La segunda temporada de 'Loki', será más oscura y siniestra que la primera

Loki tendrá segunda temporada, será más oscura y siniestra que la primera

La segunda temporada de Loki llegará en algún momento y una de las cosas que queremos ver en la temporada 2 de Loki es qué pasó con la jueza de la TVA Ravonna Renslayer, quien se fue en busca de la verdad.

Han surgido rumores en los que se dice que podríamos ver a personajes como Loki, Sylvie y Mobius teniendo participación en la película "Doctor Strange in the multiverse of madness".

Como te compartimos el La Verdad Noticias, Tom Hiddleston reveló en una entrevista como sería el inicio de esta segunda temporada, con lo que ha mantenido a los fanáticos, en la espera del anunció de la fecha de estreno para esta nueva entrega.

Segunda temporada de Loki aún más oscura

La actriz que da vida a Ravonna Renslayer, habló sobre la segunda temporada

El final de la primera nos reveló las verdaderas consecuencias de lo que supone el multiverso de Marvel y las terribles consecuencias que veremos en "Doctor Strange in the multiverse of madness".

Además de eso, se nos presentó a uno de los grandes villanos de esta nueva fase, Kang el conquistador.

Muchos nos quedamos con dudas de qué podríamos ver en la segunda temporada que se anunció en los créditos finales de la serie, y aunque todavía no tiene una respuesta clara, la actriz Gugu Mbatha-Raw que da vida a Ravonna Renslayer, la jueza de la Autoridad de Variación Temporal, durante una entrevista ha arrojado un poco de luz:

"No puedo decir nada sobre Loki. La policía de Marvel vendría y se me llevaría. Estoy muy contenta de que se vaya a estrenar y me encanta mi personaje. Creo que es un personaje complejo. Tengo muchas ganas de que vean los lugares oscuros a los que explorará."

La segunda entrega de la serie de Loki empezará a rodarse este verano en Londres, así que lo más probable es que se estrene a finales de año o principios de 2023.

La fecha de estreno y el futuro de la serie

Todo indica que esta segunda temporada podría ser la última de la serie

La fecha de estreno es una incógnita, Marvel es muy celosa de guardar sus secretos y lo más probable es que veamos a Loki en otras obras de este universo muy pronto.

Lo que sí parece claro es que la espera para poder ver la segunda temporada será mucho más larga de lo habitual que en otros casos.

Al respecto conviene recordar una entrevista concedida por el actor Clark Gregg, el inolvidable agente Coulson del MCU, a Variety en mayo de 2020 comentando que Hiddleston le había dicho que iba a hacer 10 o 12 episodios de "Loki".

Teniendo en cuenta que la primera temporada ha contado de seis episodios, todo huele a que hace mucho que el actor había llegado a un acuerdo por dos temporadas, por lo que la segunda podría ser perfectamente la última.

