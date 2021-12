Lanzan nuevo teaser tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Este 22 de diciembre Marvel Entertainment lanzó un nuevo teaser tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, donde se puede apreciar que el Doctor Strange está lidiando con el multiverso luego de encontrarse con una versión de sí mismo que ha causado furor en las redes sociales.

Y es que, está cinta es la segunda entrega protagonizada por el actor Benedict Cumberbatch bajo la dirección de Sam Raimi, responsable de la trilogía de Spider-Man con el famoso Tobey Maguire, por lo que aseguran que esta película será la primera cinta del MCU en 2022.

A principios de este mes de diciembre, revelaron que pasará con el actor Benedict Cumberbatch después de Doctor Strange 2, el famoso reveló que está dispuesto a interpretar el personaje por muchos años más, aseguró que es un personaje interesante y desafiante.

Estrenan teaser tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Cabe mencionar que a finales de los créditos de “Spider-Man: No Way Home” aparece Cumberbatch como Stephen Strange, por lo que el teaser dio un adelanto de la historia que se podrá ver en pantalla, lo que ha dejado intrigados a los internautas ya que esperaban un tráiler más completo.

Por otro lado, han revelado que luego de los eventos de la cinta Spider-Man donde se altera el universo por un hechizo alterado, dando paso a los eventos que se verán en la nueva película, por lo que Cumberbatch está de regreso junto con Rachel McAdams, Benedict Wong y Chiwetel Ejiofor.

De igual forma se pudo observar el regreso de Wanda Maximoff conocida como la Bruja Escarlata, personaje interpretado por Elizabeth Olsen, pues recordamos que Wanda aumentó sus poderes tras perder a su familia en Westview, por lo que estudia el Darkhold lleno de magia oscura.

Cabe mencionar que en el cuarto capítulo de “What If…?” revela la realidad alterna de Doctor Strange, pues en la serie Sthephen tiene un accidente junto con Christine, quien pierde la vida, por lo que Stephen recorre el mundo y conoce a The Ancient One y aprende los secretos de la magia oscura.

Stephen busca crear una paradoja y descubre la posibilidad de traerla de vuelta, por lo que se conoce a Strange Supreme, un gemelo malvado. Por otro lado, vuelve el Baron Mordo, aunque en una escena postcréditos de la segunda película de Doctor Strange, Mordo se vuelve un villano al enfrentar a Jonathan Pangborn.

Recordamos que en los cómics, es un villano quien siente celos por Strange y su ascenso, recurre a la magia negra, por lo que en esta nueva película se revela como un enemigo. Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que los Reshoots de Doctor Strange 2 finalizaron, por lo que habrá más cameos en la película.

¿Cuándo se estrena “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”?

Película de Marvel llegará en mayo del 2022

Los usuarios se han cuestionado cuándo será el estreno de la esperada película por lo que han anunciado que llegará el próximo 5 de mayo del 2022, siendo la segunda entrega protagonizada por Cumberbatch. Por su parte, los fans quedaron asombrados por el adelanto de la esperada cinta.

El teaser tráiler de la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ha causado diversas reacciones de los seguidores quienes han comentado que será una de las películas más esperadas del próximo año, debido a las escenas que mostraron sobre el multiverso.

