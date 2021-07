Las mejores películas de terror que puedes ver gratis en Amazon Prime

Atenúe las luces y haga estallar las palomitas de maíz. Amazon Prime tiene una lista completa de películas de terror en este momento que te pondrán la piel de gallina. Ya sea que le guste el suspenso lento o los saltos de miedo repentinos que lo harán estremecerse en su asiento.

Esta lista de películas espeluznantes incluye sangre y agallas, así como thrillers psicológicos alucinantes. La plataforma ha destacado con favoritos históricos como Invasion of the Body Snatchers y Nosferatu the Vampyre.

Sin embargo, Amazon Prime tiene películas de terror que te quitarán el sueño y que incluyen proyectos aclamados recién llegados al género (incluidos los clásicos instantáneos Midsommar y The Lighthouse), hay algo para cada aficionado al terror.

El Aro (2002)

Cuando cuatro adolescentes de Seattle mueren exactamente una semana después de ver una misteriosa cinta de vídeo, un reportero de investigación local se propone encontrar las imágenes malditas y luego las ve ella misma.

Naomi Watts protagoniza este aclamado remake de una de las mejores películas de terror japonesas co- protagonizada por Yuko Takeuchi antes de su suicidio en 2020 cuyos tristes detalles te compartimos a profundidad en La Verdad Noticias.

Midsommar (2019)

Un grupo de estudiantes de antropología y sus amigos se aventuran a una comuna sueca con la esperanza de observar una celebración de verano que se realiza una vez cada 90 años. Sin embargo, las tradiciones se vuelven violentas.

Con el grupo absorto y escandalizado por las escalofriantes ceremonias, Midsommar encabeza todas las listas de recomendaciones del cine y es una de las 10 películas que debes ver en Amazon Prime.

Invasión de los ladrones de cuerpos (1956)

Seleccionada para el Registro Nacional de Cine, esta icónica película de ciencia ficción dio lugar a la frase "gente de la vaina", un guiño a clones sin emociones que aterrorizan una ciudad de California en y probablemente una de las películas de terror ideales para celebrar Halloween.

The Wicker Man (1973)

Es posible que haya oído hablar del remake de 2006 con Nicolas Cage, pero vale la pena volver a visitar el original. Apodada "el ciudadano Kane de las películas de terror", esta escalofriante película sigue a un policía que investiga la desaparición de una niña.

La búsqueda lo lleva a una isla pagana donde el sargento pronto se horroriza por lo que encuentra. "The Wicked Man" es una de las mejores películas de terror que puedes ver esta noche, y cualquier otra que desees emoción.

Coherencia (2013)

Un cometa que pasa prepara el escenario para este thriller surrealista. Una cena con ocho amigos se ve envuelta en una situación misteriosa y alucinante (¡sin spoilers!) Después de una anomalía astronómica. Para muchos, esta película de terror es una joya oculta que no te puedes perder.

Necesitamos hablar de Kevin (2011)

El posible reemplazo de David Bowie en Labyrinth, Tilda Swinton ganó nominaciones a los premios Golden Globe, Screen Actors Guild y BAFTA por interpretar a la madre de un asesino adolescente que lucha por comprender las malas costumbres de su hijo.

Let the Right One In (2008)

Esta película sueca, que también es una de las 10 mejores películas que puedes ver gratis en Youtube recibió un gran reconocimiento de la crítica por su inquietante y artística interpretación del género vampírico. Cuando el joven Eli se muda a la casa de al lado, la vida de Oskar, de 12 años, recibe una dosis de lo sobrenatural.

El faro (2019)

Existen al menos 5 razones para ver “El Faro”, y una de ellas es ver a Robert Pattinson y Willem Dafoe descender a la locura maníaca mientras una intensa tormenta atrapa a los dos fareros en sus puestos.

A los fanáticos de La bruja, otra película de terror de Robert Eggers, les encantará esta historia igualmente gótica.

