Las 10 casas más icónicas de las películas de terror

Las películas de terror no serían lo mismo sin el recurso de las casas embrujadas, malditas o que guardan siniestros secretos para los protagonistas de la trama a quienes les esperan extraños acontecimientos.

A lo largo de las décadas, las casas del cine de horror han ido y venido: algunas sirviendo solamente como escenario, mientras que otras se han convertido en íconos entre los fanáticos del género y aún causan terror.

La Verdad Noticias te comparte una lista con las mejores y más memorables casas de las películas de terror.

10 La casa de la Colina Encantada

La Casa de la Colina Embrujada.

En 2018, el público conoció el programa de televisión Haunting Of Hill House como una de las mejores series de terror que existen y reconoció que Hill House es un hogar verdaderamente horrible. Sin embargo, antes de que existiera Hill House, existía The House On Haunted Hill.

Esta versión de Hill House era un hogar digno de contemplar, atrapando a cinco personas dentro de sus muros y atormentándolos con males como nunca antes se había visto. Junto con el aspecto imponente, la Hill House original era una casa bastante espeluznante.

9 La casa de Katie y Micah

La casa de Kaite y Micah.

En los últimos años, las películas de metraje encontrado han evolucionado lentamente hasta convertirse en un gran furor. Torciendo la noción de estar basado en "hechos reales", el metraje encontrado comenzó en el bosque oscuro en busca de una bruja y saltó a la casa embrujada y la búsqueda de Actividad Paranormal.

Por supuesto, cuando una pareja como Katie y Micah descubren un fantasma espeluznante que los persigue, su primer pensamiento no es correr, sino registrar la experiencia. Mostrada a través de un hogar moderno, esta espeluznante experiencia muestra que si hay un fantasma en tu casa, vete.

8 La casa de los Perron

La casa de los Perron.

Hay un tema recurrente en la mayoría de las películas de terror donde la gente simplemente no capta el mensaje y se niega a irse de las casas embrujadas. Entonces, cuando los Perron, víctimas de la película El conjuro, descubren que su hogar está perseguido por el fantasma de una bruja, son un poco más inteligentes que Katie y Micah.

En lugar de simplemente salir de su casa embrujada con sus pasadizos sinuosos y su sótano mortal, los Perron llaman a los Warren, dos expertos paranormales, para investigar junto con muchos momentos de miedo dentro de la serie. Lo que sigue es una aterradora aventura a través de una casa embrujada y retorcida.

7 La cabaña

La cabaña.

Hasta donde cualquiera puede recordar, encontrar una cabaña espeluznante en el bosque generalmente significa girar hacia el otro lado y salir de allí. Ahora, si eres un adolescente cachondo de la comedia de terror Cabin In The Woods, la cabaña espeluznante parece bastante acogedora.

Lo que hace que esta cabaña en el bosque sea tan interesante es que no se limita a un solo mal. Los adolescentes en realidad eligen el mal, seleccionados por un grupo de empleados tenaces que intentan detener un mal antiguo y liberar ellos mismos los males de la espeluznante cabaña, todo lo que conduce a uno de los mejores finales de películas de terror.

6 La cabaña de Evil Dead

La cabaña de Evil Dead.

Si bien en los últimos años Cabin In The Woods se ha convertido en la cabaña a evitar, había otra cabaña antes de la comedia de terror que presentaba un mal mayor. La ahora clásica película de terror Evil Dead, una de las principales características de las criaturas de los 80, tiene probablemente una de las casas más icónicas del horror, con la espeluznante cabaña en el bosque.

Después de leer el texto del Necronomicon, el mal se desata sobre los adolescentes, lo que hace que la cabaña influya en los adolescentes. Desde cabezas de animales riendo, paredes sangrantes y, por supuesto, los demonios en el sótano, este definitivamente no es un fin de semana maravilloso en una de las muchas películas de terror que se desarrollarán en el bosque.

5 La mansión embrujada

La mansión embrujada.

La idea de vivir en una mansión parece una idea increíble en la superficie ... hasta que el nuevo propietario descubre que la mansión es el hogar de fantasmas, demonios y Eddie Murphy. The Haunted Mansion, basada en el clásico de Disney, tiene las características de ser un hogar espeluznante.

Lleno de fantasmas diferentes, cada uno con sus propias motivaciones, The Haunted Mansion tiene una plétora de pasajes ocultos, habitaciones oscuras, pasillos y secretos que se suman a la profundidad de la mansión y la convierten en el hogar espeluznante que es.

4 La residencia Myers

Residencia Myers.

Todo el mundo ha visto una casa como esta. Una casa blanca con vallas de estacas entre miles de otras, sentada allí en la oscuridad, abandonada. Sin embargo, si uno mira más de cerca, puede ver algo, o más bien, alguien moviéndose y, si tienen la mala suerte, el rostro de Micahel Myers.

Halloween, una de las muchas grandes películas de terror que se verá eclipsada por sus secuelas, ha cautivado a los espectadores durante años, y la casa de Michael Myers, aparentemente normal desde el exterior, sirve como una casa de terror verdaderamente icónica.

3 La casa MacNeil

La casa MacNeil.

Por fuera, puede parecer una casa normal, pero, por dentro, acecha un mal que no se parece a nada que se haya visto antes. La casa de MacNeil, de una de las mejores películas de terror jamás hechas, El exorcista, no necesariamente tiene fantasmas o pasajes ocultos, pero el demonio Pazzu lo compensa en un santiamén.

Desde los dos sacerdotes que luchan contra el demonio oscuro dentro de la casa hasta el mal que acecha en las paredes explotando algunos momentos realmente aterradores, la casa MacNeil no es una típica casa de terror, pero sigue siendo una de las más icónicas.

2 El hotel Overlook

Hotel Overlook.

Siempre se puede decir que cualquier lugar puede ser un hogar. Siempre que haya cuatro paredes y un techo sobre la cabeza, cualquier lugar puede considerarse una casa, al igual que el Overlook Hotel, el hotel embrujado y aislado que ocupan los personajes de El resplandor.

Ya sea por los espeluznantes gemelos al final del pasillo, el laberinto interminable, el camarero fantasmal, un extraño fantasma del baño o Jack Nicholson volviéndose loco y soltando algunas de las citas más icónicas del horror, el hotel Overlook es uno de los hogares que la mayoría del público no querría. no quiero registrarme.

1 La casa Freeling

La casa Freeling.

La mayoría de las veces, nada puede superar al original y, hasta donde la mayoría de la audiencia puede recordar, una de las primeras casas fantasmales es el Poltergeist. Lo que parece ser un hogar seguro en la superficie tiene un mal mayor debajo.

En este caso, el mal que yace debajo es bastante literal, con la casa de los Freeling construida sobre un antiguo cementerio. Con espejos que cambian la realidad, televisores poseídos, payasos y árboles, la casa Freeling tiene lo peor de lo peor en lo que respecta a películas de terror.

