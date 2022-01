La tercera temporada de The Mandalorian ha pausado sus grabaciones

La serie de Disney+ aún planea estrenarse este año/Foto: Espinof

The Mandalorian de Disney Plus ha tenido que parar de manera temporal las grabaciones de la tercera temporada, debido al alto número de contagios de la variante Ómicron de COVID-19, así lo informó el medio Bespin Bulletin.

La serie vinculada a Star Wars no estrenó nuevos episodios durante el año pasado, y aunque ahora está sufriendo retrasos en su producción por ahora no han cambiado la fecha de estreno de su tercera parte, la cual se espera llegue al streaming en diciembre de este 2022.

Como te informamos en La Verdad Noticias, en 2021 Disney+ y Lucasfilm estrenó El Libro de Boba Fett que es un spin-off de The Mandalorian, aunque tuvo éxito, muchos quieren continuar viendo las aventuras de Din Djarin y Grogu.

La variante Ómicron afecta a The Mandalorian

La tercera parte de la serie debe estrenarse a finales de este año/Foto: AS

Por lo que se ha revelado, se ha tomado la decisión de retrasar la vuelta al trabajo de todo el equipo de producción después de las vacaciones navideños debido a la preocupación sobre el aumento de casos positivos de la variante ómicron en la ciudad de Los Angeles.

El estudio de Star Wars prefiere esperar con la temporada 3 de The Mandalorian. Y así se evitan casos positivos y “micro epidemias” dentro del set de rodaje. Aunque la filmación estaba programada para comenzar nuevamente esta semana, la serie protagonizada por Pedro Pascal queda ahora en standby. Aunque el actor también está participando en la nueva serie de HBO Max, The Last of Us.

¿Cuándo salió The Mandalorian?

La primera temporada de la serie The Mandalorian salió en 2019 através de la plataforma Disney Plus, que logró ser un éxito entre los fans de la saga cinematográfica de Star Wars. Después, llegó su segunda temporada en 2020, con la que seguiría el éxito de la serie; así que tendremos que esperar prácticamente un año para ver la temporada 3, si es que no deciden retrasarla por la pandemia.

