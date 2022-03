La serie Bridgerton impone nuevo récord en Netflix con su segunda temporada

La segunda temporada de la famosa serie está arrasando en la plataforma/Foto: Reader's Digest

Bridgerton, es una de las series más populares de Netflix desde que estrenó su primera temporada en diciembre de 2020. Ahora, a menos de una semana de que se lanzó su segunda temporada, ya está imponiendo un nuevo récord en la plataforma de streaming con sus ocho nuevos episodios.

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, el pasado 25 de marzo se estrenó la temporada 2 de la serie Bridgerton, la cual está basada en la saga literaria homónima creada por Julia Quinn, la cual consta de 8 libros.

La segunda temporada está inspirada en el libro llamado “El Vizconde que me amó”. La historia principal se centra en Anthony Bridgerton, interpretado en pantalla por el actor Jonathan Bailey, quien es el mayor de los hermanos y tendrá que buscar pareja y casualmente conocerá a las hermanas Kate (Simone Ashley) y Edwina (Charithra Chandran) Sharma, de donde surgirá un triángulo amoroso.

La temporada 2 de Bridgerton se vuelve lo más visto en Netflix

Esta temporada está teniendo el mismo éxito que la primera/Foto: The Hollywood reporter

De acuerdo con el medio, The Hollywood Reporter, en los tres días posteriores al estreno, la serie acumuló 193 millones de horas de visualización en todo el mundo, la más alta para cualquier serie de Netflix en inglés en sus primeros tres días.

Con estos números, la segunda temporada de Bridgerton escaló al Top 10 en 92 de los 93 países donde Netflix realiza un seguimiento de las clasificaciones. Japón fue el único caso donde, por ahora, la serie no ha tenido impacto.

Otro dato de peso, es que también es el segundo fin de semana de estreno más alto de todas las series de Netflix. De acuerdo a las mediciones internas de la plataforma, solo el Volumen 5 de La casa de Papel ha entregado unos primeros tres días más grandes.

La plataforma de streaming utiliza los primeros 28 días de un programa para determinar la ubicación en esa lista, y la primera temporada de Bridgerton actualmente ocupa el primer lugar con 625,49 millones de horas de visualización durante ese lapso.

Teniendo en cuenta esto, es altamente probable que cuando se cumplan los 28 días de emisión, la temporada 2 de Bridgerton se acomode en uno de los primeros lugares de los contenidos originales más vistos en la historia de Netflix.

¿Bridgerton tendrá tercera temporada?

Los libros se enfocan en cada uno de los hermanos, por lo que es posible que la serie siga los mismos pasos con sus temporadas/Foto: Tumgir

Se ha confirmado que Netflix sí tendrá una tercera y una cuarta temporada para esta famosa serie producida por Shondaland. Sin embargo, aún no se han dado más detalles al respecto sobre estas siguientes producciones. Así que si aún no has visto la segunda temporada de Bridgerton recuerda que está disponible ahora mismo para ver en la plataforma.

