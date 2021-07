Por alguna razón, saber cuando las películas de terror están basadas en hechos reales genera un particular sentido de realismo a la historia que nos hace preguntarnos si lo que vemos realmente pudo haber sucedido.

Aunque en muchos casos los hechos pueden ser exagerados o no tan bien elaborados, existen algunas cintas del género que son más que aterradoras porque hablan sobre exorcismos, casas embrujadas y pesadillas con personas que viven o cuya existencia se puede corroborar.

La Verdad Noticias te comparte las mejores películas de terror basadas en hechos reales para sentir el horror de lo humano e inhumano.

Terror en Amityville

Terror en Amityville

En 'The Amityville Horror', una familia de cinco, los Lutz, se muda a un vecindario suburbano en la costa sur de Long Island, Nueva York y comienza a experimentar las aterradoras repercusiones que se derivan de los ocupantes anteriores que fueron brutalmente asesinados por su hijo / hermano. Es particularmente inquietante porque la película evoca todos los sentidos, ya sea el sonido del zumbido de los insectos, el leve olor a perfume o el peso de una presencia en una habitación aparentemente desocupada.

La película está basada en un libro del mismo nombre que describe las verdaderas acciones de Ronald J. DeFeo Jr., quien asesinó a toda su familia a sangre fría el 13 de noviembre de 1974.

Al igual que en la película, la familia Lutz estaba tan disgustada por lo que experimentaron que se mudaron de la casa después de solo 28 días, y se fueron con tanta prisa que ni siquiera se molestaron en empacar su ropa.

Pacto de Amor

Pacto de Amor.

La película de David Cronenberg, ‘Dead Ringers,’ encuentra a Jeremy Irons interpretando a los ginecólogos gemelos idénticos, Elliot y Beverly Mantle, que dirigen una exitosa práctica médica en Toronto. Aunque sus personalidades difieren, los gemelos Mantle usan sus rasgos físicos compartidos para empeñar a sus compañeras.

Cuando Beverly comienza a tener un brote psicótico, interpretando a sus pacientes como criaturas parecidas a mutantes, traza un rumbo para deformarlas físicamente con herramientas ginecológicas arcaicas. Después de herir a un paciente, la práctica se enfrenta a un daño irreparable y ambos hermanos caen más profundamente en la psicosis.

Basado en la historia real de Stewart y Cyril Marcus, ginecólogos gemelos del personal del New York Hospital-Cornell Medical Center, sus vidas aparentemente perfectas comenzaron a desmoronarse cuando quienes los rodeaban vieron que sus facultades mentales comenzaban a erosionarse.

Aunque la película toma varias libertades creativas, los problemas relacionados con la depresión, la dependencia de las drogas, un sentido común de uno mismo y un final impactante para los profesionales médicos alguna vez estimados provienen de las extrañas vidas de Marcus.

Mar abierto

Mar abierto.

‘Open Water’ es un ejemplo destacado de que una película de terror no tiene por qué enfrentar a personas indefensas con figuras enloquecidas y enmascaradas. Más bien, a menudo las situaciones más aterradoras implican ser víctima de las circunstancias.

Lo que comienza como un día lleno de sol buceando en las aguas cristalinas de las Bahamas, de repente se vuelve desgarrador cuando una pareja se queda atrás y se ve obligada a considerar lo impredecible de la noche, así como lo que acecha debajo de ellos.

Basado en la historia real de Tom y Eileen Lonergan, quienes se quedaron atrás durante una expedición de buceo a lo largo de la Gran Barrera de Coral, la pareja se quedó a la deriva durante dos días antes de que alguien del barco pesquero supiera que no habían encontrado pasajeros.

El conjuro

El conjuro.

Las quejas de muchas personas con las películas de terror es la lógica detrás de las acciones de los atormentados. Sin embargo, eso se aborda fácilmente en 'The Conjuring', ya que la película se centra en las hazañas de Ed y Lorraine Warren, quienes, como investigadores paranormales, buscan activamente escenarios perturbadores (como la casa de terror de Amityville antes mencionada).

El enfoque de los Warren es la familia Perron que sabe que algo anda mal en su nuevo hogar. Si bien es ciertamente una configuración clásica, la película ofrece una serie de sacudidas impactantes que te dejarán suspirando por un respiro del ataque visual.

El escenario, y las familias Warrens y Perron, se basan en la verdadera relación forjada entre los expertos en fenómenos paranormales y la familia afectada.

Los propios Warren han sido criticados por detractores que los acusan de inventar historias de fantasmas, aunque la familia Perron ha respaldado sus afirmaciones en lo que se refiere a The Conjuring.

Andrea, la hija mayor de Perron, comentó: "Tanto mi madre como yo preferiríamos tragarnos la lengua que mentir. La gente es libre de creer lo que quiera creer. Pero yo sé lo que experimentamos".

El exorcismo de Emily Rose

El exorcismo de Emily Rose.

El exorcismo de Emily Rose es una visión ingeniosa de lo que significa no solo experimentar cómo es la posesión demoníaca, sino también las consecuencias que se derivan de agotar todos los medios posibles para curar a una niña enferma de 19 años. En este caso, cuando un exorcismo sale mal, abre todos los problemas morales y legales que no caben en una caja de tribunal ordenada.

