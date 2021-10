Lady Gaga luce impactante como Patrizia en el nuevo teaser de 'House of Gucci'

Lady Gaga está preparada para hacer su seguimiento de A Star Is Born de 2018 con la llegada de House of Gucci el 26 de noviembre. Con solo un mes antes del estreno de la película repleta de estrellas, se lanzó un nuevo teaser el miércoles (27 de octubre). ) muestra a la cantante de “Rain on Me” como Patrizia Reggiani teniendo su primer encuentro con el magnate de la casa de moda Maurizio Gucci.

En el adelanto, Gaga usa un vestido rojo, guantes negros y diamantes mientras se presenta a Gucci (Adam Driver) en una fiesta. La pareja baila toda la noche, antes de que el tráiler avance a escenas que establecen la riqueza de la familia Gucci: viajes de esquí italianos, casas de vacaciones frente al mar y moda lujosa.

“Gucci es como un pastel. Y tienes un gusto y quieres más y luego querrás todo para ti ”, dice Driver en el tráiler.

Que termina con la cantante Lady Gaga prometiéndole a Paolo Gucci (interpretado por un irreconocible Jared Leto) mantener un secreto y jurar una santa cruz modificada: "Padre, hijo y casa de Gucci".

La declaración de Lady Gaga

Gaga habló con The Wall Street Journal sobre interpretar a Patrizia en House of Gucci,, que hace un tiempo estrenó su primer trailer y reveló que su asociación con el colaborador de Love for Sale, Tony Bennett, la inspiró a clavar al personaje.

“Sabía que estaba a punto de interpretar a un asesino. También sabía lo que sentía Tony por la representación de los italianos en el cine en términos de delincuencia. Quería hacer de Patrizia una persona real, no una caricatura ”, explicó Gaga. “Sentí que la mejor manera de honrar a Maurizio ya los italianos era que mi actuación fuera auténtica, desde la perspectiva de una mujer. No una mujer italoamericana, sino una mujer italiana ".

“Elegir trabajar en una película que está ambientada en Italia es donde está mi corazón. Cuando fui a filmar este año, todos los días pude poner los pies en el suelo y saber que estaba en un lugar donde vivía mi familia antes de venir aquí y trabajar duro para tener una vida mejor ”, el 35. -agregó un año.

