La serie de Disney + Monsters At Work tendrá nuevos personajes

La mayoría del elenco original de Monster Inc. regresará para la nueva serie animada de Disney + Monster at Work pero en compañia de otros personajes completamente nuevos y habrá más espacio para muchos monstruos nuevos.

Uniéndose al elenco está la favorita de The Office y futura escritora de Legally Blonde 3, Mindy Kaling, quien interpretará a un monstruo completamente nuevo llamado Val Little.

Elenco original de Monster Inc.

A principios de esta semana La Verdad Noticias anunció que Mindy Kaling se había unido al elenco de la muy esperada serie animada de Disney + Monsters At Work.

Val Little de Kaling es un miembro entusiasta del Equipo de Instalaciones de Monsters, Inc. (también conocido como "MIFT"). Además, Bonnie Hunt volverá a interpretar su papel de la Sra.

Flint, que anteriormente estaba a cargo de entrenar a nuevos Scarers en Monsters, Inc., pero ahora administrará el departamento responsable de reclutar y entrenar a los monstruos más divertidos para que se conviertan en bromistas.

Personaje de Monster at Work.

Con muchas sorpresas aún por venir en el principal servicio de transmisión de Disney, Monsters At Work se está configurando como uno de sus lanzamientos de verano más importantes, y los niños comenzarán a disfrutar de toda la diversión cuando Monsters at Work comience a transmitir el viernes 2 de julio exclusivamente en Disney +.

Ben Feldman interpreta a la voz de Tylor Tuskmon en la serie, que presenta nuevos personajes monstruosos junto con los favoritos que regresan, incluidos Mike Wazowski y James P. "Sulley" Sullivan, quienes nuevamente serán interpretados por los reconocidos actores Billy Crystal y John Goodman.

Personaje de Monster at Work.

Junto a Feldman y Kaling como parte del equipo de MIFT está Henry Winkler (Happy Days) como Fritz, el jefe despistado; Lucas Neff (Raising Hope) como Duncan, un plomero oportunista; y Alanna Ubach (Coco) como Cutter, la oficiosa seguidora de las reglas. Hoy se lanzaron nuevas imágenes de personajes.

¿De que tratará la serie Monster At Work?

Monsters At Work tiene lugar el día después de que la planta de energía Monsters, Incorporated comenzara a cosechar la risa de los niños para alimentar la ciudad de Monstropolis, gracias al descubrimiento de Mike y Sulley de que la risa genera diez veces más energía que los gritos.

Sigue la historia de Tylor Tuskmon, un joven y ansioso monstruo que se graduó como el mejor de su clase en Monsters University y siempre soñó con convertirse en un Scarer hasta que consigue un trabajo en Monsters, Incorporated, y descubre que el miedo está fuera.

Personaje de Monster at Work.

Después de que Tylor sea reasignado temporalmente al Equipo de Instalaciones de Monsters, Inc. (MIFT), debe trabajar junto a un grupo de mecánicos inadaptados mientras se fija en convertirse en un bromista.

Además de Crystal, Goodman y Hunt, los miembros del elenco que regresan de las películas originales incluyen a John Ratzenberger como Yeti y el padre de Tylor, Bernard, Jennifer Tilly como Celia Mae y Bob Peterson como Roze, hermana gemela de su personaje original de Monsters, Inc., Roz.

Los personajes adicionales son Stephen Stanton (Star Wars Resistance) como Smitty y Needleman, el torpe equipo de custodia de Monsters, Inc., y Aisha Tyler (Archer) como la madre de Tylor, Millie Tuskmon.

Producida por Disney Television Animation, la serie fue desarrollada y tiene como productor ejecutivo el veterano de la animación de Disney Bobs Gannaway (Mickey Mouse Clubhouse, Planes: Fire & Rescue).

Sean Lurie (Inner Workings), nominado al Oscar, es el productor, y Kat Good (Big Hero 6 The Series) y Steve Anderson (Meet the Robinsons) se desempeñan como directores supervisores.

El difunto Rob Gibbs creador original de Monsters, Inc. también se desempeñó como director en algunos de los episodios anteriores.

Personaje de Monster at Work.

