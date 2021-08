Las películas de terror no necesariamente tienen que incluir casas embrujadas, asesinos en serie o monstruos sobrenaturales para ser espeluznantes. Cuando los muñecos cobran vida, a la mayoría se le quita lo valientes.

Tal vez sea porque los muñecos están hechos para ser adorables y objetos de diversión que cuando uno de ellos decide salir a cazar víctimas o ser parte de los planes macabros de un tercero, las cosas se pueden poner muy aterradoras.

Es por ello que La Verdad Noticias te comparte las 10 mejores películas de terror con muñecos poseídos rankeados según su calificación en IMDb.

10 Finders Keepers

Finders Keepers.

Una pequeña muñeca espeluznante encontrada por una dulce niña suena como una historia común, pero en este thriller de terror, la posesión y la obsesión parecen fusionarse, lo que lleva a eventos trágicos para una madre divorciada y su hija. Después de mudarse a una nueva casa, todo parece ir bien para esta madre soltera hasta que su vulnerable hija encuentra una muñeca fea debajo de las tablas del piso e insiste en quedársela.

Pronto se descubren sucesos trágicos sobre la espantosa historia de asesinatos de la casa, que es el lugar de caza de la muñeca. Finders Keepers le da a esta película de muñecos aterradores un giro intrigante al retratar a una muñeca malvada que se fusiona con la niña.

9 Heidi

Heidi.

Los fanáticos de películas de terror de metraje encontrado como Cuarentena o Actividad paranormal pueden encontrar esta película de muñecas embrujadas que vale la pena ver. Al igual que Actividad paranormal, esta película mantiene a los espectadores en alerta máxima con sucesos fantasmales inexplicables. Aunque IMDb podría ubicarlo en el extremo inferior de la lista, tiene sus momentos espeluznantes.

Una muñeca demoníaca es descubierta por dos amigos de la escuela secundaria que están filmando una broma para su canal de YouTube. Las cosas van de mal en peor mientras Heidi los aterroriza a ellos y a sus seres queridos. Heidi podría ser una de las únicas películas de muñecas asesinas con metraje encontrado que se ha hecho un nombre y sin duda merece una oportunidad.

8 Annabelle

Annabelle.

Annabelle de la saga El conjuro se ha convertido en un nombre familiar para la mayoría de los fanáticos de las películas de terror. El escritor y director Gary Dauberman no solo ha producido una interpretación escalofriante e inteligente de una muñeca poseída por demonios, sino que también ha popularizado los verdaderos relatos de Ed y Lorraine Warren.

La historia de Annabelle comienza con un culto satánico y una posesión demoníaca. Después de ser regalada a una madre embarazada, esta muñeca encantada está decidida a tomar su alma a toda costa. El conjuro les brinda a los fanáticos una gran introducción y una historia de fondo sobre los orígenes de Anabelle y su disposición malvada.

7 The Puppet Master

The Puppet Master.

Un titiritero retorcido ha soltado una banda de títeres vivos asesinos para perseguir y aniquilar a sus víctimas de formas horribles. Los fanáticos de lo oculto están familiarizados con este clásico y sus 10 secuelas que siguen. Clasificado en 5.6 en IMDb, es un clásico que vale la pena ver para cualquier fanático de las películas de terror.

William Hickey (Tales from the Dark Side: The Movie y voz del Dr. Frankenstein en The Nightmare Before Christmas) interpreta el papel de Andre Toulon, un titiritero que usa una poción del antiguo Egipto para dar vida a sus misteriosas marionetas. El Puppet Master es un clásico clasificado en 5.6 en IMDb.

6 The Boy

The Boy.

Las películas sobre muñecos poseídos por niños pequeños que perecieron de formas horribles terminan siendo algunas de las películas de terror más populares. La presencia persistente de un niño vengativo que regresa de la otra vida y habita un juguete y el deseo de causar daño a los vivos sigue siendo una trama de la historia que envía escalofríos al espectador.

