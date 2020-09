Las mejores SERIES de superhéroes y las plataformas de streaming donde verlas

Aunque para tristeza de los fans del género, los superhéroes solo existen en el mundo del cine y la televisión, por lo que el único consuelo es encender la pantalla y ver algunas capas que nos salvan el día en nuestras series favoritas.

Tanto en televisión, como el plataformas de streaming que incluyen Amazon Prime Video, Netflix o incluso Disney Plus, podemos ver grandes series de superhéroes salvando a inocentes o parodias de los encapuchados para reír un rato.

Si tienes ganas de escapar a un mundo donde los buenos siempre salvan el día, no hay problema con un cinturón de herramientas de dispositivos que no pueda arreglar, y los equipos y cruces son prácticamente obligatorios, tenemos la lista perfecta para ti.

Stargirl

Stargirl fue estrenada el 18 de mayo de 2020

A diferencia de otras series de superhéroes de DC Universe, como Titans y Doom Patrol, Stargirl tiene un tono mucho más claro, ya que sigue a una estudiante de preparatoria que se muda a una nueva ciudad y descubre que puede haber heredado algunos de los poderes del héroe Starman.

No hay mucho que sea inesperado del estreno, las típicas confrontaciones del primer día de clases y los pasos de la historia de origen bien pisada, pero el elenco (que incluye a Luke Wilson, Amy Smart y los invitados de Joel McHale y Henry Thomas) es animado, las imágenes son más brillantes y el presupuesto parece un poco más sólido, particularmente en la secuencia de apertura.

Además, después de un cameo en el crossover Crisis on Infinite Earths, ella es oficialmente parte del Arrowverse, por lo que tendrás que mirar para estar al día.

Donde Verla: DC Universe, CW.com

Arrow

Arrow fue estrenada el 10 de octubre de 2012

Es posible que Green Arrow no haya sido un nombre familiar como Superman o Batman, pero gracias a la reciente versión de The CW del personaje, Oliver Queen (Stephen Amell) logró lanzar un multiverso DC completo, muchas gracias.

Arrow cuenta la historia del playboy multimillonario, Oliver Queen, y su regreso a casa después de pasar cinco años en una isla desierta. Aunque mantiene la personalidad de fiestero durante el día, de noche, caza criminales en su ciudad armados con un arco y flechas y muchas artes marciales.

Donde Verla: Netflix

The Flash

The Flash fue estrenada el 7 de octubre de 2014

¡No podemos mencionar a Arrow sin mencionar también The Flash! Ambientada en el mismo universo, The Flash fue el primer spin-off de Arrow, y cuenta la historia de origen de Barry Allen (Grant Gustin) como el héroe veloz de Central City, Flash. Cuando un rayo cae sobre Barry la misma noche que el S.T.A.R.

El acelerador de partículas de Labs explota, Barry se encuentra dotado del poder de la súper velocidad, que usa para acabar con los criminales en su ciudad. Si buscas un espectáculo de superhéroes con un tono más ligero, ¡esta es tu mejor opción!.

Donde Verla: Netflix

The Boys

The Boys fue estrenada el 26 de julio de 2019

Si estás buscando una versión más oscura de los superhéroes, The Boys de Amazon, una adaptación de los cómics del creador de Supernatural Eric Kripke, definitivamente es lo que buscas.

En este mundo, los superhéroes son celebridades y, como la mayoría de las celebridades, su fama y conexiones les permiten salirse con la suya, a veces literalmente. Cuando su novia es asesinada accidentalmente por uno de estos supuestos "héroes", Hughie Campbell (Jack Quaid) lanza su propia misión para acabar con ellos, cueste lo que cueste.

Tenga cuidado, esta serie puede volverse bastante sangrienta, pero no se preocupe, de alguna manera se encontrará riendo histéricamente a través de toda la sangre y las tripas.

Donde Verla: Amazon Prime Video

Watchmen

Watchmen fue estrenada el 20 de octubre de 2019

Watchmen, como The Boys, es una versión más oscura del género, y en realidad solo tiene un personaje con superpoderes. El resto de los "aventureros enmascarados" son personas normales con historias de trauma que les hicieron querer convertirse en otra persona.

Una especie de secuela del cómic clásico de Alan Moore y Dave Gibbons, esta serie limitada se desarrolla en un presente alternativo donde la policía usa máscaras para ocultar sus identidades de posibles atacantes y los detectives tienen identidades completas de superhéroes, como Angela Abar de Tulsa, también conocida como Sister Night (Regina King).

Angela descubre un complot de supremacistas blancos en el departamento que llega hasta la cima. Mientras tanto, esconde un gran secreto azul propio. La serie limitada de Damon Lindelof lo deja todo por el suelo, con una trama implacable y una mirada inquebrantable a la raza en Estados Unidos.