Corazón de ángel (1987)

Un hombre desaparecido impulsa a un investigador privado de la ciudad de Nueva York (interpretado por Mickey Rourke) a viajar al Big Easy, solo para encontrar magia satánica y una serie de asesinatos.

Estrellas como Robert De Niro y Lisa Bonet completan el elenco de este thriller gráfico que fue una de las mejores películas de terror recomendadas en Netflix, según los internautas y usuario de la plataforma.

Alien (1979)

Esta película de ciencia ficción con temática espacial generó toda una franquicia gracias a su aterrador villano extraterrestre. Vea a Sigourney Weaver en la película dirigida por Ridley Scott que lanzó su estrellato a alturas atmosféricas.

Como una de las películas de terror más famosas de toda la historia, “Alien” lanzó su propia serie de cómics a cargo de Marvel y que comenzó a publicarse en marzo del 2021 con "Alien #1".

Aliens (1986)

La secuela de Alien igualmente aclamada, que también formó parte del Marvel Omnibus de cómics clásicos de Aliens, ve al director James Cameron al timón de esta entrega en la saga de películas de terror y a Weaver a la caza para investigar los orígenes de la criatura mortal.

House on Haunted Hill (1959)

Vincent Prince protagoniza este clásico campy como un excéntrico millonario empeñado en aterrorizar a sus cinco invitados. Quien se las arregle para pasar la noche ganará $10,000, pero solo después de sobrevivir a las sorpresas que le esperan.

Como dato curioso, además de ser una de las películas de terror más famosas, también podría haber sido la inspiración para el episodios más famosos de Scooby-Doo, recreado en su famoso crossover Scoobynatural con Supernatural.

Cuando un extraño llama (1979)

El original clásico de suspenso que inspiró un remake de 2006, no escatima tiempo para asustar a sus espectadores. La aterradora introducción de 20 minutos está considerada como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos.

The Little Girl Who Lives Down the Lane (1977)

Jodie Foster, a quien Anthony Hopkins le daba miedo hablarle, interpreta a Rynn Jacobs, una niña de 13 años que vive una vida secreta y peligrosa en una ciudad rural de Maine. A medida que los vecinos curiosos comienzan a preguntar, Rynn protegerá su independencia a un costo.

The Wailing (2016)

Con una calificación casi perfecta del 99% en Rotten Tomatoes, este thriller surcoreano está a la altura de las expectativas. La llegada de un misterioso extraño coincide con una serie de brutales asesinatos que llevan a los aldeanos rurales a descubrir las causas siniestras y sobrenaturales.

Phenomena (1985)

En un remoto internado suizo, Jennifer Corvino de 14 años e interpretada por Jennifer Connelly, quien fue elegida una de las peores vestidas en la historia de los Oscars, descubre poderes psíquicos que le permiten comunicarse con insectos y, posteriormente, localizar a un asesino en serie en una de las películas de terror más peculiares.

Bringing Out The Dead (1999)

Nicolas Cage está en su elemento como un paramédico de hospital quemado en una de las pocas películas de terror de Martin Scorsese el mayor crítico de Marvel. Al ver los fantasmas de los pacientes fallecidos, Frank Pierce (Cage) debe lidiar con las vidas que perdió mientras trabajaba en el turno de noche.

Nosferatu (1979)

Este clásico de Werner Herzog actualiza el original de 1922, pero mantiene una representación clásica y espeluznante del Conde Drácula: capa negra, dientes puntiagudos y uñas largas. Drácula se mantiene como uno de los personajes de películas de terror más famosos a 122 años de su debut literario.

Sweeney Todd (2006)

No, esta no es la versión musical protagonizada por Johnny Depp también en Amazon. En la adaptación de BBC, encontrarás al actor británico Ray Winstone cometiendo crímenes caníbales, sin cantar en una de las más novedosas películas de terror de las últimas dos décadas.

