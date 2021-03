Los seres humanos han estado fascinados por la psicología durante muchos años. ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer las cosas que hacemos? ¿Quién es la persona detrás de la cara? ¿Y hay un asesino en serie acechando entre nosotros? Las películas de asesinos en serie nos brindan una lente excelente para estas preguntas orientadas a la psicología, lo que nos obliga a mirar la capacidad humana de una manera única. Pero las mejores películas de asesinos en serie llevan esta estrategia al siguiente nivel al obligarnos a investigar sobre nuestras propias mentes.

Tanto si eres nuevo en el género True Crime como si eres un veterano de la película de asesinos en serie, siempre hay algo al acecho en forma de película. Pero antes de elegir tu próxima película favorita de asesinos en serie, es importante considerar factores como el elenco, la banda sonora y el director. Si lo hace, lo preparará para el éxito incluso antes de encender la película. Las siguientes selecciones que hicimos en La Verdad Noticias se realizaron en función de la recepción, notoriedad y calidad de la película.

El asesino de Clovehitch

El asesino de Clovehitch es una de las películas más espeluznantes

The Clovehitch Killer comienza con la imagen de una familia perfecta. Todos parecen felices, compartiendo sus vidas unos con otros. Los sentimientos son alegres y fáciles de digerir. Pero a medida que la película continúa, Tyler Burnside comienza a descubrir evidencia sospechosa que dice que su papá no es quien dice ser.

The Clovehitch Killer tiene una duración de 1 hora y 49 minutos. Esta película con clasificación R no es apropiada para todos los públicos. Su trama oscura y las extenuantes descripciones del homicidio le dan un sentimiento particularmente inquietante. ¿Qué harías si comenzaras a descubrir los secretos de tu padre? ¿Cómo reaccionaría ante el conocimiento de que la gente está siendo herida y muerta, y podría saber quién tiene la culpa? Esta película explora estas cuestiones con gran profundidad y honor.

La música de la película es de Matt Veligdan. Fue dirigida por Duncan Skiles. Y está protagonizada por actores como Charlie Plummer, Dylan McDermott y Samantha Mathis. Debido al elenco de estrellas de rock que se eligió para esta película, los espectadores pueden esperar experimentar una actuación excelente.

Es convincente, incómodo y exactamente lo que anhelan los amantes de True Crime. Pero también es interesante y único en su historia. Si bien muchas películas de terror hacen latir nuestro corazón durante una persecución, esta película genera tensión de una manera diferente, lentamente y con precisión. Sin embargo, debido a esto, la intensidad y el suspenso pueden tardar algún tiempo en atraer a los espectadores. No obstante, esta película es una excelente adición al estante de crímenes de cualquiera debido a su premisa y ejecución.

El silencio de los corderos

La película generó gran controversia por el realismo que contiene

Todo amante del cine de terror y crimen necesita ver “El silencio de los corderos” en algún momento de su vida. Esta película se encuentra entre las más conocidas del género criminal, ¡y con razón! En esta película, Hannibal Lecter es un destacado psiquiatra que fue encarcelado por matar y comerse a muchas víctimas.

Cuando un agente del FBI se enfrenta a un criminal similar, consulta a Lecter para entender cómo piensa. La agente del FBI, Clarice Starling, es calculada, inteligente y segura de capturar a su sospechoso. Pero ella usa a un asesino en serie de mente enferma para hacer precisamente eso.

Aunque El silencio de los corderos se estrenó originalmente en 1991, sigue siendo una de las películas de asesinos en serie más populares de la historia. La actuación de Anthony Hopkins es a la vez inquietante y cautivadora, y le da a los espectadores un hoyo en el estómago durante toda la película. Y Clarice Starling, interpretada por Jodie Foster, es extremadamente convincente.

Tanto si eres nuevo en el género de los asesinos en serie como si eres un fanático desde hace mucho tiempo, El silencio de los corderos es grotesco, estimulante e inquietante. Esta película tiene una duración de una hora y 58 minutos. Fue dirigida por Johnathan Demme. Está protagonizada por actores como Anthony Hopkins, Jodie Foster y Scott Glenn. Es importante señalar que esta película, que se estrenó hace unos 30 años, parece una película antigua. Por lo tanto, no espere una imagen clara como el cristal. Pero la trama, la actuación y la película en general hacen de esta una historia obligada para todos. Cuando se combina con una tensión continua, la historia de esta película es inmejorable.

