Las 10 peores películas de terror en la historia del cine.

El terror es uno de los géneros cinematográficos favoritos del público. En la historia del cine han surgido grandes películas que nos han arrebatado el sueño y que incluso, causaron pesadillas por años. Ejemplos hay muchos, aunque no se pueden dejar de lado que las cintas cuya intención era provocar miedo terminaron por sacar carcajadas al momento de verlas.

Como era de esperarse, existen producciones de horror buenas y malas. No obstante, para ser honestos, son más y llaman la atención aquellas que de plano fueron horribles. Hay películas que resultaron ser aterradoras, pero no por sus personajes, ritmo o trama, sino porque terminaron siendo un enorme desastre en todos los aspectos.

Es por eso que La Verdad Noticias aprovecha la ocasión para repasar 10 de las peores películas de terror de la historia, filmes que de plano no se entiende cómo se pensó que era buena idea realizarlas y mucho menos cómo es que estas películas de terror llegaron a la pantalla grande.

Es de mencionar que nos basamos en las historias, así como en la dirección y hasta algunas críticas o calificaciones que estas películas recibieron por parte de la prensa especializada. Tanto en taquilla como en crítica, a un montón de proyectos les fue de la patada y la verdad es que entendemos por qué.

Killer Klowns from Outer Space

Esta película es tan mala que se convirtió en una cinta de culto. La historia va de cómo dos sujetos, Deb y Mike, ven caer un meteorito en el bosque, cuando se acercan a investigar qué fue lo que arribó a la Tierra, descubren que se trata de una carpa de circo llena de payasos asesinos.

Black Sheep

La historia se centra en un científico que busca crear a la oveja perfecta pero las cosas se salen de control cuando los activistas animales dejan en libertad a un cordero mutante. Luego de esto, el borrego convierte a miles como él en una especie de ejército zombie con la finalidad de acabar con la humanidad.

Slender Man

La trama de la película sigue a un grupo de amigas que deciden invocar a la presencia de Slender Man y luego de ver el vídeo quedan gravemente afectadas; comienzan a tener pesadillas, sufren paranoia y se obsesionan con ese extraño personaje. Aunque la trama no suena mal, los efectos especiales y un cierre precipitado, hicieron que el público la odiara.

Alone In The Dark

No es una película de terror o suspenso, es más, ni siquiera cae en el drama o la comedia, es un híbrido bastante extraño. Si algo nos ha dejado claro es que las películas basadas en videojuegos nunca tienen suerte en los cines, y que la idea de adaptar a la gran pantalla “Alone In The Dark” fue una pésima decisión.

Creepshow 3

Creepshow es una antología amada por los fans del terror. No obstante, la tercera parte de esta historia no tuvo la misma suerte que las anteriores porque lo único que comparte con la original es el título. La historia no tiene pies ni cabeza, ni hablar de las actuaciones y mucho menos de los efectos especiales.

Birdemic: Shock and Terror

En esta película filmada por James Nguyen, un vendedor de software vietnamita cuyo sueño era ser el director de su propia cinta de miedo, pero se topó con que nadie tenía intenciones de proyectarla. Incluso el Festival de Sundance se negó a estrenarla en 2009.

The Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation

Así como en la cinta original, en la película se sigue a un grupo de amigos que tiene un accidente en medio de un bosque y buscan ayuda, pero acaban siendo perseguidos por una familia de psicópatas asesinos. Y aunque tenía un gran reparto, nada alrededor de esta cina salió bien. Si no nos creen que es mala, véanla.

The Exorcist 2: The Heretic

Bien dicen que las secuelas casi nunca son buenas y El Exorcista 2 es una de esas películas que lo confirmó. La película fue terrible, en gran medida porque el guion cambió sobre la marcha y eso dio pie a la existencia de situaciones incoherentes en la segunda parte de la cinta original.

Troll 2

Troll 2 se presentaba como una secuela de la cinta que se estrenó en 1986, pero la realidad es que ni siquiera estaba conectada con la original porque los creadores no cedieron los derechos.

La trama de esta película de terror gira en relación a una familia de EE.UU. que es perseguida por unas criaturas vegetarianas que intentan matarlos para convertirlos en una pasta vegetal y así comérselos.

Maximun Overdrive

En esta película, a Stephen King “el maestro de terror”, se le ocurrió tomar por primera y única vez la silla de director, y honestamente, todo estuvo mal desde la idea de la trama. La historia se centra en unos camiones y otros vehículos grandes que de repente cobran vida por ua fuerza desconocida y buscan exterminar a los humanos.

