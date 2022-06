Lanzamiento de Doctor Strange 2 en Disney+ confirmado por Marvel el 22 de junio

Advertencia: algunos SPOILERS se avecinan para Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness comenzará a transmitirse oficialmente en Disney+ a finales de este mes. La secuela de Marvel Cinematic Universe sigue al hechicero titular de Benedict Cumberbatch mientras intentaproteger a América Chávezde una corrupta Wanda Maximoff que intenta irrumpir en el multiverso para volver a conectarse con sus hijos. Sam Raimi está al frente de Doctor Strange in the Multiverse of Madness con un guión del Loki , Michael Waldron.

Junto a Cumberbatch, el elenco de Doctor Strange in the Multiverse of Madness incluye los regresos al UCM de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata, Benedict Wong como Wong, Chiwetel Ejiofor como Mordo, Rachel McAdams como Christine Palmer y Michael Stuhlbarg como Nicodemus West.

La película también marca el debut en MCU de Xochitl Gómez como la joven América Chávez. Doctor Strange in the Multiverse of Madness obtuvo un gran éxito en la taquilla y, en general, le fue bien tanto con la crítica como con el público en los cines y ahora se está preparando para regresar a casa.

Casi un mes después de que la película finalmente llegara a los cines, Marvel ha confirmado la fecha de lanzamiento de Doctor Strange in the Multiverse of Madness . La secuela de MCU llegará oficialmente a Disney+ el 22 de junio, coincidiendo con la ventana de 45 días de los lanzamientos anteriores de Disney. Mira el anuncio de Marvel a continuación:

Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness streams June 22 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/eDgsTZ7tHe — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 2, 2022

La confirmación de Marvel de la fecha de lanzamiento de la transmisión de Doctor Strange in the Multiverse of Madness llega un par de semanas después de que las redes sociales alemanas de Disney+ aparentemente confirmaron su estreno el 22 de junio.

Como se mencionó anteriormente, Disney se ha mantenido con la ventana exclusiva de cine de 45 días que surgió de la pandemia que mantiene a muchas audiencias en casa y hambrientas de nuevos lanzamientos en sus plataformas de transmisión. La filtración original informada de Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue eliminada por la cuenta alemana de Disney+ poco después de su publicación inicial, lo que llevó a muchos a creer que la fecha de lanzamiento de la transmisión era genuina.

Aunque superó a The Batman en la preventa de boletos y recibió críticas generalmente positivas, Doctor Strange in the Multiverse of Madness curiosamente demostró ser un paso por debajo del éxito de taquilla del título anterior de MCU Spider-Man: No Way Home , solo arrastrando más de $ 879 millones contra su presupuesto informado de $ 200 millones.

Si bien los gustos de Charles Xavier de Patrick Stewart y el regreso del Capitán Carter de Hayley Atwell y el Sr. Fantástico de John Krasinski aparentemente habrían atraído al público en masa como los regresos multiversales de Tobey Maguire y Andrew Garfield, la recepción más mixta de los críticos y el boca a boca con respecto al El ritmo de la película parece haber afectado su rendimiento general de taquilla.

Solo el tiempo dirá si Doctor Strange in the Multiverse of Madness funciona mejor en Disney+ que sus compañeros capítulos de MCU cuando se estrena el 22 de junio.

