¿La temporada 3 de Umbrella Academy trata sobre el multiverso?

La temporada 3 de The Umbrella Academy podría estar lidiando con el multiverso muy al estilo de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, todo basado en un detalle importante de la temporada 2.

El género de superhéroes ha estado dominando la industria del entretenimiento durante años, y aunque hay dos universos conectados que gobiernan este género, también han hecho manera de que los superhéroes más oscuros y menos conocidos se adapten al cine y la televisión.

Entre ellos se encuentra Umbrella Academy, una serie de cómics de Gerard Way y Gabriel Bá que dio el salto al mundo del streaming en febrero de 2019 gracias a Netflix. La serie si tendrá una tercera temporada, según informó la plataforma de streaming.

¿Habrá un multiverso en The Umbrella Academy?

The Umbrella Academy podría explorar el multiverso

Durante la temporada 1 y 2, los Hargreeves fueron perseguidos por The Commission, una organización que supervisa y gestiona el continuo espacio-tiempo, y más específicamente por The Handler (Kate Walsh), que tenía un problema personal con Five (Aidan Gallagher).

Con The Handler, los espectadores visitaron la sede de The Commission y vislumbrar cómo funcionan las cosas allí, y en la temporada 2 hay un detalle aparentemente sin importancia que podría insinuar algo más grande en la temporada 3.

El Infinite Switchboard, a través del cual el Los agentes de Temps monitorean la línea de tiempo en busca de anomalías que puedan alterar el flujo del tiempo y, por lo tanto, les permite detectar amenazas.

Infinite Switchboard sugiere un multiverso dentro de The Umbrella Academy, ya que esto podría mostrar a los Temps una variedad de líneas de tiempo en lugar de diferentes puntos en el tiempo de la misma línea de tiempo.

En una publicación de Reddit ahora eliminada, un fan sugirió que cuando los Hargreeves no pudieron detener el fin del mundo al final de la temporada 1 de The Umbrella Academy y viajaron de regreso a la década de 1960, crearon una nueva línea de tiempo.

Similar a cuando regresaron a 2019 al final de la temporada 2, las cosas eran muy diferentes: el mundo no se había terminado, Reginald estaba vivo y su equipo no existía. En cambio, Reginald creó la Academia Sparrow.

En La Verdad Noticias te revelamos todo lo que necesitas saber de The Sparrow Academy y te revelamos, cómo según la teoría de fans, si hay un multiverso en The Umbrella Academy y Infinite Switchboard está allí para monitorear todas esas diferentes ramas.

Entonces la temporada 3 podría ver al equipo viajando a través de estas diferentes líneas de tiempo (tal vez con la ayuda del Televator, que fue objeto de burlas en la temporada 2 ) en un intento de encontrar los suyos o en una misión para corregir su línea de tiempo.

¿Cuándo saldra la 3ra temporada de The Umbrella Academy?

The Umbrella Academy temporada 3 saldrá en 2022

The Umbrella Academy reveló los títulos de los episodios de la temporada 3 que será lanzada a principios del 2022, según informó la plataforma de streaming a mediados de este año, después de los retrasos debido al COVID-19.

