La serie 'Loki' de Marvel y Disney + presenta su cartel oficial

Estamos a unos pocos meses para que la serie de 'Loki' se estrene en la plataforma de transmisión Disney +. Y hoy nos han presentado el primer arte clave para la tercera serie de Marvel Cinematic Universe.

La Verdad Noticias trae el cartel oficial de 'Loki' de Tom Hiddelston para que lo disfrutes, esta impresionante:

Detalles de la serie Loki de Marvel yDisney +

'Loki' contará con el regreso del ganador del Globo de Oro Tom Hiddleston como el villano titular travieso favorito de los fanáticos.

Hiddleston interpretó por última vez al Dios de la travesura en la película más taquillera de todos los tiempos de Avengers: Endgame, donde el año pasado había robado con éxito el Tesseract durante el fallido intento de Iron Man y Ant Man de recuperarlo.

Tom Hiddleston como Loki.

Junto a Hiddleston están los recién llegados al MCU Sophia Di Martino, el nominado al Oscar Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Cailey Fleming y Richard. E. Grant con Di Martino que se rumorea que interpreta a Lady Loki.

Kevin Feige compartió previamente que la serie junto con Elizabeth Olson y WandaVision de Paul Bettany se vinculará con la esperada secuela de Marvel Studios Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sin embargo, no confirmó si Hiddleston también aparecerá en la secuela de Doctor Strange.

El veterano, Michael Waldron, está escribiendo la serie, que también reclutó recientemente a Kate Herron como directora. Hiddleston se ha burlado anteriormente de que los fanáticos verán a su personaje usar el Tesseract para causar más problemas.

Según varios rumores, los espectadores seguirán a Loki mientras viaja a través del tiempo y deja su huella en varios eventos históricos. Además, se informa que la serie tendrá efectos de amplio alcance en la MCU más grande.

Se espera que la esperada serie de 'Loki' se estrene en Disney + llegue este 11 de junio.

