Las 10 películas más populares en Netflix en 2020, hasta ahora

Esas listas, que se actualizan diariamente, nos dicen qué tan viral se ha vuelto una película o programa en Netflix en comparación con cualquier otro contenido disponible en el sitio. Por lo tanto, aunque no recibimos cifras concretas sobre la cantidad de veces que se ha visto o descargado una película o programa, podemos monitorear y dónde se mueve el contenido en las listas de los 10 principales y tomar algunas determinaciones.

Las 10 películas más populares

Eso llevó a nuestro sistema de seguimiento de Netflix, que nos permite asignar puntos a películas y programas en función de dónde se mueven en la clasificación diaria de los 10 mejores. Ese sistema nos permitió clasificar las películas por popularidad. Y ahora pensamos que sería una buena idea mirar todo el año y ver qué películas se han desempeñado mejor que cualquier otra.

Entonces, según la información del Top 10 que proporciona Netflix, aquí está: las diez películas más populares (hasta ahora) en el año 2020.

10. La vieja guardia - 152 puntos

Si bien junio fue un mes bastante tranquilo para las películas en Netflix, en julio se han catapultado dos películas a la lista de las 10 principales para 2020, la primera de las cuales es The Old Guard. Charlize Theron abrió a una racha de seis días en la posición No. 1 y no ha cesado desde entonces. La película ha pasado todos los días de su clasificación de Netflix entre las cinco primeras de todas las películas. La Vieja Guardia ha obtenido 152 puntos de los posibles 180 puntos durante esos 18 días, bastante increíble.

9. The Lorax - 162 puntos

La única razón por la que The Lorax, la otra película de julio que figura en esta lista de 2020, se ubica por delante de The Old Guard es porque la película animada tuvo una ventaja de tres días. Aún así, The Lorax se ha desempeñado a un nivel sorprendentemente alto en sus primeros 21 días, ubicándose en las dos primeras posiciones en el Top 10 diario en nueve ocasiones diferentes. Además, a largo plazo, The Lorax probablemente tendrá más éxito que The Old Guard porque los proyectos animados parecen tener un inmenso valor de repetición en Netflix. Así que espere que The Lorax suba más y más en las listas de 2020 a medida que avanza el año.

8. The Willoughby - 169 puntos

Los Willoughby tuvieron una racha corta pero agradable a principios de este año. La película animada vio un total de 38 días en el Top 10, pero acumuló la mayoría de sus puntos durante sus primeros días a fines de abril. La película solo pasó dos días en el primer lugar, pero se ubicó en el segundo lugar varias veces y se mantuvo entre los 10 principales durante el mes de mayo.

7. Angel Has Fallen - 182 puntos

Angel Has Fallen se benefició de ser una película de 2019 que mucha gente aún no había visto. Impulsado por Gerard Butler, el éxito de acción solo pasó tres días en el número 1, pero logró ubicarse entre los cinco primeros durante sus primeros 18 días en las listas de Netflix. Angel Has Fallen obtuvo 182 puntos en solo 25 días en el Top 10. Eso fue suficiente para que la película de Butler acumulara fácilmente más puntos que cualquier otra película en abril.

6. Extracción - 182 puntos

Al igual que The Old Guard, la otra gran oferta de acción de Netflix este año, Extraction pasó sus primeros seis días en la posición No. 1 en el Top 10. El vehículo de Chris Hemsworth luego tuvo una exhibición dispersa durante el resto de su carrera de Netflix, cayendo fuera de los cinco primeros en su decimotercer día en la plataforma de transmisión. Eso es notablemente diferente de The Old Guard, que aún no ha salido de los cinco primeros después de 18 días.

5. The Wrong Missy - 187 puntos

Puede que ya no estemos hablando mucho de The Wrong Missy. Pero en el año de 2020, solo otra película en Netflix ha logrado lo que logró esta película de David Spade en mayo: nueve días consecutivos en la posición número uno. La comedia dominó absolutamente el quinto mes del año, con 165 puntos solo en mayo, la mayor cantidad de cualquier película ese mes.

4. Spenser Confidential - 236 puntos

Honestamente, es sorprendente ver que esta película de Mark Wahlberg ocupa un lugar tan bajo. Porque ninguna película ha tenido el tipo de año que tuvo Spenser Confidential en Netflix. El drama de acción / crimen pasó 18 semanas consecutivas alucinantes en el primer lugar en el Top 10 diario. Eso permitió que la película obtuviera 236 puntos en un mes, lo mejor de cualquier película en esta lista. Spenser Confidential acumuló todos esos puntos en solo 26 días.

3. 365 días - 282 puntos

Qué tiempo ha sido durante 365 días. Debido a que el mayor éxito sorpresa del verano entró y salió del primer lugar tantas veces, 365 Days pasó 12 días no consecutivos en primer lugar. Esa es la segunda mayor cantidad jamás vista (detrás de Spenser Confidential). El drama erótico polaco se apoderó fácilmente del mes de junio con 200 puntos, y hasta ahora está en camino de clasificarse entre los diez primeros de julio.

2. The Angry Birds Movie 2 - 284 puntos

Cuando se lanzó el Top 10 destacado a fines de febrero, The Angry Birds Movie 2 fue el primer proyecto en dominar las listas. El éxito animado siguió su racha de ocho días en el No. 1 con siete días en el segundo lugar. La película no salió de los cinco primeros hasta 20 días después de su estreno, y acumularía 218 puntos en el mes de marzo.

1. Despicable Me - 377 puntos

No es de extrañar aquí. Desde el estreno en Netflix de Despicable Me el 16 de abril, el monstruo animado rara vez se ha salido de las listas. Despicable Me ha pasado 86 días de sus 103 días en el Top 10. Esa longevidad permitió que la película ocupara el tercer lugar en el mes de abril, el segundo en el mes de mayo y el 11 en el mes de junio. Y actualmente en julio, Despicable Me ocupa el décimo lugar.