Como en los casos que involucran a investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, la mayoría de la gente es escéptica cuando se trata de algo sobrenatural. Por lo tanto, la tarea del abogado del sacerdote condenado que estropeó el exorcismo debe primero demostrar que la posesión demoníaca es real para obtener un veredicto de no culpabilidad.

La película está basada en la vida y muerte de Anneliese Michel, quien creció en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial y comenzó a sufrir síntomas que hoy serían diagnosticados como esquizofrenia.

Sin embargo, su familia devotamente católica insistió en que era obra del diablo y presionó para que su parroquia local realizara un exorcismo.

Bajo la dirección del padre Arnold Renz, Anneliese fue severamente privada de comida y agua y maltratada físicamente, bajo el pretexto de que en realidad la estaba ayudando.

Después de que la encontraron jefa, sus padres, Renz, y otro sacerdote, Ernst Alt, fueron declarados culpables y responsables de su muerte.

Wolf Creek

Wolf Creek.

La película australiana Wolf Creek evita cualquier ambientación elevada o motivaciones poco realistas para el antagonista en favor de una descripción ultra realista de un viaje por carretera que salió mal.

Cuando tres amigos se encuentran varados cerca del Parque Nacional Wolf Creek en Australia Occidental, un aspirante a buen samaritano se acerca al grupo y se ofrece a remolcarlos a su casa cercana, donde tiene las herramientas y los recursos para ayudarlo.

Si bien en el papel puede parecer ingenuo, las circunstancias son tales que la ayuda es realmente el único salvavidas al que pueden aferrarse los viajeros cansados, y sería similar a la pareja que se balancea en el agua en Open Water para rechazar un bote conducido por un barco. extraño.

Lo que sigue es una de las demostraciones de violencia más violentas e inquietantes en la historia del cine, lo que provoca una ruptura entre la comunidad cinematográfica que la veía como un montón de basura misógina o como una mirada que rompe barreras a la violencia sin una lente de dibujos animados.

Como sugiere la tarjeta de título de la película, "se basa en hechos reales" y es una combinación de las hazañas asesinas de los asesinos convictos, Bradley John Murdoch e Ivan Milat, este último a quien apodaron "el asesino de la mochila" después de matar a siete viajeros. a lo largo del Bosque Estatal de Belanglo entre Sydney y Canberra.

El exorcista

El exorcista.

El exorcista sigue siendo una de las películas más influyentes e importantes para una generación de cineastas, de una variedad de géneros diferentes, que se vieron afectados por las aflicciones de una niña que alguna vez fue dulce y que se transformó lentamente en un monstruo que vomita bilis.

Quizás sea porque el director, William Friedkin, nunca se propuso hacer una película de terror. Más bien, sus motivaciones surgieron del deseo de explorar "el misterio de la fe" que creó una historia que buscaba un mayor significado subyacente que otras películas agrupadas en el género.

La película y el libro en el que se basa provienen de las aflicciones reales de Roland Doe, un seudónimo dado a la víctima por la Iglesia Católica en la década de 1940, quien se determinó que había sido poseído por un espíritu maligno responsable de sucesos inexplicables en La casa de Doe y las heridas físicas tanto para él como para los que lo rodean.

Se llevaron a cabo más de 30 ceremonias de exorcismo en el transcurso de varias semanas, confiando en 9 sacerdotes diferentes y otros 39 testigos que firmaron los documentos eclesiásticos finales que concluyeron que Doe había sido curado en su posesión.

Pesadilla en la calle del infierno

Pesadilla en la calle del infierno.

Simplemente no fue suficiente para Wes Craven atormentar a personas de todo el mundo con monstruos que atacan a una persona mientras se dedican a su vida diaria, como en The Hills Have Eyes o Swamp Thing. En cambio, conjuró a un villano, Freddy Kruger, que se vengaría durante un período en el que todos, independientemente de su poder físico, están en su punto más vulnerable; cuando duermen.

Craven se inspiró en una familia camboyana que huyó de Killing Fields y emigró a Estados Unidos. Sin embargo, el hijo no pudo escapar de su angustioso pasado y, a menudo, tenía pesadillas debilitantes.

"Les dijo a sus padres que tenía miedo de que si dormía, la cosa que lo perseguía lo atrapara, por lo que trató de permanecer despierto durante días, dijo Craven". Cuando finalmente se quedó dormido, sus padres pensaron que esta crisis había terminado. Luego escucharon gritos en medio de la noche. Para cuando llegaron a él, estaba muerto. Murió en medio de una pesadilla. Aquí estaba un joven que tenía una visión de un horror que todos los mayores estaban negando. Eso se convirtió en la línea central de Nightmare on Elm Street ".

El artículo de Los Angeles Times que sirvió como material fuente original señaló que 104 hombres, con una edad promedio de 33 años, habían muerto misteriosamente mientras dormían.

¿Qué te parecen todas estas películas de terror? ¿Cuáles aún no has visto? Dinos si crees que hay otras más aterradoras.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.