Donde Verla: HBO Max

Doom Patrol

Doom Patrol fue estrenada el 15 de febrero de 2019

No es nuestro lugar decirte que Doom Patrol es el mejor programa de superhéroes de la televisión. Es broma, es exactamente nuestro lugar. Hemos visto equipos heterogéneos de superhéroes antes, pero este grupo está jodido de muchas maneras, lo que hace que se unan para salvar el mundo de una manera aún más asombrosa y conmovedora.

Es deliciosamente extraño, a la vez que histérico y, en varios momentos, extremadamente desgarrador. Quiero decir, hay una calle que no se ajusta al género, sí, una calle, con un club de drag que recibe a las almas perdidas y es mágico. Además, Alan Tudyk es aterrador como Mr. Nobody, el supervillano que aterroriza a Doom Patrol durante la primera temporada. -Megan Vick.

Donde Verla: HBO Max

Jessica Jones

Jessica Jones fue estrenada el 20 de noviembre de 2015

Si desea un descanso de los superhéroes cursi, le sugerimos a Jessica Jones para su próximo atracón. El personaje principal Jessica Jones (Krysten Ritter) dirige una empresa de investigación privada en la ciudad de Nueva York, y es un trabajo que ocasionalmente requiere que use su superfuerza.

Jessica Jones todavía se está recuperando de su secuestro traumático y control mental por parte del villano Killgrave (David Tennant), lo que la vuelve inestable en el mejor de los casos. La cruda realidad de esta serie elimina algunos de los elementos más fantásticos del programa, pero la verdadera magia está en los personajes.

Al centrarse en los arcos emocionales específicos de cada personaje, Jessica Jones ofrece un reloj compulsivo del que literalmente no podrás alejarte.

Donde Verla: Netflix

Krypton

Krypton fue estrenada el 21 de marzo de 2018

Si estás buscando una serie de Superman que no hayas visto un millón de veces antes, definitivamente deberías ver Krypton. En lugar de centrarse en Clark Kent y su viaje de Superman, Krypton retrocede el reloj para centrarse en el abuelo de Superman antes de la destrucción del planeta Krypton.

Hay muchos huevos de Pascua para que los fanáticos de los cómics los encuentren, y al profundizar en las luchas de clases y la dinámica de poder del planeta, obtenemos una mirada más detallada e interesante de Krypton que nunca antes.

Donde Verla: DC Universe

Agents of S.H.I.E.L.D.

Agents of S.H.I.E.L.D. fue estrenada el 24 de septiembre de 2013

Si alguna vez te has encontrado viendo una película de superhéroes y piensas: "Hombre, la gente que tiene que limpiar este desastre de una ciudad después de que Thor haya terminado, seguro que lo tiene difícil", definitivamente deberías visitar Agents of S.H.I.E.L.D.

Ambientada en el universo Marvel, esta serie sigue a la agencia gubernamental que a menudo se une a los Vengadores y sus misiones diarias que no requieren "los grandes". Es una pequeña serie loca que parece reinventarse a sí misma cada temporada, y es la combinación perfecta de alto riesgo y humor.

Donde Verla: Netflix, Hulu

Supergirl

Supergirl fue estrenada el 8 de julio de 2015

También ambientada en CW Arrowverse, Supergirl sigue a la refugiada kryptoniana Kara Danvers (Melissa Benoist) mientras sigue los pasos de su primo Clark Kent (Tyler Hoechlin) y se pone la capa roja para salvar National City.

Esta serie tiene todos los elementos básicos típicos del género de superhéroes: piel a prueba de balas, villanos multimillonarios, identidades secretas, etc., pero también se centra en bastantes problemas de justicia social.

Supergirl hace fuertes declaraciones sobre el feminismo, la xenofobia, el periodismo y los derechos de las personas transgénero, por nombrar algunos.

Donde Verla: Netflix

Legion

Legion fue estrenada el 8 de febrero de 2017

Si prefieres un programa que sea el equivalente televisivo de un extraño viaje ácido, ¡Legion es el indicado para ti! Ambientada en el universo de X-Men, Legion sigue a un mutante llamado David Haller (Dan Stevens), que fue diagnosticado con esquizofrenia cuando era niño, pero en realidad solo tiene intensas habilidades psíquicas.

Cuando finalmente se une a una multitud mutante que quiere entrenarlo para perfeccionar y controlar sus habilidades en lugar de sofocarlas, su vida cambia para siempre. Las imágenes de este programa son locas de la mejor manera, y te espera más de un giro a la trama si miras las tres temporadas de esta serie.

