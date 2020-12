Las Escalofriantes aventuras de Sabrina: ¿Nick o Harvey? ¿A Quién elegirá Sabrina?

Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) tiene las manos ocupadas cuando Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina regresa a Netflix en la víspera de Año Nuevo con su cuarta y última entrega.

La última vez que vimos a la bruja adolescente, se había dividido en dos, lo que podría provocar una paradoja que podría convertir todo el continuo espacio-tiempo en un caos mientras los Terrores Eldritch se dirigen a Greendale.

Sabrina, Harvey y Nick personajes de la serie de Netflix.

Si eso no fuera suficiente, Sabrina todavía necesita tiempo para hacer cosas normales de la escuela secundaria, como salir con chicos y tocar en bandas de garaje antes de que la serie complementaria Riverdale haga su reverencia final.

Como informo La Verdad Noticias Las Escalofriantes aventuras de Sabrina terminará con la Parte 4, y aunque la serie terminó de filmarse antes de ser cancelada, Shipka promete que los fanáticos no se sentirán decepcionados con los próximos episodios.

Estoy desanimado, como cualquier fanático del programa, de que no podamos darles más, porque me hubiera encantado haber hecho eso. Sin embargo, habiendo dicho eso, siento que el final es satisfactorio, agregó. dijo la actriz en entrevista antes del estreno de la Parte 4. "Creo que entramos en ello sabiendo que bien podría ser el final, y la historia concluye de alguna manera. Sin revelar demasiado, algunas personas van a ser felices.

Algunas personas no lo son, pero yo Creo que todos sentirán que tuvieron un final satisfactorio, por lo que personalmente, estoy muy feliz. Creo que nuestros brillantes, maravillosos fanáticos se merecen nada menos que eso ".

Trama final de Las Escalofriantes aventuras de Sabrina

El final de la historia significa que Sabrina finalmente tendrá que elegir entre su primer amor, Harvey (Ross Lynch), y su otra mitad bruja, Nick Scratch (Gavin Leatherwood). El último par terminó la Parte 3 más separados que nunca, pero según Leatherwood, todavía hay razones para esperar la reconciliación.

Al final de la Parte 3, está sentado en los escalones, un poco agotado. Está sentado allí con Prudence, una vieja amiga, y se confía en ella en un momento emotivo. No necesariamente se dice, no se dice nada entre ellos. Pero hay algo que es como, 'Está bien, estoy listo para sentir esto.

Estoy listo para dejar atrás el pasado y tal vez seguir adelante'. En la Parte 4, lo vemos avanzar y tratar de seguir adelante con su vida y volver al Nick que conocíamos en la Parte 1 ", explicó Leatherwood. "Sin embargo, a Nick le sucedió algo que lo ha cambiado para siempre, y fue una muestra del amor de Sabrina. Eso siempre estará en la vanguardia de su mente, y cómo vivir realmente en un mundo sin eso va para ser su próximo gran desafío ".

¿Sabrina y Nick serán felices para siempre?

Sabrina y Nick de Las Escalofriantes aventuras de Sabrina.

Shipka admite que las cosas definitivamente deben cambiar antes de que Sabrina pueda darle a Nick otra oportunidad, pero su ruptura no se debió al hecho de que Sabrina ya no lo ama. Él todavía tiene un lugar querido en su corazón.

Yo diría que ella necesita crecimiento de él. Claramente, está en una fase que no es adecuada para Sabrina, dijo Shipka. "Quiero decir, tenemos que tener en cuenta que Nick ha estado más tiempo en esta tierra y tiene diferentes problemas. Creo que era una cuestión de que no trabajaran juntos en ese momento actual. No había sentido del amor perdido. Creo que sí. fue más bien 'no es el lugar o el momento adecuado' para que estén juntos ".

Entonces, ¿deberíamos apoyar a esta pareja con problemas para que se besen y se reconcilien? Han pasado por muchas cosas juntos; Sería una pena verlos tirar la toalla. Y no somos los únicos que pensamos eso.

TE PUEDE INTERESAR: Netflix: Tráiler Oficial de la temporada 4 de Las Escalofriantes aventuras de Sabrina

Van a lugares más oscuros, lugares más difíciles, a medida que maduran y envejecen y aprenden a manejar el mundo, agregó Leatherwood. Creo que hay algo realmente hermoso en permanecer leal en los momentos difíciles y permanecer juntos en lo bueno, lo malo y lo feo, así que los apoyo". Las Escalofriantes aventuras de Sabrina Parte 4 se estrena el 31 de diciembre en Netflix.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.