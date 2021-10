Las 3 nuevas películas de terror de Netflix para octubre de 2021

Netflix no bromeaba cuando anunció su plan de "películas nuevas cada semana". Y no omitió las películas de terror de esa mezcla. Varias nuevas películas de terror de Netflix llegarán en octubre de 2021.

Los espectadores pueden reconocer algunos de ellos, como la película Night Teeth de Debbie Ryan y Megan Fox . Sin embargo, los espectadores no deberían detenerse en uno solo.

Después de todo, Halloween es un mes completo, no solo un día. Así que Netflix acumuló algunas películas nuevas para los fanáticos del terror. Aquí están los lanzamientos de la plataforma para octubre de 2021.

Peliculas de terror que Netflix lanzará en octubre

1. ‘There’s Someone Inside Your House’

‘There’s Someone Inside Your House’.

Nuestro mayor temor podría ser nosotros mismos; eso es, al menos, lo que transmite esta película. Hay alguien dentro de tu casa puede sonar como la típica película de una casa encantada, pero va más allá de eso.

Para cualquier fanático de Scream, este nuevo horror podría parecerse al asesino de adolescentes Ghostface. Pero no lo es, James Wan produjo un nuevo tipo de miedo. Según Netflix, Makani y sus amigos se ven envueltos en un horror personal.

La nueva película sigue a varios adolescentes culpables de fechorías. El asesino usa una máscara que se parece a la cara de cada víctima. Antes de atacar, el asesino deja un rastro de recordatorios para cada adolescente.

Cada generación cambia la narrativa de terror. Y esta película tiene una relevancia social además de sus emociones cinematográficas. Como mencionamos en La Verdad Noticias, hay alguien dentro de tu casa se estrena el 6 de octubre de 2021.

2. Fever Dream

Como una de las películas de terror más nuevas de Netflix de 2021, Fever Dream sigue una nueva narrativa. La trama se centra en la perspectiva de una madre. La película se entrega a una historia delirante y surrealista basada en el libro del mismo nombre de Claudia Llosa.

Amanda es una madre joven que lleva a su hija de cinco años de viaje. Conoce a la elegante Carola, una madre que vive en el pequeño pueblo. A medida que las dos se conocen, conversan sobre las responsabilidades y los temores de la maternidad.

Esta película no refleja otros horrores infantiles como Children of the Corn . Cuestiona el doloroso sacrificio que hacen las madres por sus hijos. Fever Dream se transmitirá el 13 de octubre de 2021.

3. Night Teeth

Night Teeth.

Protagonizada por las caras conocidas de Megan Fox y Debbie Ryan, Night Teeth parece una simple película de vampiros. Pero ofrece una imagen más identificable. La película sigue a un chofer llamado Benny, que lleva a dos amigos a los clubes nocturnos de Los Ángeles.

Poco sabe él que están goteando con un maldito secreto. Los dos pasajeros, Blaire y Zoe, son vampiros que han vivido durante algunos siglos. Y todos los vampiros de la ciudad causan estragos en la lucha por el poder.

Night Teeth no emula las otras películas llenas de colmillos como Crepúsculo. En cambio, le da un toque moderno a una vieja leyenda. Night Teeth se estrena más cerca de Halloween, exactamente el 20 de octubre de 2021.

