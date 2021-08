Las 10 mejores películas de terror sobre brujas

Las películas de terror suelen usar a las brujas como los personajes más oscuros y en el borde de la maldad concebible, aunque a veces son representadas como seres inocuos.

A lo largo de la historia del cine, las brujas han tenido apariciones en todo tipo de cintas. En algunas aportan un efecto más cómico, mientras que en otras las muestran en toda su aterradora gloria, incluso si están fuera de la vista del espectador.

La Verdad Noticias te comparte una lista con algunas películas de terror en las que las brujas están bien representadas.

La bruja (2015)

La bruja.

The Witch es, sin duda, una de las mejores películas de terror que se hayan realizado sobre esta figura. Teniendo lugar en los primeros días de los Estados Unidos, se centra en una familia que es desterrada al bosque, donde comienzan a encontrarse con el personaje principal.

Al final, la joven Thomasin (el personaje principal de la película) queda atrapada por el diablo y comienza a adorarlo, convirtiéndose en una bruja como la que aterrorizaba a su familia.

Las brujas (1990)

Las brujas.

Roald Dahl fue uno de esos autores que tuvo la habilidad de crear historias que supuestamente eran para niños pero que tenían un borde oscuro y siniestro.

En manos de Nicholas Roeg, un director de cine conocido por dramas vanguardistas, el libro de Dahl cobró vida brillante en la pantalla grande. Gran parte del mérito del aspecto aterrador de la película es para Anjelica Huston, la actriz divina que interpreta a la líder de las brujas. Ella es realmente horrible en todos los sentidos.

Suspiria (1977)

Suspiria.

La década de 1970 fue una especie de época dorada para las películas de terror de un tipo en particular, generalmente involucrando a alguien que no se da cuenta de que es parte de una trama siniestra.

En este caso, se trata de una joven que se incorpora a un estudio de danza del que poco a poco se da cuenta de que está dirigido por brujas. No todas las películas de terror logran ser sangrientas y escalofriantes, pero eso es exactamente lo que sucede aquí. Nadie que vea esta película volverá a mirar a las brujas de la misma manera.

The Pale Door (2020)

The Pale Door.

No hay ningún género cinematográfico que esté tan asociado con la esencia de la imaginación estadounidense como el western. A pesar de este hecho, sorprendentemente hay pocos westerns que se crucen con la película de terror .

Sin embargo, eso es precisamente lo que sucede con The Pale Door, y eso es una gran parte de lo que la convierte en una película tan fascinante y aterradora de ver. La mejor parte de esto es que hace mucho con poco, atrayendo al espectador y nunca soltándolo.

No toques dos veces (2016)

No toques dos veces.

La figura de la bruja ha tomado muchas formas diferentes en muchas culturas diferentes, y una de las más notables es Baba Yaga, quien hace acto de presencia en esta película. Ella es una criatura verdaderamente aterradora, y es una de esas creaciones cinematográficas que seguramente mantendrá al espectador al borde de sus asientos.

No hay mucho acerca de esta película que sea terriblemente nuevo en términos de lo que hace con el género de terror, pero hay algo que decir acerca de apoyarse en lo que los espectadores esperan de una película de terror.

El conjuro (2013)

El conjuro.

Como si las brujas no fueran lo suficientemente aterradoras mientras estaban vivas, con frecuencia aparecen en las películas como espíritus malévolos que continúan acechando a los vivos, que es exactamente lo que sucede en The Conjuring . Esta bruja en particular es una creación verdaderamente aterradora, un testimonio de la retorcida imaginación que los directores a menudo aportan a sus proyectos.

Aparte de todo lo demás, es una de esas películas de terror que realmente requiere mucho esfuerzo para crear una película que no solo sea aterradora sino, a veces, francamente hermosa.

Madre oscura (2019)

Madre oscura.

En estos días, es difícil crear una película de terror que pueda hacer algo diferente con las fórmulas establecidas, pero de vez en cuando aparece una que recuerda a la gente que todavía hay nuevas formas de darle un giro al género.

Es imposible no dejarse atrapar por la historia de The Wretched , que se centra en un niño que se enfrenta a una bruja malévola que vive junto a su padre. Hay más que suficientes sustos en esta película para que valga la pena verla en Halloween.

El proyecto de la Bruja de Blair (1999)

El proyecto de la Bruja de Blair.

¿Hay algo que decir sobre una película que logra evocar el terror de una bruja sin mostrar realmente a la bruja en la pantalla? Eso es exactamente lo que sucede con The Blair Witch Project, que fue una de las primeras películas de terror de "metraje encontrado" que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años.

El bebé de Rosemary (1968)

El bebé de Rosemary.

Hay algunas películas de terror que se han convertido en parte del canon del género y esta película es una de esas. La titular Rosemary queda atrapada por un grupo de satanistas que viven al lado y quieren usarla para producir el hijo de Satanás.

Es una película de mal humor y atmosférica, y la genialidad es que presenta a los personajes con apariencia de brujas como ancianos aparentemente encantadores y divertidos. Ruth Gordon es particularmente excelente y un recordatorio de las muchas formas que puede adoptar la bruja.

Scooby-Doo y el fantasma de La Bruja (1999)

Scooby-Doo y el fantasma de La Bruja.

Scooby-Doo y el fantasma de la bruja pertenece a ese período particular de las películas de Scooby-Doo que presentaba criaturas que eran reales. En este caso, la bruja titular es un ser poderoso que fue encarcelado en su propio libro de hechizos por un grupo de wiccanos, solo para ser devuelto por su descendiente.

Para ser una películas de terror animada, esta en realidad va a algunos lugares oscuros, y es fácil sentir un escalofrío cuando Sarah Ravencroft logra regresar para causar estragos en el presente.

