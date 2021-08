Las 10 mejores películas de terror para ver en familia

Las películas de terror son esenciales para las pijamadas en familia, no hay nada como pasar una noche rodeado de nuestros seres queridos y algunos buenos sustos antes de dormir.

Aunque pueda parecer anticuado, hay algunos adolescentes y adultos que no están tan preparados para ver la violencia gráfica que comúnmente vemos en el cine de horror, por lo que es recomendable tener a la mano algunas opciones no tan agresivas.

Si este es tu caso, La Verdad Noticias tiene para ti 10 películas de terror ideales para toda la familia.

10 Los cazafantasmas

Los cazafantasmas.

Los Cazafantasmas originales salieron en 1984 y fueron clasificados como PG, se hizo un remake en 2016 y clasificado como PG-13. Si está buscando exponer a su adolescente a un clásico, ¡vaya con la versión de 1984! Siga la historia de tres científicos (a los que luego se unió un cuarto) que trabajan para librar a la ciudad de Nueva York de los fantasmas.

Los adolescentes y los preadolescentes disfrutarán del fantasma subyacente que se difunde con humor a lo largo de la película. Los actores principales incluyen a Bill Murray, Dan Aykroyd y Sigourney Weaver. Si desea lo mejor de ambos, considere comprar la caja con los Cazafantasmas originales, Cazafantasmas II y la versión 2016.

9 El aro

El aro.

Clasificación PG-13, pero cuidado con los padres, esto es realmente un thriller. The Ring es un remake de una película de terror japonesa de 1998, Ring, y luego tuvo dos secuelas The Ring Two y The Rings, por lo que si su familia disfruta de The Ring, aquí hay una buena opción.

Cuando un video perturbador comienza a circular en una pequeña ciudad, comienzan a suceder cosas extrañas y misteriosas. Cualquiera que vea las inquietantes imágenes recibe una llamada telefónica que predice una muerte segura en siete días.

Un grupo de adolescentes que están de vacaciones en una cabaña en el bosque se burla de esto, hasta que todos mueren siete días después. Rachel Keller (Naomi Watts), la tía de uno de los desafortunados adolescentes, decide intentar resolver el rompecabezas antes de que mueran más personas. ¿Puede averiguar quién está detrás de este juego enfermizo, antes de encontrarse con su propio destino?

8 Poltergeist

Poltergeist.

Un clásico de casas embrujadas con algo de emoción, algo de comedia y algunos efectos especiales geniales. ¡A menudo puedes encontrar Poltergeist en los cines cada año alrededor de Halloween si su hijo adolescente quiere experimentarlo en la pantalla grande!

Cuando la familia Freeling descubre que su casa fue construida sobre un cementerio, se embarcan en un viaje aterrador para mantener a raya a los espíritus descontentos. Aunque la familia inicialmente experimenta pequeños poltergeists, las apariciones rápidamente se vuelven malévolas, lo que los obliga a buscar la ayuda de parapsicólogos.

7 Paranorman

Paranorman.

Moderadamente aterrador, más debido a los zombis sangrientos, ParaNorman es una película animada en stop-motion con una buena mezcla de comedia y terror. Norman es un niño de 11 años que puede hablar con fantasmas, pero, por supuesto, nadie le cree.

Los adolescentes podrán relacionarse con los matices de la intimidación, las burlas y sentirse como un paria. Sin embargo, esta película espeluznante tiene un final de aceptación cuando Norman es considerado un héroe de la ciudad. Prepara a tus preadolescentes para fantasmas, brujas, zombis y más, sin embargo, en esta hermosa animación todo se siente un poco menos aterrador.

6 Señales

Señales.

Un thriller de ciencia ficción, Señales es una introducción a los círculos de las cosechas y las invasiones alienígenas. Los círculos de las cosechas comienzan a aparecer en los campos agrícolas propiedad del reverendo Graham Hess (Mel Gibson). Mientras él y su familia tratan de comprender el significado de estos círculos, creen que de alguna manera está relacionado con su fe.

