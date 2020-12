Las 5 parejas de películas navideñas más memorables de la historia

Para citar al incomparable Billy Mack, "la Navidad nos rodea". Claro, las vacaciones pueden ser estresantes, con las compras, la planificación de fiestas y el transporte de niños pequeños en aviones.

Pero escuchar a Mariah Carey , comer galletas y, por supuesto, ver películas navideñas puede hacer que incluso lo más parecido a Scrooge entre nosotros tenga un espíritu navideño.

Hay mucho que adorar en las películas navideñas: la variedad interminable de abrigos de guisantes, los postres hermosos y elaborados, las tormentas de nieve perfectamente sincronizadas. Todas estas cosas son maravillosas, pero la joya en el centro de todo suele ser una pareja desamparada.

Por un momento, estas películas te hacen creer en todo tipo de escenarios mágicos. Si tan solo pudieras encontrar una tobillera perdida, cuyo dueño descubres con la ayuda de un reportero guapo, ¡entonces tú también podrías encontrar el amor de tu vida! Todo es posible en el mundo de las películas navideñas, sobre todo el romance.

De hecho, las parejas son un pilar de las películas navideñas. Aún así, hay algunos dúos que se destacan por encima del resto. Echemos un vistazo a las parejas de películas navideñas que nos hacen sentir todos los sentimientos, cada vez que llega diciembre.

Estas son las mejores pareja de las películas navideñas.

Mejores parejas en películas navideñas

Todas las parejas de Love Actually

Incluso si no has perdonado a Harry por engañar a Karen, Love Actually está, en realidad, lleno de amor . Sea honesto: ha visto esta película demasiadas veces para contarlas, todavía espera que "Christmas Is All Around" llegue al número uno cada año, y posiblemente incluso haya pensado en cómo crear su propio momento de tarjetas de referencia y villancicos.Las parejas son, por supuesto, el corazón de esta película.

Aunque Jamie y Aurelia hablan diferentes idiomas, son capaces de enamorarse. Sin saber si volverán a verse alguna vez, se mejoran aprendiendo otro idioma. Tener una pareja que te haga crecer como ser humano es sin duda un objetivo de relaciones. Las maldiciones de Natalie lanzan una historia de amor para siempre. Ella es perfecta, y David lo sabe, al igual que el público.

Si hay un reinicio, David y Natalie deberían hacer videos de TikTok, bailando en varias salas del Parlamento. Finalmente, tenemos a John y Judy, suplentes profesionales de la escena de sexo. John y Judy son como Pam y Jim de Love Actually, especialmente desde que Martin Freeman interpreta al equivalente de Jim en la oficina británica.

Hacen que enamorarse parezca fácil, incluso en las circunstancias más incómodas.Esta película y su interminable variedad de parejas nos recuerda que el amor está en todas partes, siempre y cuando elijas verlo.

Jack y Sally en Pesadilla antes de Navidad

o crea o no, el querido clásico The Nightmare Before Christmas casi nunca vio la luz del día. A principios de la década de 1980, mientras trabajaba como animador en Disney, Tim Burton presentó Nightmare como un especial navideño de 30 minutos.

En ese momento, el estudio pasó, ya que pensaron que el concepto no era para ellos. Burton dejó Disney y pasó a dirigir Beetlejuice y Edward Scissorhands. Tras el éxito de ambas películas, Burton volvió a Disney, quien finalmente dio luz verde a una de las mejores películas navideñas jamás realizadas.

Al comienzo de la película, Jack Skellington, el Rey Calabaza de Halloween Town, se siente sin inspiración y un poco perdido. Así, emprende un viaje para reinventarse. Sally, por el contrario, es una muñeca de trapo que solo intenta mantener la compostura, literal y figurativamente.

A través de secuestros, movimientos militares y un Oogie Boogie, los dos se dan cuenta de que se aman, pero luchan por compartir sus sentimientos. Finalmente, en Spiral Hill, la pareja se besa, haciendo que los corazones de todas partes se derritan. Se aman, con cicatrices y todo. Es perfecto.

Jack Skellington es un personaje principal conocido como "El Rey Calabaza".

