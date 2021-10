Las libretas de Spider-Man: No Way Home revelan un nuevo emblema del superhéroe

El merchandising de Spider-Man: No Way Home reveló un nuevo emblema de cofre para el traje del héroe. El emblema circular rojo y dorado aparece en la portada de una libreta de Tilibra, de la línea de cuadernos de espiral de la película.

Las otras portadas incluyen una nueva mirada al traje negro y dorado que se ve en el avance de la cinta, así como a Doctor Strange y Spider-Man juntos además cada cuaderno viene con una hoja de calcomanías.

Anteriormente, un Funko Pop! de Spider-Man: No Way Home reveló nuevo "look" para Doctor Strange; se trató de la sudadera que usó Stephen Strange en el primer traíler de la película que te compartimos en La Verdad Noticias.

El merchandising de Spider-Man: No Way Home

Después del lanzamiento de Vans x Marvel, la colección de Vans inspirada en el Universo Marvel, la última entrega del superhéroe arácnido en el cine también llega con productos promocionales nuevos.

Además de su línea escolar, Marvel también ha lanzado una nueva figura de Hot Toys para Spider-Man así como un nuevo set LEGO para Spider-Man: No way Home, ambos con los nuevos trajes de Peter Parker.

El set LEGO de Spider-Man en el Sanctum Workshop incluye una figura de Spider-Man en su nuevo traje, que presentaba detalles dorados similares a los de su traje de Iron Spider.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home?

'Spider-Man: No Way Home' es la última película de Tom Holland en el MCU y llegará a cines el próximo 17 de diciembre de 2021 tras los retrasos por la pandemia de coronavirus.

El primer avance reveló el regreso no solo del Doctor Octopus de Alfred Molina de las películas de Sam Raimi, sino también el regreso de Green Goblin. Mientras que una revista confirmó a Sandman, Electro de Jamie Foxx y posiblemente Mysterio.

En una entrevista reciente, el director de Spider-Man: No Way Home, Tom Watts describió la película como "Spider-Man: Endgame" en referencia a “Avengers: Endgame”: "Definitivamente estamos tratando de ser ambiciosos", dijo.

