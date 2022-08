Lady Gaga confirma rol protagónico junto a Joaquin Phoenix en Joker 2

La noticia ha dividido opiniones entre los fanáticos del DCEU.

¡Los rumores eran ciertos! Lady Gaga acaba de confirmar en redes sociales que se unirá a Joaquin Phoenix para protagonizar Joker 2. La noticia ha causado gran furor entre los seguidores de la cantante estadounidense pero también ha dividido opiniones entre los fanáticos del Universo extendido de DC.

A través de sus respectivas redes sociales, la intérprete de éxitos como ‘Born This Way’, ‘Just Dance’ y ‘Telephone’ compartió un video que muestra a su silueta uniéndose a la de Joaquin Phoenix en un elegante baile. De esta manera, se confirma que ella le dará vida a Harley Quinn, la villana que está locamente enamorada del principal enemigo de Batman.

Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

Sin dar más detalles al respecto, la cantante enloqueció al Internet con este video, mismo que ya figura entre las principales noticias de la farándula internacional. Lo cierto es que Lady Gaga ha demostrado tener un gran talento para la actuación, por lo que todo mundo está ansioso por verla figurar en este proyecto cinematográfico que promete ser un éxito total.

¿Joker 2 será un musical?

La secuela del villano más emblemático del DCEU llevará por título 'Joker: Folie À Deux'.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la secuela del Joker llevará por título ‘Joker: Folie À Deux’ y se estrenará el próximo 4 de octubre de 2024. Asimismo, se sabe que la entrega será nuevamente dirigida por Todd Phillips, quien volverá a trabajar con Scott Silver en la elaboración del guión.

Por otro lado, el sitio The Hollywood Reporter aseguró que el proyecto cinematográfico protagonizado por Joaquin Phoenix y Lady Gaga podría convertirse en un musical, lo cual no ha sido bien visto por algunos fanáticos. Aunque la trama aún no ha sido revelada, existen rumores de que gran parte de la historia podría desarrollarse dentro del Asilo Arkham.

¿Dónde puedo ver Joker?

Joker se encuentra disponible en las plataformas de HBO Max y Prime Video. Recordemos que la cinta dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix fue un rotundo éxito en taquilla, además de que también fue nominada a los Premios Oscar, los Golden Globes, los Premios BAFTA y Critics' Choice Award.