Buddy y Jovie en Elf

Mientras Buddy "pasa a través de los siete niveles del bosque de bastones de caramelo y a través del mar de gotas de goma de mascar que giran en espiral", camina directamente a nuestros corazones. Este hombre, que fue criado por los elfos de Santa, está lleno de tanta amabilidad, inocencia y espíritu que no puedes evitar adorarlo.

En estos días, es fácil estar completamente hastiado. Pero cuando miras Elf, te recuerdan que todavía hay una abundancia de alegría en el mundo, si solo recuerdas buscarla.

Todos fallamos en hacer eso de vez en cuando, por supuesto, y en ese sentido, Jovie somos todos. El mundo ha sido un poco idiota para ella, y ella está "tratando de pasar las vacaciones" cuando Buddy choca contra su Polo Norte. Eso no es un eufemismo: trabaja en el área del "Polo Norte" de una tienda por departamentos.

Buddy reaviva su espíritu navideño al planificar la cita más pura del mundo. De acuerdo, ese puede ser un eufemismo, pero esta es una película para niños, y es absolutamente cierto. A veces, solo quieres encontrar a alguien que traiga felicidad a tu mundo, especialmente en tus momentos más bajos. La relación de Buddy y Jovie no es complicada, es simplemente dulce. Como todo lo que come Buddy.

Esta película es un clásico de Navidad.

Iris y Miles y Amanda y Graham en The Holiday

Ir a un país extranjero y tener a un hombre al azar en su casa de alquiler extremadamente apartada suena como forraje para una película de terror. Por suerte para nosotros, también es el ímpetu de una de las historias de amor de The Holiday. Es difícil elegir qué historia de amor es la mejor en esta película.

Por un lado, Miles e Iris son absolutamente adorables. Él le escribe un tema musical, por el amor de Dios. Por otro lado, la otra pareja presenta a Jude Law en su forma más suave. De cualquier manera, la película se siente como ver dos amadas comedias románticas simultáneamente.

Amanda, una productora de cine de Los Ángeles, está tan desconectada de sus emociones que ya no puede llorar. Después de una mala ruptura, decide que necesita unas vacaciones, por lo que cambia de casa con Iris, una escritora de Inglaterra, que necesita alejarse de su ex tóxica.

Ambas mujeres emprenden un viaje para encontrarse a sí mismas y enamorarse en el camino. Es un testimonio de la idea de que cuando te amas a ti mismo, aparecerá la persona adecuada para ti.

Iris y Miles son la pareja más tierna de este película.

Las muchas parejas de Let It Snow

Let It Snow is Love, en realidad para una nueva generación. Cuenta la historia de varios grupos de amigos, que se cruzan en un pequeño restaurante llamado Waffle Town después de una enorme tormenta de nieve. Es bastante imposible no enamorarse de todas las parejas de esta película.

Primero, están Julie y la estrella del pop Stuart. Se cuentan secretos que nunca le han contado a nadie. Stuart anima a Julie a perseguir sus sueños de ir a Columbia, y ella le ofrece la clase de Navidad familiar que nunca ha experimentado. Luego están Tobin y Angie, a quienes todos llaman Duke.

Todas las parejas de esta película son súper tiernas.

Dos mejores amigos al darse cuenta de que son el amor de la vida del otro es un elemento básico en las películas navideñas, y esta versión no decepciona. Cuando Tobin finalmente profesa su amor a Duke en el techo y se besan en la nieve, se crea un momento perfecto.

La confusión surge entre Dorrie, una camarera de Waffle Town, y Kerry, una popular animadora que finge no conocer a Dorrie en público, a pesar de su romance clandestino. Llega un momento digno de alegría cuando Dorrie se defiende a sí misma, diciendo que se merece a alguien que la celebre abiertamente. La audiencia está de acuerdo y, finalmente, Kerry también. Ella besa a Dorrie frente a sus amigos, quienes no son más que un apoyo.

La nieve puede ser un dolor en el mundo real, especialmente en términos de viajes de vacaciones. Pero en Let It Snow, una tormenta de nieve resulta en alegría y amor.

