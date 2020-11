Lana Del Rey anuncia nuevo álbum de clásicos mientras canta a capela/Foto: NPR | Getty Images

Lana Del Rey pasó su noche electoral en un Denny's, asustada por los resultados como el resto de los estadounidenses. Pero mientras estuvo allí, dio una actualización de lo que está saliendo.

Últimamente, Del Rey ha estado trabajando en el nuevo álbum Chemtrails Over The Country Club, ¡continuación del Norman Fucking Rockwell del año pasado!

Lana ha estado envuelta en el escándalo mientras promociona sus nuevos lanzamientos, como su libro y su próximo disco, el cual llegará hasta el próximo año/Foto: stereogum

Mientras hablaba con su teléfono en Denny's, dijo que tuvo que retrasar el lanzamiento de Chemtrails, que originalmente estaba programado para septiembre.

Del Rey también anunció casualmente que lanzará un nuevo "registro digital de estándares y clásicos estadounidenses para Navidad".

La cantante describió su próximo álbum así: “Chemtrails está listo. Me encanta. Es popular. Es bonito. Es muy diferente a Norman".

Pero parece que el álbum no estará listo para su lanzamiento hasta la primavera: “16 semanas de retraso en el proceso del vinilo, mientras tanto les voy a dar un registro digital de los estándares y clásicos estadounidenses para Navidad. Porque no puedo hacer que las plantas récord abran hasta el 5 de marzo".

En cuanto a ese álbum de estándares, esto es lo que dice Del Rey: "Tengo algunas canciones de Patsy Cline que he querido hacer una versión durante mucho tiempo, un par de canciones americanas realmente geniales con [la cantautora country] Nikki Lane que Lo he tenido en mi bolsillo trasero".

Lana Del Rey cantó a capela un clásico

Mientras tanto, Del Rey tiene algo nuevo. Ha cantado una nueva versión de "I'll Never Walk Alone", una balada que apareció originalmente en el musical Carousel de 1945.

Gerry And The Pacemakers tuvo un éxito con la canción en 1963, y los seguidores del club de fútbol Liverpool la adaptaron como himno en esa época. (En 2016, los Dropkick Murphys grabaron una versión muy hooligan de la canción).

La versión de Del Rey de "I'll Never Walk Alone" es para un nuevo documental sobre Liverpool. Es una encantadora versión a capella, y realmente busca esas notas altas. Aquí está el video que compartió de ella misma cantándolo.

Del Rey lanzó “ Let Me Love You Like A Woman”, el primer sencillo de Chemtrails Over The Country Club , el mes pasado. ¿Qué clásicos en inglés te gustaría escuchar en la voz de Lana Del Rey? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.