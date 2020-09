Las 20 películas más taquilleras de la historia del cine

Esas estadísticas, por supuesto, están sesgadas por el aumento de los precios de las entradas de cine y el aumento de la población. Ajustado a la inflación, ninguna película puede igualar la recaudación de $3.7 mil millones que los ingresos de taquilla de $390 millones de Gone with the Wind desde su estreno en 1939 valdrían en dólares de hoy.

Las películas más taquilleras

Pero aquí, estamos viendo las películas más taquilleras en ingresos brutos en dólares.

Con la excepción de Titanic y dos películas de Disney, todas las películas de taquilla más importantes son parte de una franquicia, lo que nos hace creer que probablemente hubo algunos ejecutivos de estudio en Paramount o 20th Century Fox tratando de convencer a James Cameron de que debería hacer una secuela.

James Cameron hizo historia

Hablando de Cameron, dirigir lo que en un momento fueron los dos mayores éxitos de taquilla de todos los tiempos es toda una hazaña, una que estamos seguros no se le ha subido a la cabeza.

El hecho de que fueran tan diferentes, un drama romántico histórico y una acción/ aventura de ciencia ficción, lo hace aún más impresionante. Y todo el crédito a lo que los hermanos Russo han logrado con las propiedades de Marvel que recibieron.

La lista de las películas más taquilleras de todos los tiempos incluye algunas películas muy divertidas y algunas de las que solo podemos sacudir la cabeza y maravillarnos con el espectador de todo el mundo.

Aquí están las 20 películas más taquilleras de todos los tiempos:

20. Minions (2015)

Taquilla: $1.16 mil millones

Directores: Kyle Balda, Pierre Coffin

19. Iron Man 3 (2013)

Taquilla: $1.21 mil millones

Directora: Shane Black

18. The Fate of the Furious (2017)

Taquilla: $1.24 mil millones

Dirección: F. Gary Gray

17. Increíbles 2 (2018)

Taquilla: $1.24 mil millones

Directora: Brad Bird

16. La Bella y la Bestia (2017)

Taquilla: $1.26 mil millones

Director: Bill Condon

15. Frozen (2013)

Taquilla: $1.29 mil millones

Directores: Jennifer Lee, Chris Buck

14. Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)

Taquilla: $1.31 mil millones

Director: J.A. Bayona

13. Star Wars: Los últimos Jedi (2017)

Taquilla: $1.33 mil millones

Directora: Rian Johnson

12. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 (2011)

Taquilla: $1.34 mil millones

Realizador: David Yates

11. Pantera negra (2018)

Taquilla: $1.35 mil millones

Directora: Ryan Coogler

10. Vengadores: la era de Ultron (2015)

Taquilla: $1.41 mil millones

Directora: Joss Whedon

9. Furious 7 (2015)

Taquilla: $1.52 mil millones

Director: James Wan

8. Los Vengadores (2012)

Taquilla: $1.52 mil millones

Directora: Joss Whedon

7. El Rey León (2019)

Taquilla: $1.60 mil millones

Director: Jon Favreau

6. Jurassic World (2015)

Taquilla: $1.67 mil millones

Directora: Colin Trevorrow

5. Vengadores: Infinity War (2018)

Taquilla: $2.050 millones

Directores: Anthony Russo, Joe Russo

4. Star Wars: El despertar de la fuerza (2015)

Taquilla: $2.07 mil millones

Director: J.J. Abrams

3. Titanic (1997)

Taquilla: $2.19 mil millones

Director: James Cameron

2. Avatar (2009)

Taquilla: $2.79 mil millones

Director: James Cameron

1. Vengadores: Endgame (2019)

Taquilla: $2.796 mil millones

Directores: Joe Russo, Anthony Russo