Ido en la oscuridad

Ido en la oscuridad presenta gran realismo

Si tiene unos minutos entre películas, debería echar un vistazo a Gone in the Dark. Esta película de 15 minutos es extremadamente corta, pero tiene un gran impacto en ese corto período de tiempo. Gone in the Dark sigue la historia de una familia normal que es atacada y cambiada por Golden State Killer. Esta película se basa en hechos reales, lo que la hace aún más escalofriante que una película de ficción sobre un asesino en serie. El Golden State Killer era conocido por cerrar casas en todo California y luego irrumpir y entrar sin pantalones. Los eventos que siguieron fueron comúnmente eventos que destruyeron vidas, incluso si las víctimas escaparon con vida.

En Gone in the Dark, los espectadores pueden saltar a una de las imágenes más escalofriantes del mercado. ¿Cómo sería que un intruso entrara a su casa sin pantalones? ¿Si te pillaran por sorpresa mientras dormías por la noche? ¿Y hay algo que pueda hacer para protegerse de una tragedia tan bárbara? Gone in the Dark aborda estas preguntas al tiempo que brinda a los espectadores una imagen desgarradora del corazón.

Gone in the Dark fue dirigida por Steven Moreno. Esta película está protagonizada por Wes McGee, Kurt Caceres y Lindsay Wolf. Y, aunque solo dura 15 minutos, contiene suficiente emoción para ser una imagen completa. De hecho, puede ser difícil de ver, especialmente porque sucedieron estos eventos. Entonces, si tiene unos minutos y espera sentir esos escalofríos recorriendo su columna vertebral, vale la pena ver Gone in the Dark.

Ted Bundy: Enamorado de un asesino

Zac Efron da vida al asesino serial en la película

Pocas personas saben lo que es salir con un asesino en serie y vivir para contarlo. Pero Elizabeth Kendall sí. En Ted Bundy: Falling for a Killer, Kendall se abre por primera vez sobre cómo fue su experiencia con Ted Bundy. Ella lo veía como un hombre de familia que era increíblemente bueno con ella y su hija. Y cuando la policía vino a buscarlo, ella estaba convencida de que se habían equivocado de hombre.

Imagínese enamorarse de un hombre que fue condenado por el asesinato de 8 mujeres. Muchos investigadores creen que el recuento de víctimas de Ted Bundy fue en realidad mucho más alto que 8. Y muchos fanáticos de True Crime se encuentran cayendo en largas madrigueras mientras intentan comprender al asesino en serie aislado. Pero la realidad es que Ted Bundy era particularmente inquietante porque parecía ser normal desde la perspectiva de los forasteros. Y no solo tenía una apariencia normal, también era exitoso, carismático y guapo. Juntos, estos componentes de su personalidad crearon una historia muy oscura cuando comenzó su ola de asesinatos.

Ted Bundy: Falling for a Killer es una serie de Docu que arroja luz sobre uno de los asesinos en serie más intrigantes del mundo. Fue creado y dirigido por Trish Wood y escrito por Richard O-Regan y Carolyn Saunders. Dado que es una serie documental, la presentación de esta película es un poco menos convencional que algunas películas de asesinos en serie de la competencia. Pero ofrece una perspectiva única y fomenta una gran comprensión.

Película de asesino en serie: Consuelo

Solace es una película basada en hechos reales

Los fanáticos de Anthony Hopkins a menudo lo conocen por su representación de Hannibal Lecher en El silencio de los corderos. Su habilidad para canalizar un personaje y entregarlo con precisión es incomparable. Y en Solace, su actuación es muy parecida. En esta película, Hopkins interpreta el papel de un psíquico que se une a un agente del FBI para localizar a un asesino en serie. Juntos, el dúo confía en sus habilidades psíquicas para acercarlos al perpetrador. Hopkins lleva a la audiencia por un camino intrigante hacia el descubrimiento mientras Solace desentraña su trama.

Solace se lanzó inicialmente en 2015. Tiene una duración de una hora y 41 minutos. Esta película cuenta con grandes nombres como Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish y Colin Farrell, lo que le da un elenco completamente inmejorable. Pero también fue dirigida por el gran Alfonso Poyart, lo que le dio un toque extra de encanto e ingenio.

