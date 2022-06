Las 3 celebridades que han presentado en Saturday Night Live más de 10 veces

Saturday Night Live es el programa de variedades en vivo semanal de NBC que presenta escenas de comedia, actuaciones musicales y estrellas invitadas famosas.

Aunque los escritores son libres de explorar las profundidades de la cultura popular para bromear, esencialmente, sobre lo que les plazca, el enfoque estándar para cualquier semana es la locura social actual.

Es con esa misma energía que también se contrata a invitados famosos. Con eso en mente, que un invitado sea el anfitrión más de una vez sugiere un impresionante poder de permanencia en los medios.

¿Para que un invitado sea el anfitrión, digamos, más de 10 veces? Eso sugiere estrellato concreto o, al menos, amistades sólidas detrás de escena.

¿Tal vez ambos? Independientemente, estas son las únicas tres celebridades que hasta ahora han presentado "SNL" más de 10 veces desde el episodio inaugural del programa allá por 1975.

John Goodman ha presentado 13 veces

John Goodman ha presentado 13 veces

John Goodman es un actor cuyos papeles más conocidos realmente dependen del grupo de edad que responda a la pregunta. Para los Millennials, la Generación X y los Boomers de mayor edad, Goodman es celebrado por películas como "The Big Lebowski" y su increíblemente larga serie de televisión "Roseanne".

Pero para las generaciones más jóvenes, es Pacha en "Emperor's New Groove", es Vice Dean Laybourne en "Community" y, lo más importante, es Sully en "Monster's Inc". Si alguna vez una carrera pudiera definirse como la posesión de poder de permanencia, esa carrera sería la de Goodman.

Como ha dado tantas vueltas a la manzana (en el buen sentido), su trabajo lo ha llevado a "Saturday Night Live" en más de una ocasión.

Goodman ha presentado el programa de variedades en 13 ocasiones distintas, con su primera aparición en 1989. Le admitió a Jimmy Fallon en "The Tonight Show" (a través de YouTube) que quería unirse a la comedia "SNL". lista en 1980 pero bombardeó la audición. Obviamente, tuvo su momento para brillar, brillar y brillar.

Steve Martin ha presentado 15 veces

Steve Martin ha presentado 15 veces

Steve Martin se convirtió en una celebridad generalizada en la década de 1970 a través de sus actuaciones de stand-up, siguiendo su trabajo como escritor de planta para varias producciones de televisión.

En el 2021, creó y protagonizó "Only Murders in the Building", una serie cómica de misterio y asesinatos para Hulu, junto a Selena Gomez y Martin Short. Él y Short han aparecido juntos en varias películas a lo largo de los años, incluyendo "Three Amigos" y "Father of the Bride".

Martin, mejor conocido por clásicos como "Cheaper By The Dozen", "Roxanne" y "The Jerk", hasta ahora ha presentado "Saturday Night Live" un total de 15 veces a lo largo de los años.

Alec Baldwin ha presentado 17 veces

Alec Baldwin ha presentado 17 veces

Alec Baldwin protagonizó la comedia de situación de NBC "30 Rock" junto a Tina Fey y Tracy Morgan, una serie a menudo reconocida como basada en las propias experiencias de Fey como escritora e intérprete en "SNL".

Baldwin también ha realizado algunas actuaciones dramáticas serias: "La caza del Octubre Rojo" y "Glengarry Glen Ross", por ejemplo. Para "Saturday Night Live", Baldwin ha presentado hasta ahora 17 veces, más que cualquier otro presentador en toda la historia del programa de variedades.

Además de ser anfitrión, Baldwin también ha sido un artista invitado frecuente, especialmente a fines de la década de 2010, una era en la que su trabajo involucró en gran medida su interpretación del presidente Donald Trump.

En 2020, Baldwin retiró con gratitud su personificación de Trump cuando el presidente perdió su candidatura a la reelección.

Sobre el tema (según EW), Baldwin tuiteó desde su cuenta eliminada desde entonces: "¡No creo que haya estado tan feliz de perder un trabajo antes!" Desde entonces, Baldwin no ha vuelto a aparecer en "SNL".

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.