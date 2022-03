La serie Ms. Marvel de Disney Plus ya tiene su primer avance oficial

Conoce un poco más sobre esta serie que podría estar vinculada al UCM/Foto: Knight Edge Media

Ms. Marvel, es una de las series de Disney Plus que ha causado gran intriga entre los fanáticos de los cómics, y ahora, finalmente se ha lanzado el primer avance de este programa, que será protagonizado por la actriz canadiense Iman Vellani.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, se continúa expandiendo el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con las series de televisión de la plataforma de streaming. Hasta ahora ya hemos visto WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If? y Hawkeye. A estas series se sumará, el próximo 30 de marzo la producción de Moon Knight.

Puede que de todas esas series, Ms. Marvel sea la que aborda al personaje menos conocido dentro de las historietas. Entonces, se presenta como una apuesta arriesgada dentro de las producciones que Marvel y Disney están desarrollando. Aunque responde al interés de ambas casas productoras, orientado a agregar “nuevas caras” a la Fase 4 del UCM.

¿De qué trata la nueva serie Ms. Marvel?

La serie Ms. Marvel narra la vida de una joven llamada Kamala Khan. En un principio, este personaje no es una superheroína. De hecho, su relación con los superhéroes es la de alguien que los sigue y admira desde su cuarto. Una de sus principales referencias es Capitana Marvel. Esta serie cuenta la historia de cómo ella se va transformando, de manera progresiva, en aquellas personas a las que admira.

En ese sentido, este personaje evoca a Kate Bishop, presentada a través de Hawkeye. Son personajes que no cuentan con demasiadas habilidades y que, sin embargo, movidos por su interés de ayudar a otros, terminan desarrollando talentos específicos.

En el caso de Ms. Marvel, Kamala Khan puede cambiar la dimensión de sus extremidades. Además de esto, como se descubre en el tráiler, puede manipular energía. Este personaje, además de ser nuevo dentro del UCM, también se presenta como una apuesta de los estudios en dos temas clave en la actualidad: la agenda racial y feminista.

Además, es posible que también se trate el tema del bullying. En cuanto a la adaptación, habrá mucha similitud con el formato de las historietas, a partir de la pasión que Ms. Marvel siente por este tipo de historias.

¿Cuándo se estrena la serie Ms. Marvel en Disney Plus?

Esta serie promete mostrar a este personaje de una manera algo diferente a los cómics/Foto: Twitter

Ms. Marvel en Disney Plus llegará el próximo 8 de junio. Constará de seis episodios los cuales se irán estrenando de forma semanal, como el resto de las series antecesoras.

Asimismo, se ha rumorado que la actriz Iman Vellani de la serie además aparecerá en la secuela de Capitana Marvel titulada The Marvels, protagonizada junto a Brie Larson y Teyonah Parris, que actualmente está programada para estrenarse en 2023.