La premisa de Solace es intrigante, especialmente si te gustan las historias sobrenaturales. También hay mucha acción en esta película, que guía a los espectadores a través de un viaje largo y emocionante. Pero a pesar de la acción y el ritmo rápido de esta película, le falta algo de suspenso. Es más probable que algunas películas de asesinos en serie de la competencia mantengan tu corazón latiendo. Sin embargo, si buscas un estilo diferente de película de asesinos en serie, esta es tu mejor opción. Está construido para fomentar el pensamiento, es inteligente en su trama y es probable que mantenga el interés de los miembros de la audiencia. Es una buena adición a cualquier colección de películas.

Película de asesino serial: Rompecabezas

El Rompecabezas fue un película polémica

Edgar Munsen le dice a la policía que para sobrevivir, tiene que comenzar un juego. Y luego los espectadores son llevados a una escena en la que cinco personas están encadenadas dentro de un granero. Se les dice que tienen que expiar sus pecados o se verán obligados a pagar por ellos. Jigsaw es la última entrega de la serie Saw y tiene una estructura similar. Esta película crea un entorno en el que las víctimas deben desempeñar el papel que se les pide o se arriesgan a perder la vida.

El rompecabezas tiene una duración de 1 hora y 31 minutos. Se estrenó originalmente en 2017. Esta película fue escrita por Josh Stolberg. La música es de Charlie Clouser y está protagonizada por Matt Passmore, Callum Keith Rennie, Cle Bennet y Hannah Emily Anderson. Juntos, este elenco crea una imagen creíble, lo que hace que los espectadores exploren una constante oleada de miedo. ¿Qué somos capaces de hacer cuando nuestras vidas están amenazadas? Cuando la malicia y el sadismo se combinan, ¿cuál es el brebaje final? Jigsaw responde a estas preguntas de manera convincente. Pero también es algo diferente de las películas anteriores de Saw.

Nuestra principal advertencia con esta película es que tiene un comienzo un poco lento. Sin embargo, si te quedas ahí el tiempo suficiente, verás que esta producción es apasionante, inquietante e incluso tiene un giro emocionante. Si bien muchos críticos afirmaron que esta película fue prolongada y una producción necesaria, la mayoría de los espectadores encuentran que es tan estimulante como esperaban.

Asesino Serial: Juego de niños

La película del asesino serial es impactante

Buddi se anuncia como una de las muñecas más sofisticadas de la historia. Se supone que estas muñecas son como niños, aprenden con el paso del tiempo y se adaptan a diferentes circunstancias. Cuando la fábrica que fabrica estas muñecas despide a uno de sus empleados, ese empleado procede a manipular una muñeca Buddi, eliminando todas las precauciones de seguridad que se suponía que estaban instaladas en la muñeca.

Y nadie se da cuenta antes de que esta muñeca se coloque en el estante de la tienda. Child’s Play lleva a los espectadores a través del viaje de ese muñeco, que finalmente recibe el nombre de Chucky.

El juego de niños tiene una duración de 1 hora y 29 minutos. Fue dirigida por Lars Klevberg. La música fue creada por Bear McCreary. Está protagonizada por actores como Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry y Mark Hamill. Y estaba basado en Child’s Play de Don Mancini. Lanzada originalmente en 2019, esta película recuerda a la película de la década de 1980 que usa una muñeca horrible. Pero a pesar de su parecido similar, Child's Play sigue siendo horrible, entretenido y escalofriante. Este elenco hace un hermoso trabajo al ofrecer una interpretación realista y convincente. Y agregar a Chucky a la mezcla hace que la trama sea aún más emocionante. Con un presupuesto de $ 10 millones de dólares, puede esperar una buena película intermedia de Child’s Play.

Algunos fanáticos de Chucky se quejan de que esta película se siente como un reinicio, lo que la hace algo poco original. Sin embargo, las actuaciones y la ejecución de este elenco hacen que valga la pena verlo. Tanto si ya eres fanático de Chucky como si has oído hablar de esta película, es hora de darle una oportunidad.

Película de asesino serial: Invisible

La película fue lanzada en el 2009 luego de los descubrimientos de la policía

Era 2009 cuando la policía de Cleveland descubrió 11 cuerpos en la casa de Anthony Sowell. Basado en hechos reales, este documental lleva a los espectadores al escalofriante rincón de Ohio donde ocurrió lo impensable. La cineasta Laura Paglin, que vive en Cleveland, creó Unseen para contar la historia de esas mujeres.La película captura las vidas de algunos de los sobrevivientes de Sowell. Y el deseo de Paglin era hacer que los espectadores pensaran en el abuso de sustancias en relación con la humanidad. Muchos adictos son vistos como menos que humanos, pero Paglin espera cambiar este estigma.