Donde Verla: Hulu

DC's Legends of Tomorrow

DC's Legends of Tomorrow fue estrenada 21 de enero de 2016

Hablando de superhéroes estrafalarios ... Legends of Tomorrow es un atracón para ti si quieres dejar todas las cosas serias en la puerta y simplemente divertirte durante unas horas.

La serie sigue a un equipo de superhéroes que viaja en el tiempo llamado Legends, cuya misión principal parece ser divertirse lo más posible mientras salva el mundo y la línea de tiempo. Imagínese lo que sucedería si sus superhéroes favoritos fueran arrojados a la Francia del siglo XVII un día y luego lucharan contra un animal de peluche gigante al siguiente, y básicamente tiene Leyendas del mañana.

Donde Verla: Netflix

Smallville

Smallville fue estrenada el 16 de octubre de 2001

Si está buscando comenzar algo y estar en él a largo plazo, observar las 10 estaciones de Smallville es una montaña para escalar, pero será una persona diferente cuando llegue a la cima.

Lo que comienza como una pequeña y extraña historia de origen (completa con los villanos de la semana que gritan las primeras cosas) se convirtió en una de las mejores series de Superman que existen. Incluso si tuvieras que esperar 217 episodios para ver al Hombre de Acero.

Donde Verla: Amazon Prime Video

Teen Titans

Teen Titans fue estrenada el 19 de julio de 2003

¿Busca algo un poco más familiar? Lo tenemos cubierto con esta serie animada que de alguna manera combina todos los mejores tropos de súper adolescentes con una excelente narración.

Teen Titans cuenta la historia de un equipo de superhéroes adolescentes. Un cyborg, un extraterrestre, un antiguo compañero, una bruja y un cambiaformas viven en un edificio gigante en forma de T, eliminan a los malos y luego salen a comer pizza. Es realmente demasiado puro para este mundo.

Donde Verla: DC Universe

The Umbrella Academy

The Umbrella Academy fue estrenada el 15 de febrero de 2019

Esta serie de Netflix sigue a los siete individuos poderosos que fueron adoptados por un multimillonario que los crió para salvar el mundo. Como adultos, se reencuentran cuando su padre muere, poniendo en marcha una serie de eventos que eventualmente traerán el apocalipsis.

Una de las mejores cosas de The Umbrella Academy es que señala algunos tropos de superhéroes súper problemáticos. "¿Qué pasaría si un multimillonario excéntrico criara niños con superpoderes en un ambiente de entrenamiento aislado y armara sus habilidades? ¡Todos estarían súper jodidos, eso es!".

Donde Verla: Netflix

Luke Cage

Luke Cage fue estrenado el 30 de septiembre de 2016

Nunca no nos amargaremos por la cancelación de Luke Cage, pero eso no significa que no puedas ver las tres temporadas en Netflix. Presentado por primera vez en Jessica Jones, Luke Cage (Mike Colter) es un cantinero de Harlem que se encuentra dotado de una gran fuerza y una piel irrompible después de que un experimento salió mal.

La serie aborda una gran cantidad de políticas raciales al mismo tiempo que rompe y elimina muchos tropos problemáticos de superhéroes negros que generalmente se ven en este género. Con un elenco repleto de estrellas y algunas actuaciones brillantes, Luke Cage es la serie de superhéroes que debes ver si estás buscando algo con sustancia real.

Donde Verla: Netflix

Harley Quinn

Harley Quinn fue estrenada el 29 de noviembre de 2019

Este definitivamente no es apto para niños, así que ten cuidado con anticipación. Los superhéroes son geniales, ¡pero los supervillanos a veces pueden ser mucho más jugosos! Esta serie animada de DC Universe sigue a una Harley Quinn (Kaley Cuoco) recién soltera, que está decidida a convertirse en la nueva reina criminal de Gotham.

Tiene una boca sucia y un par de los mejores amigos supervillanos que una chica podría pedir, así que si amabas Birds of Prey, definitivamente deberías ver esto para obtener otra solución de Harley.

Donde Verla: HBO Max

Lois & Clark: The New Adventures of Superman

Lois & Clark: The New Adventures of Superman fue estrenada el 12 de septiembre de 1993

¡Vamos, sabes que tuvimos que hacer un retroceso aquí! Retroceda el reloj a los viejos tiempos de Lois & Clark, con malos efectos visuales, diálogos cursis y toneladas de desgarros de camisa.

Este éxito de los 90 es probablemente la versión más romántica de la historia de Superman, pero eso podría deberse a que Lois (Teri Hatcher) estaba literalmente en un triángulo amoroso con Superman (Dean Cain) y su identidad secreta. Además, probablemente tenga la mejor versión de Lex Luthor que hemos visto fuera de Smallville.

Donde Verla: DC Universe

