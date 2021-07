Las mejores películas de terror 2020 que no debes perderte

El 2020 ha sido un año de verdadero terror para la industria del cine, pero afortunadamente, las mejores películas de terror 2020 fueron grandes producciones que rescataron este año pandémico.

No todas las películas de terror 2020 son fáciles de obtener, pero están llenas de ideas, monstruos, delirios visuales y rupturas con el formato que incluso vienen desde el anonimato, aprovechando las nuevas vías de difusión.

¿Estás listo para no pegar los ojos?, a continuación La Verdad Noticias te comparte el listado de las mejores películas de terror 2020 que te dejarán en suspenso, si quieres conocer las más aclamadas películas de terror de todos los tiempos, no dejes de visitar nuestro contenido.

Películas de terror 2020

Películas de terror 2020: La maldición

La maldición (The Grudge)

Una casa encantada por un espíritu vengativo maldice a todos aquellos que entran en el lugar, llevándolos a tener una muerte violenta.

El Faro

Este es el trailer de una de las películas de terror 2020 en una misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890. El veterano farero Thomas Wake (Willem Dafoe) y su joven ayudante Ephraim Winslow (Robert Pattinson) deberán convivir durante cuatro semanas. Su objetivo será mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les permita volver a tierra. Pero las cosas se complicaron cuando surjan conflictos por jerarquías de poder entre ambos.

Malasaña 32

Manolo y Candela se instalan en el madrileño barrio de Malasaña, junto a sus tres hijos y el abuelo Fermín. Atrás dejan el pueblo en busca de la prosperidad que parece ofrecerles la capital de un país que se encuentra en plena transición política. Pero hay algo que la familia Olmedo no sabe: en la casa que han comprado, no están solos.

Underwater

Una tripulación de seis integrantes queda atrapada en una instalación submarina que se está inundando a gran velocidad como consecuencia de un sismo devastador. Su única oportunidad para sobrevivir es caminar a través del suelo marino hasta una lejana plataforma petrolífera abandonada. Además de los retos físicos que implica el viaje, descubren rápidamente que están siendo cazados por depredadores marinos míticos y monstruosos, dispuestos a matarlos.

Películas de terror 2020: Fantasy Island

Fantasy Island

El enigmático Sr. Roarke hace realidad los sueños de los afortunados huéspedes que acuden a su lujoso y remoto resort tropical. Sin embargo, sus fantasías se convertirán en pesadillas, y los invitados deberán resolver el misterio que oculta la isla para poder escapar con vida.. Adaptación en tono de terror del famoso programa de televisión de los años 70 ambientado en un resort ubicado en una isla mágica.

El hombre invisible

Otro trailer de las películas de terror 2020 donde, Cecilia rehace su vida tras recibir la noticia de que su exnovio, un maltratador empedernido, ha fallecido. Sin embargo, su cordura comienza a tambalearse cuando empieza a tener la certeza de que en realidad sigue vivo.

Películas de terror 2020: The boy

The Boy: la maldición de Brahms

Una joven familia se muda a una mansión sin ser conscientes de la aterradora historia que ha marcado su historial durante décadas. Allí, el miembro más joven de la familia hace un nuevo amigo: un muñeco con forma humana al que llama "Brahms".

Otra vuelta de tuerca

Una joven institutriz es contratada por un hombre que se ha convertido en el tutor de sus sobrinos tras las muerte de sus padres. Pronto descubrirá que tanto los niños como la casa esconden oscuros secretos y las cosas no son lo que aparentan. Adaptación moderna de la obra de Henry james, "The Turn of the Screw".

Fear Street

La Dra. Anna Fox, que sufre de agorafobia, pasa sus días encerrada en su casa de Nueva York, bebiendo vino mientras ve viejas películas y espía a sus vecinos. Un día, mientras mira por la ventana, ve algo que sucede enfrente de su casa, en el hogar de los Russell, una familia a la que todo el barrio toma por ejemplar.

Malignant

Basada en la novela gráfica Malignant Man, escrita por James Wan, la historia nos presenta a Alan Gates, un paciente con cáncer terminal. Resignado a su destino, Gates descubre que su tumor es en realidad un parásito misterioso. Con una segunda oportunidad para vivir, y dotado de poderes increíbles, Alan deberá luchar contra un ejército malvado enterrado bajo la piel de la sociedad, mientras descubre los secretos de su pasado.

¿Qué películas de terror se estrenarán en el 2021?

películas de terror 2021: Estación zombi

En 2021 seguirás pasando buenas sesiones de miedo gracias a las siguientes películas de terror que te compartimos con sus correspondientes fechas de estreno.

Trailer de la película Relic. Se estrenó el 15 de enero.

Península (Train to Busan 2). Se estrenó el 23 de abril.

Spiral: Saw. Fecha de estreno el 21 de mayo.

Expediente Warren: Obligado por el demonio. Fecha de estreno el 4 de junio.

Un lugar tranquilo 2. Fecha de estreno el 18 de junio.

La purga: Infinita. Fecha de estreno el 17 de julio.

Escape Room 2. Fecha de estreno el 30 de julio.

No respires 2. Fecha de estreno el 20 de agosto.

Trailer de la película Candyman. Fecha de estreno el 27 de agosto.

Halloween Kills. Fecha de estreno el 15 de octubre.

Antlers: Criatura oscura. Fecha de estreno el 29 de octubre.

Última noche en el Soho. Fecha de estreno el 5 de noviembre.

Maligno. Fecha de estreno el 3 de septiembre.

Morbius. Aplazada al 28 de enero de 2022.

Así como las películas de terror 2020, y las de este 2021, espera las nuevas producciones terroríficas que cada año mejoran en contenido y efectos especiales.

