Las 10 películas de terror más taquilleras de 2021

Con la primera mitad de 2021 llegando a su fin, vale la pena preguntarse cómo se han desempeñado ciertas películas de terror en la taquilla hasta ahora, y te traemos todos los detalles al respecto en La Verdad Noticias.

En particular, el género de terror siempre ha sido un gran atractivo en el cine, pero dado el mandato de bloqueo global emitido a raíz de la pandemia de COVID-19, los últimos 18 meses han sido todo menos lo de siempre en el cineplex.

Junto con la creciente popularidad de las plataformas de streaming, el destino de las películas estrenadas en cines parece más precario que nunca. Sin embargo, con la reapertura de los cines hay una gran variedad de películas de terror para ver durante julio 2021.

The Reckoning - $ 143,532 dólares

The Reckoning

El director de Dog Soldiers and The Descent, Neil Marshall, regresó al género de terror en 2021 después de media docena de años con The Reckoning, una película de brujería estrenada en Estados Unidos en febrero.

Desafortunadamente, debido a sus calificaciones mediocres, la película solo ganó $ 143,532 (según The Numbers ) Sin embargo, es una de esas películas de terror criticadas que merecen una segunda oportunidad.

Basado en la historia Red Hex de Edward Evers-Swindell, se centra en Grace (Charlotte Kirk), una mujer acusada de brujería tras perder a su marido a causa de la peste bubónica. Torturada por un despiadado cazador de brujas, Grace debe reunir la fuerza interior para liberarse.

El Resort - $ 191,996 dólares

El Resort

A pesar de obtener críticas abismales, la película de terror de Taylor Chien ambientada en Hawái, The Resort, vendió más de 20.000 boletos en camino a recaudar $ 191.996 en taquilla. La cinta podría haber entrado a las listas de las mejores películas de terror estrenadas durante el verano.

The Resort rastrea a un cuarteto de amigos que viajan a Hawai para examinar un hotel abandonado presuntamente embrujado. Desesperados por echar un vistazo a la notoria Chica Half-Faced, los amigos obtienen mucho más de lo que esperaban cuando sus vacaciones toman un giro para peor.

El País De Las Maravillas De Willy - $ 418,286 dólares

El País De Las Maravillas De Willy

El poder de atracción de la estrella de cine, Nicolas Cage ayudó a la película de terror, acción y comedia Willy's Wonderland a ganar $ 418,286 en 2021, convirtiéndose en la película de terror más taquillera sin una calificación oficial de la MPAA.

En una de las mejores películas de terror recomendadas en Netflix, Cage interpreta a The Janitor en la película, un solitario que actúa como custodio de un pabellón de diversión familiar cerrado llamado Willy's Wonderland.

Obligado a trabajar allí como una forma de pagar las reparaciones de su automóvil averiado, The Janitor pronto se encuentra en una bizarra batalla contra muñecos de juguete animatrónicos demoníacos.

En la Tierra - $ 1,1 millones de dólares

En la Tierra

El aclamado escritor y director inglés, Ben Wheatley regresó al género que inició su carrera con In The Earth , una película de terror de actualidad y destacada sobre la búsqueda científica de una cura para un virus cataclísmico.

La película se estrenó el 16 de abril de 2021 y desde entonces ha recaudado 1,1 millones de dólares. Realizada en 15 días como respuesta directa al brote de COVID-19, la pequeña función independiente de Neon consta de solo seis caracteres.

La película de terror existencial cerebral también cuenta actualmente con un Metascore de 63, lo que indica críticas ligeramente más favorables que negativas, con lo que podría colocarse como una de las 5 mejores películas de terror de 2021.

Giro Equivocado - 1,25 millones de dólares

Giro Equivocado

Comercializada erróneamente como un reboot libre, la película de terror de 2021, Wrong Turn no tiene nada que ver con la franquicia de películas automovilísticas también escrita por Alan B. McElroy pero podría entrar en tu top películas de terror de todos los tiempos.

En cambio, usa el título para contar una historia completamente diferente sobre una comuna de gente de las colinas de los Apalaches, parecida a un culto. A pesar de la confusión, la película de terror con clasificación R ha ganado $ 1.25 millones desde su lanzamiento el 26 de enero de 2021.

