros más jóvenes de la audiencia se aventuraran en el océano durante bastante tiempo después de su lanzamiento.

Posiblemente una de las mejores películas de Stephen Spielberg, Tiburón es una obra maestra del terror, y solo se puede comparar en magnitud con los creadores de tendencias de géneros como El exorcista o Halloween.

"Jaws" fue una de las mejores películas de terror que se estrenó durante los meses de verano, y continúa siendo un referente en el género que muchos fans siguen viendo y los cineastan siguen aprendiendo de ella.

