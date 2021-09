Las 5 series de Netflix que te harán romper en llanto

La plataforma streaming ha logrado impresionar a los usuarios con nuevos proyectos, pero sin duda alguna las series han llamado la atención de los fanáticos por lo que en La Verdad Noticias te compartimos las 5 series de Netflix que te harán llorar.

En Netflix hay una gran variedad de géneros disponibles, pero si te gustan las historias que reflejan pasión y emoción te revelamos las mejores opciones para que puedas disfrutar en este fin de semana o en el inicio de semana con estas recomendaciones.

A pesar de las mejores series de ciencia ficción de 2021 que también han cautivado a los internautas, también las historias inspiradoras han impactado a los espectadores lo que ha provocado el llanto de algunos usuarios como lo es "Away", serie que estrenó su primera temporada.

Las 5 series de Netflix que te harán llorar

Serie "Así nos ven" está disponible en Netflix

Aquí te compartimos algunas recomendaciones de la plataforma de streaming de Netflix de las 5 series de Netflix que puedes disfrutar desde la comodidad de tu hogar, una excelente opción para no salir de casa ante la pandemia por COVID-19.

Away : La serie trata sobre una misión espacial para descubrir los misterios del espacio exterior, pero lo que ha atrapado a los usuarios ha sido el personaje de Emma, la astronauta que tendrá que alejarse de sus seres queridos para emprender un viaje a Marte.

: La serie trata sobre una misión espacial para descubrir los misterios del espacio exterior, pero lo que ha atrapado a los usuarios ha sido el personaje de Emma, la astronauta que tendrá que alejarse de sus seres queridos para emprender un viaje a Marte. Inconcebible : La segunda opción está basada en hechos reales, donde acusan a una joven de mentir sobre su violación, pero de un momento inesperado, dos mujeres empiezan a investifar una serie de ataques.

: La segunda opción está basada en hechos reales, donde acusan a una joven de mentir sobre su violación, pero de un momento inesperado, dos mujeres empiezan a investifar una serie de ataques. Lenox Hill : Trata de un hospital del Upper East Side, donde cuatro médicos que comparten su experiencia sobre su trabajo durante la situación ante la pandemia.

: Trata de un hospital del Upper East Side, donde cuatro médicos que comparten su experiencia sobre su trabajo durante la situación ante la pandemia. Así nos ven : Una historia basada en hechos reales trata de un grupo de adolescentes del Harlem son culpados por homicidio por su raza, por lo que la justicia norteamericana se verá teñida de prejuicios, pero los jóvenes lucharán por recuperar sus vidas.

: Una historia basada en hechos reales trata de un grupo de adolescentes del Harlem son culpados por homicidio por su raza, por lo que la justicia norteamericana se verá teñida de prejuicios, pero los jóvenes lucharán por recuperar sus vidas. Desplazados: Trata sobre la historia de inmigrantes que llegan a Australia y muestra cómo se cruzan las vidas de una mujer fugada, un refugiado y una funcionaria del Estado, así como un hombre de familia.

Estrenos de Netflix de septiembre

"Sex Education" tercera temporada

El próximo 14 de septiembre se estrenará la segunda temporada de “Los alquileres de vacaciones más increíbles del mundo'', así como “Misión en la nieve: una película interactiva de Yous vs. Wild” y "El Protector".

El 17 de septiembre se estrenará la tercera temporada de “Sex Education”, “El Juego del calamar” y “Keeping up with the Kardashian” temporada 6. Mientras que el 24 de este mes “My little pony: nueva generación”, “¿Cuánto pesa la sangre?” temporada 2 y “Misa de medianoche”. Mientras tanto podrán disfrutar las 5 series de Netflix.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!