Unseen mide 1 hora y 17 minutos de duración. Esta película se estrenó en 2016. Es una película particularmente inquietante porque está basada en la realidad. En comparación con algunas películas de asesinos en serie que se construyen a partir de la imaginación, esta es horrible porque Anthony Sowell realmente perdió vidas.

Además de brindar a los espectadores una imagen de calidad y un buen producto, esta película es increíblemente informativa y curiosa. De la misma manera que Jack el Destripador se aprovechó de mujeres que la sociedad no valoraba, Anthony Sowell eligió mujeres que eran ignoradas por su asociación con las drogas. Unseen cuenta las historias de las mujeres que ya no pueden hablar por sí mismas.

Ahora, en lugar de hacer que sea fácil echar vidas al pasado, Paglin nos obliga a conectar rostros con nombres, observando las vidas que fueron devastadas por la adicción y el asesinato. En general, Unseen es una de nuestras mejores opciones debido a su entrega, calidad y contenido. Es difícil superar una verdadera historia de asesinos en serie.

Jack el destripador: la historia definitiva

Jack el destripador el una icónica película

A finales del siglo XIX, uno de los asesinos en serie más infames de todos los tiempos merodeaba por las calles de Londres. Las mujeres trabajadoras empezaron a desaparecer de las calles, apareciendo de nuevo cuando la vida las había abandonado. La persona responsable de estos asesinatos fue apodada "Jack el Destripador", pero todavía hay mucho misterio sobre quién era esta persona y si era o no un hombre. Jack the Ripper: The Definitive Story tiene como objetivo arrojar algo de luz sobre los hechos que rodean a este personaje. Esta película está ambientada en 1888 y utiliza entornos 3D reconstruidos para mostrar lo que pudo haber sucedido o no.

Jack the Ripper: The Definitive Story es una película de asesinos en serie de un tipo peculiar. En lugar de dramatizar los eventos que rodean la tragedia, esta película tiene como objetivo decir la verdad, o la poca verdad que sabemos sobre Jack el Destripador. Como película producida por Jeff Leahy, puede esperar que represente una historia entusiasta y entretenida. También está repleto de información de calidad y está muy bien ejecutado. En comparación con algunas producciones de la competencia, la calidad de esta película es incomparable. Y el renderizado 3D agrega un gran atractivo visual a esta película.

Nuestra principal advertencia es que hay algunas víctimas culpables en esta película. En lugar de señalar los asesinatos como crímenes atroces y horribles, hay un ligero trasfondo que sugiere que las mujeres trabajadoras se metieron en la posición peligrosa en la que se encontraban. Pero, en general, la información en Jack el Destripador: La historia definitiva es excelente.

Bela Kiss: Prólogo

La película detalla escalofriantes datos del asesino serial

El período de tiempo es justo antes de que el mundo estallara en una guerra en 1914, cuando las mujeres comenzaron a desaparecer. Cuando comenzaron a aparecer nuevamente, estaban sin vida, drenados de su sangre y conservados en barriles de metal. Bela Kiss: Prologue cuenta la historia de un asesino en serie particularmente perturbador que se sabía que había asesinado al menos a 23 mujeres. También se creía que este asesino húngaro había asesinado a un hombre. Y se pensaba que sus prácticas de almacenamiento habían sido un intento de encurtir a los humanos. Pero la parte más aterradora de esta historia es que Bela Kiss nunca fue atrapada.

Bela Kiss: Prologue lleva a los espectadores a través de una representación espantosa de un asesino en serie temprano y brutal. Esta película tiene una duración de 1 hora y 46 minutos. Está clasificado como R debido a su espantosa historia. Y estarás al borde de tu asiento durante la totalidad de esta película.

Bela Kiss: Prologues fue dirigida por Lucien Forstne. Está protagonizada por Kristina Klebe, Rudolph Martin y Ben Bela Bohm. La música fue compuesta por Tim Nowack. Y se estrenó originalmente en 2013. Esta película es extremadamente cautivadora visualmente. Pero también contiene mucho contenido interesante. La presentación es creativa. Y Bela Kiss es un asesino en serie menos conocido para muchos adictos al crimen. El principal inconveniente de esta película es que te deja con ganas de más. Pero eso también podría verse como algo bueno, porque te prepara para la próxima historia de Bela Kiss. Vale la pena ver esta película en algún momento debido a su entrega y contenido.

