La última cinta de Chadwick Boseman, “Ma Rainey's Black Bottom” estrena TRÁILER/Foto: Collider

La última película de Chadwick Boseman, "Ma Rainey's Black Bottom", lanzó su primer tráiler, en el que el difunto actor se viste de esmoquin y toca blues con su coprotagonista Viola Davis.

La película, basada en la obra premiada del mismo nombre de August Wilson, comparte la historia de la pionera artista de blues Ma Rainey, interpretada por Davis.

Ambientada en Chicago en 1927, los músicos lidian con cuestiones de raza, música, relaciones y la explotación de artistas negros.

El difunto Boseman interpretó al interés amoroso de Ma, Levee, un trompetista ambicioso que aspiraba a dejar su propia huella en la escena musical de Chicago dándole un giro contemporáneo a las canciones pasadas de moda.

La película está dirigida por George C. Wolfe, quien ganó premios Tony por dirigir la obra "Angels in America: Millennium Approaches" y el musical "Bring in 'da Noise, Bring in' da Funk". Wolfe también se desempeñó como director artístico de The Public Theatre de 1993 a 2004.

Otros miembros del elenco incluyen a Glynn Turman, Colman Domingo y Michael Potts. La próxima película fue producida por Todd Black, Denzel Washington y Dany Wolf, y el guionista es Ruben Santiago-Hudson.

El último proyecto de cine de Chadwick Boseman

Como te comentamos semanas atrás en La Verdad Noticias, Boseman fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 en 2016 y, finalmente, progresó a la etapa 4 que lo llevó a la muerte el pasado 28 de agosto.

Chadwick siempre será recordado por su papel en la película de Marvel "Black Panther", la cual fue una de las más exitosas de los superhéroes/Foto: MPR News

Aunque nunca habló públicamente sobre su diagnóstico, trabajó en su tratamiento durante gran parte de su carrera cinematográfica.

Netflix podría impulsar una nominación póstuma al Oscar para Boseman en la categoría de actor secundario.

El difunto actor puede tener otro contendiente al Oscar con Spike Lee y "Da 5 Bloods" de Netflix; si fuera nominado dos veces, Boseman se convertiría en el primer actor con dos reconocimientos póstumos como actor.

La última película que Chadwick Boseman filmó llegará a Netflix el 18 de diciembre: Ma Rainey's Black Bottom ✊�� pic.twitter.com/IvIrILaew3 — Pelicomic (@Peli_Comic) October 16, 2020

"Ma Rainey's Black Bottom" se estrenará el 18 de diciembre en Netflix. ¿Eras fan de Chadwick Boseman?, ¿Cuál es tu película favorita del actor?, ¿Verás esta nueva cinta de Netflix?