Lo que hace que The Boy sea particularmente inquietante es el hecho de que los padres creen que el muñeco es su hijo, Brahm, quien se encontró con su desaparición en un horrible incendio. Después de contratar a una niñera que rompe todas las reglas estrictas, comienzan a ocurrir eventos siniestros. Clasificada en 6.0, esta película de muñecas encantadas tiene un final inesperado que vale la pena ver.

5 Dead Silence

Dead Silence.

El escritor de Saw and Insidious, Leigh Whannell, les ha dado a los fanáticos de las películas de terror una variedad para elegir. La mayoría de sus películas incluyen algún tipo de muñeca animada inquietante o espeluznante. En la franquicia Saw, Billy es el títere que utiliza John Kramer para dar a sus víctimas atrapadas sus horribles instrucciones.

Quizás no tan irónicamente, Billy es el nombre del muñeco ventrílocuo enviado anónimamente a una pareja casada en la película, Dead Silence. Después de encontrar a su esposa asesinada, Jaime, interpretado por Ryan Kwanten, intenta descubrir la verdad sobre el asesinato de su esposa y el espantoso pasado de la muñeca encantada y un ventriloquí torturado.

4 Love Object

Clasificado en 6.3, Love Object es un thriller de terror con una trama que puede hacer que la piel de uno se erice. Desmond Harrington interpreta a Kenneth Winslow, un hombre incómodo y socialmente inseguro que compra una muñeca sexual personalizable, de tamaño natural y cara para hacerle compañía. Se obsesiona un poco con la muñeca, tratándola como una novia de la vida real.

Es una historia triste hasta que Kenneth encuentra un interés amoroso y comienza una relación con un nuevo compañero de trabajo atractivo. Muñeca de amor, Nikki no puede aceptar la traición de Kenneth y pronto sus celos se salen de control.

3 Pin

Pin.

Esta es una representación de 1988 de un hombre que se obsesiona con el muñeco médico de su padre. Lo que hace que Pin sea único es el estrés psicológico y el desarrollo espeluznante de la relación entre la muñeca y el personaje, Leon. Es difícil para la audiencia determinar si Pin es el cerebro detrás de la locura o si Leon simplemente no es sano mentalmente.

El director de Pin, Sandor Stern también escribió la película de 1979, Terror en Amityville. La película Pin presenta una variedad de actores famosos como Terry O'Quinn (El padrastro) y David Hewlett (las franquicias de Splice, Cube y The Stargate).

2 Chucky, el muñeco diabólico

Chucky.

La popular película de 1988, Chucky ocupa un lugar destacado en la lista de 6.6. La mayoría de los fanáticos de las películas de terror de muñecos malvados están familiarizados con Chucky y sus matanzas malvadas. La franquicia de Chucky se ha convertido en una de las series de películas de muñecas embrujadas más famosas del mundo.

Un popular muñeco es poseído por un asesino en serie, Charles Lee Ray (Chucky) a través de un encantamiento vudú. Después de poseer un muñeco Good Guys que se le da a un niño, Chucky decide transferir su alma al niño antes de que sea demasiado tarde y se queda atrapado en la muñeca para siempre.

1 Dead of Night

Dead of Night.

Dead Of Night es una película de suspenso, misterio y terror que ha inspirado a muchas otras películas sobre la posibilidad de muñecos ventrílocuos poseídos. Las películas influenciadas por Dead Of Night incluyen Magic (1978), protagonizada por el joven Anthony Hopkins, y Dead Silence (2007), el número 5 en esta lista.

Extraños se reúnen en una antigua casa de campo. Craig, un arquitecto, parece haber tenido violentas premoniciones sobre los invitados a la cabaña y, para tranquilizarlo, el grupo decide contar historias. Uno cuenta la historia de un ventrílocuo que realmente cree que su muñeca es real.

Se produce un asesinato en la cabaña y las cosas empiezan a descontrolarse. Una película con un final inesperado, Dead Of Night es una visita obligada para los fanáticos de las películas de terror y está clasificada legítimamente en 7.7 por IMDb.