Dirigida por Mike P. Nelson, la historia sigue a un grupo de excursionistas que se encuentran con una secta llamada The Foundation que vive en lo profundo de el bosque y vivir con su propio estilo de vida horrible.

Separation - $ 4.5 millones de dólares

Separation

Lanzada el 30 de abril de 2021, la película de terror psicológico, Separation de William Brent Bell ha recaudado más de $ 4.5 millones hasta ahora. La película traza la mentalidad de Jenny (Violet McGraw), de 8 años de edad, dominada por el trastorno de estrés postraumático, que comienza a sanar con la ayuda del espíritu de su madre fallecida.

Después de que su madre abogada Maggie muere en un accidente de atropello y fuga, Jenny cae en una profunda desesperación. Con la ayuda de los títeres de juguete de su padre artista que comienzan a cobrar vida, y con el consuelo que brinda el fantasma de su madre, Jenny comienza a sentirse mejor.

Sin embargo, una desagradable batalla por la custodia entre su padre y su abuelo enciende el lado oscuro de los títeres. La cinta apunta a convertirse en una de las 10 mejores películas de terror modernas.

The Unholy - $ 30,8 millones de dólares

The Unholy

La película de terror religioso de Screen Gems, The Unholy, se desempeñó tan bien en la taquilla nacional como en el extranjero, ganando $ 15.5 millones en América del Norte y $ 15.3 millones a nivel internacional para un total bruto de $ 30.8 millones.

Estrenada el 2 de abril de 2021, la película gira en torno a Alice (Cricket Brown), una joven con discapacidad auditiva que afirma haber recibido el poder de ver, oír y curar a los enfermos después de ser visitada por la Virgen María.

A medida que se produce una serie de fenómenos sobrenaturales, el periodista Gerry Fenn (Jeffrey Dean Morgan) busca respuestas. En definitiva, podría considerarse una de las mejores películas de terror de todo los tiempos.

Spiral - $ 36,3 millones de dólares

Spiral

Cómo novena entrada en la serie de películas Saw y la primera en ser estrenada en los últimos cuatro años, Spiral tuvo un mejor desempeño en la taquilla norteamericana que en otros lugares pese a que "billy" no está en la secuela según explicó el director.

Cuando un asesino imitador sádico comienza a diseñar elaboradas trampas mortales en la línea de Jigsaw, el detective Zeke Banks (Chris Rock) busca atrapar al culpable mientras hace que su padre Marcus (Samuel L.Jackson), un ex policía que tiene una historia persiguiendo a Jigsaw, orgulloso.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It - 142,8 millones de dólares

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Como octava entrada en la amada franquicia Conjuring, The Conjuring: The Devil Made Me Do It ha tenido un desempeño extremadamente bueno en la taquilla en 2021. Estrenada el 4 de junio, la película ya ha acumulado $ 53.6 millones en Norteamérica y $ 89.2 en otros territorios. por un total de 142,8 millones de dólares y contando.

Funcionando como una secuela de The Conjuring y The Conjuring 2, el Conjuro 3 cambió las reglas de la franquicia al seguir a los investigadores paranormales Ed (Patrick Wilson) y Lorraine Warren (Vera Farmiga) mientras buscan respuestas relacionadas con un asesinato posiblemente causado por posesión demoníaca.

A Quiet Place II - $ 223 millones de dólares

A Quiet Place II

A Quiet Place Part II no solo es la película de terror más taquillera de 2021 hasta ahora, sino que también es la película de terror con mejores reseñas del año. Un éxito rotundo en todos los ámbitos, la película ha recaudado un total de 223 millones de dólares en todos los territorios.

La película retoma la terrible historia de supervivencia de la familia Abbott, que continúa atravesando la tierra de la América postapocalíptica en total silencio como una forma de mantener a raya a los mortales monstruos cazadores de sonidos.

Pese a que Un lugar en silencio 2 había pospuesto su estreno por coronavirus, la ahora considerada una de las mejores películas de terror ha recaudado hasta ahora 126,3 millones de dólares a nivel nacional y 96,7 millones de dólares adicionales en el extranjero.

