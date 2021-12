Lanzan primer vistazo de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Este sábado Sony Pictures lanzó un primer vistazo a Spider-Man: Across the Spider-Verse, la próxima película animada del arácnido que llegará en 2022 para saciar la sed de multiverso de los fanáticos.

Mientras el mundo se prepara para el estreno de Spider-Man: No Way Home en menos de dos semanas, Miles Morales se mete en nuevos aprietos junto con Spider-Gwen, a quien ya vimos en Into The Spider-Verse y podría convertirse en el interés amoroso de nuestro protagonista.

Gracias a lo novedoso de su animación y a que exploró por primera vez en el cine el multiverso, Spider-Man: Into the Spider-Verse se llevó el BAFTA a mejor película animada y se convirtió en rey indiscutible al ganar el Oscar en la misma categoría. Su secuela promete elevar aún más la apuesta mostrándonos la visita de Miles Morales a un mundo futurista.

Táiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse

El clip de dos minutos y medio comienza mostrándonos a Miles Morales interactuando con Gwen Stefany, la Spider-Woman de su propio universo, a través de lo que parece ser una forma de controlar el multiverso a su gusto.

Cuando Spider-Gwen lo invita a salir de su habitación, vemos a Spider-Man con un nuevo traje negro y rojo cayendo por una especie de entramado con una tubería de hexágonos brillosos que lo transportan a, lo que parecer ser, otros universos.

En el primero de estos universos, Miles es alcanzado por otra clase de Spider-Man que parece estar tratando de darle cacería, y que en algún momento utiliza un dispositivo para trasladarlos a una autopista en una ciudad futurista.

Por el diseño del otro Spider-Man, y por los gadgets que utiliza en el video, bien podría tratarse de Spider-Man 2099, una versión del personaje que tuvo su propio cómic instalado en el futuro en los años noventa.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La película se estrenará el 22 de octubre de forma exclusiva en salas de cine, según ha informado Sony, que posee los derechos del personaje y que recientemente nos confirmó que Tom Holland participará en tres nuevas películas como Peter Parker.

¿Qué sorpresas nos traerá Spider-Man: Across the Multiverse? ¿Podrá superar a No Way Home como lo que esperan los fanáticos de un multiverso? Lo veremos muy pronto.

