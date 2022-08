La temporada 5 de 'Juego de Tronos' spoilea la final de 'La Casa del Dragón'

Juego de Tronos llegó lejos con los spoilers de su spin-off

Sí eres un fiel seguidor de 'Juego de Tronos' seguramente habrás notado que la serie pudo haber spoileado gran parte del contenido o trama final de 'La casa del Dragón', pues aunque dichos eventos suceden 200 años ante no se puede ignorar por completo la historia de los Targaryen.

Ambientada 200 años antes de lo ocurrido en la saga de Canción de Hielo y Fuego, no es de extrañar que Juego de Tronos haya contado parte de la trama, por lo que los seguidores han prestado atención a cada detalle que narra la nueva serie spin off de HBO Max.

El estreno del primer capítulo de House Of The Dragon, seguramente dejaste pasar por alto este pequeño detalle de sucede antecesora, sin embargo en La Verdad Noticias te lo contamos para que estés pendiente.

Cómo previamente te indicamos al comienzo de esta nota los fanáticos de esta serie se han dado cuenta que la temporada 5 de Juego de tronos, físicamente en el episodio The Dance of Dragon' (5x09), podría haber mucho material spoiler para el final de House of the dragón.

En dicho apartado Shireen (Kerry Ingram) le cuenta a su padre Stannis Baratheon (Stephen Dillane) lo que se encuentra leyendo: La Danza de Dragones.

"Es la historia de la lucha entre Rhaenyra Targaryen y su propio hermano Aegon por el control de los Siete Reinos. Ambos creían que merecían el Trono de Hierro. Cuando las personas tomaron partido por uno u otro, la lucha dividió al reino en dos. Hermanos contra hermanos, dragones contra dragones. Para cuando terminó, miles habían muerto. Fue un desastre para los Targaryen también. Nunca pudieron recuperarse", narra.

Por si fuera poco el propio Joffrey (Jack Gleeson) también contó su historia, pero seguramente cronista de una forma un poco más explícita:

"Rhaenyra Targaryen fue asesinada por su hermano o más bien por su dragón. Se la comió mientras su hijo miraba. Lo que quedó de ella está enterrado en las criptas", finalizó.

Dónde ver 'La Casa del Dragón'

Este domingo se estrenará el segundo capítulo de esta potencial serie en la plataforma de HBO Max, misma que dado el éxito en audiencia ha sido confirmada para una segunda temporada, la cual si bien no ha empezado a grabarse pronto podría saberse más información.

'La Casa del Dragón' se ambienta 200 años antes de los hechos ocurridos en la saga de La Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin.

