Las 5 mejores películas de terror de 2021

Los fantasmas y otros fantasmas viscerales han sido durante mucho tiempo un elemento básico del género de terror con apariciones constantes en las películas de terror (inmediatamente me vienen a la mente Ju-On, The Sixth Sense y House on Haunted Hill).

Pero es bueno saber que todavía hay espacio para reimaginar y revitalizar el subgénero hoy, abordando temas desde #MeToo hasta la censura cinematográfica y más. Y los lanzamientos de películas de terror del 2021 son una prueba de ello.

Los estrenos del 2021 podrían incluirse entre las mejores películas de terror de todos los tiempos, con tramas que van desde un hospital londinense de la década de 1970 hasta un decrépito parque temático en Pensilvania.

Censor

Censor

Los entornos de terror ambientados en las salas de cine o alrededor son ideales para las películas de terror debido a la cantidad de horas nocturnas y la mirada permanente a la pantalla que entra en el trabajo, lo que fácilmente podría convertir a alguien en un zombi.

Pero el guionista y director galés Prano Bailey-Bond, con el coguionista, Anthony Fletcher, va más allá de esta fruta madura para contar una historia sobre el trauma y los desencadenantes, tanto familiares como profesionales en una de las nuevas películas de terror de Netflix.

Enid (Niamh Algar), un censor de películas, ve una gran cantidad de películas para determinar si son adecuadas para el público. Mientras lo hace una noche, se convence de que un video perturbador está protagonizado por su hermana, que desapareció años antes y se presume muerta.

Al principio, estableciendo la película sobre la creciente obsesión de Enid por determinar si un director notorio explotaba a su hermano, Bailey-Bond pronto lanza al público al descenso psicológico de su protagonista con un estilo visual impresionante.

The Amusement Park

The Amusement Park

Solo una leyenda como el director George A. Romero encontraría la manera de aterrorizar al público con una película nueva casi cuatro años después de su muerte. Desempolvado y restaurado de un archivo de 46 años, The Amusement Parkes, fiel a la obra de Romero, una lúcida pesadilla.

Y éste es especialmente palpable, porque se trata de algo ineludible para todos: el envejecimiento. Escrita por Wally Cook, la película comienza con un preámbulo premonitorio que suplica simpatía por los ancianos de Lincoln Maazel, quien interpreta al protagonista anónimo de la película, antes de lanzar su verdadero terror.

El personaje de Maazel y otras personas mayores visitan un parque de atracciones de Pensilvania para supuestamente agregar un poco de alegría a sus vidas. Pero eso rápidamente se convierte en un caos, ya que el parque temático se transforma en un íncubo con el personaje de Maazel siendo golpeado, discriminado debido a su edad y apartado física y emocionalmente.

Es un viaje alucinatorio que tiene sus raíces en los horrores de la vida real que afectan específicamente a una de las personas más ignoradas y olvidadas del planeta convirtiéndola en una de las mejores películas de terror para ver esta noche.

The Vigil

The Vigil

La tradición judía de shemira, vigilar un cadáver hasta que es enterrado, está tan madura para un excelente horror que es sorprendente que no haya una película de género sobre esto todos los años.

El guionista y director, Keith Thomas humaniza la desconcertante costumbre con la historia de Yakov (Dave Davis), un joven recientemente separado de su comunidad judía ortodoxa, que se ve obligado a vigilar durante la noche a un miembro fallecido para ganar unos dólares extra para mantener su alquiler pagado.

Por supuesto, comienza sospechoso, pero la creciente sensación de malestar y horror absoluto que ocurre dentro de estas horas oscuras es paralizante de ver lo que la convierte en una de las pelìculas de terror más recomendadas.

The Power

The Power

Como puede atestiguar cualquier fan de A Quiet Place, el silencio es una de las cosas más horribles que le han pasado al género. Escrita y dirigida por Corinna Fe The Powerayuda a poner eso en un enfoque sorprendente, especialmente en la cultura #MeToo de hoy.

Ambientada en torno a la crisis laboral de la década de 1970 en Londres, cuando el país optó por preservar el poder con cortes regulares de electricidad luego de una huelga de mineros, la historia se centra en una joven enfermera, Val (Rose Williams), que comienza a trabajar en un hospital que está empeñado en el infierno. en guardar sus propios secretos horribles.

Tanto el personal masculino como el femenino le han dicho de inmediato que debe mantener la cabeza gacha y hacer lo que se le dice, sin importar las cosas alarmantes que pueda presenciar, como la forma en que los trabajadores masculinos tratan a las pacientes femeninas, y que ninguno de sus opiniones o puntos de vista importan de todos modos.

Además de eso, la institución se compromete con el toque de queda de la electricidad, sumergiendo las habitaciones y los pisos en una oscuridad abrumadora. Todo esto, por supuesto, es motivo de una historia espeluznante que arroja a Val cara a cara con un fantasma y, potencialmente, su propio destino.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Claramente, los investigadores paranormales de la vida real Lorraine y Ed Warren (Vera Farmiga y Patrick Wilson) habían experimentado suficientes fenómenos demoníacos de FA aterrador que sus casos podrían convertirse fácilmente en episodios en la televisión.

Pero hay algo que decir acerca de una buena historia de fantasmas a la antigua que prospera en la pantalla grande. Por tercera vez que los Warren salieron de la puerta, el director anterior James Wan pasó el testigo al director Michael Chaves, quien nos lleva de regreso a Connecticut de 1981, donde Arne Cheyenne Johnson (Ruairi O'Connor) mató a su casero y afirmó que estaba poseído.

Como alude el título de la película, los Warren ayudan a normalizar la influencia del diablo en el mismo tribunal de justicia que hace cumplir los juramentos en una Biblia. Aunque obviamente eso es un poco en la nariz, no amortigua el impacto de una película absolutamente horrible.

Mientras Arne intenta (y lamentablemente falla) controlar sus impulsos diabólicos mientras está encerrado, Lorraine y Ed se ven arrastrados a una aterradora batalla de voluntad con un demonio, según las reseñas revisadas por La Verdad Noticias.

Pero tantos sustos comoThe Devil Made Me Do It tiene, nada es más espantoso que ver a esta pareja, el corazón y el alma de esta serie de género, retroceder el uno del otro debido a las alucinaciones del mal fabricadas por un espíritu vengativo.

Como han demostrado anteriormente, el universo de "El Conjuro" que se expande con una nueva serie, y la reciente entrega a su saga de películas de terror, son algunas de las mejores del género y más recomendas para ver este 2021.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!