Sin embargo, pronto tienen la sensación de que no son los únicos en los campos; una criatura misteriosa también está allí, observando cada uno de sus movimientos. Hay momentos en los que su hijo adolescente estará al borde de su asiento, pero tienen un final feliz que esperar.

5 La aldea

La aldea.

En este misterio de M. Night Shyamalan, hay un par de escenas aterradoras, pero nada demasiado aterrador. La aldea de Covington es una pequeña ciudad en la zona rural de Pensilvania que alberga a solo 60 personas. Llevan una vida relativamente tranquila y pacífica, pero con una salvedad inusual: criaturas terribles acechan en las afueras de las fronteras de la aldea.

La gente de Covington ha llegado a una especie de acuerdo con las bestias, en el que se les permite seguir con sus asuntos siempre que nunca crucen los límites de la aldea. Pero este equilibrio se destruye cuando el testarudo Lucius Hunt (Joaquin Phoenix) decide averiguar qué hay fuera de Covington. ¿Será la ira de las bestias el fin de esta pequeña ciudad?

5 Bettlejuice

Beetlejuice.

Espeluznante, pero divertida, esta película de Michael Keaton es una elección clásica de una casa encantada con un toque especial de ser contada desde el punto de vista de los fantasmas. A veces, a los fantasmas les gusta tomarse las cosas con calma y pasar una noche relajante en casa.

Pero cuando los yuppies intentan mudarse, los fantasmales hogareños deben contar con la ayuda de Beetlejuice (Michael Keaton), un bioexorcista que puede ayudar a deshacerse de los humanos no deseados.

4 La llave del mal

La llave del mal.

Este thriller es bastante intenso con un final sorprendente y aterrador. El vudú solo funciona si crees en él ... Cuando una joven enfermera de Nueva Orleans (Kate Hudson) acepta un trabajo como cuidadora de tiempo completo para un hombre que sufrió un derrame cerebral, obtiene más de lo que esperaba.

Pronto se entera de la verdadera naturaleza de la enfermedad de su paciente y el papel que desempeñó su esposa en ella. Cuando encuentra el alijo secreto de artefactos vudú de la pareja, las cosas van cuesta abajo muy rápidamente. Sumérjase en el mundo de lo sobrenatural, es una buena opción si su adolescente está realmente listo para una película más aterradora.

3 El escuadrón anti monstruos

El escuadrón anti monstruos.

Drácula y otros monstruos conocidos intentan hacerse cargo en esta espeluznante comedia. Los preadolescentes podrán relacionarse con el grupo de preadolescentes de esta película que deciden defenderse. Esta película llena de acción mantendrá la atención de aquellos que buscan un poco de emoción y no les asustan los monstruos y un par de giros inesperados.

2 Pesadilla antes de Navidad

Pesadilla antes de Navidad.

Una opción perfecta para una noche de cine familiar, definitivamente no es demasiado aterradora para los adolescentes, pero es una excelente manera de entrar en el estado de ánimo de Halloween.

Jack Skellington, el "Rey Calabaza", está cansado del Día de Brujas y busca alternativas Cuando descubre Christmas Town, se enamora instantáneamente. Mira cómo chocan Halloween y Navidad en esta película animada de Tim Burton.

1 La casa con un reloj en sus paredes

La casa con un reloj en sus paredes.

Entra en el mundo de la magia y la hechicería en esta película relativamente nueva. Jack Black interpreta al tío Jonathan, un brujo, que toma la custodia de su sobrino Lewis. Jonathan le presenta a su sobrino el mundo de la magia, donde rápidamente aprende sobre magia negra y hechicería malvada

.Deben encontrar un reloj que ha estado escondido en la casa de Jonathan antes de que se acabe el tiempo y se acabe el mundo. ¿Lo encontrarán a tiempo? Pocas películas de terror son tan entretenidas.

