La razón por la que Shang-Chi y Eternals podrían no ser lanzados en China

En los últimos años, el mercado chino se ha vuelto increíblemente importante para la suerte de las películas de Hollywood como Shang-Chi y Eternals; en 2020, sus cifras de taquilla superaron a las de EE. UU., convirtiéndolo en el mercado cinematográfico más grande del mundo (a través de Variety).

Sin embargo, el gobierno de China impone un poder increíble sobre lo que se muestra. Incluso hay una cuota en la cantidad de películas extranjeras que se proyectan dentro del país cada año, que actualmente es de 34 (a través de USA-China Today).

Desafortunadamente, parece que las probabilidades de que "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" y "Eternos" estén entre ellos pueden estar disminuyendo.

La película actual de Marvel Cinematic Universe y la siguiente tienen conexiones con el país que podrían hacer deseable una apertura para los fanáticos dentro de China.

Los medios de comunicación, incluido el Global Times dirigido por China, elogiaron a la británica Chloe Zhao, directora de "Eternals", nacida en China, como "el orgullo de China" cuando ganó un Globo de Oro a la Mejor Directora en marzo de 2021 por "Nomadland".

"Shang-Chi" cuenta con un elenco de actores de ascendencia china, incluido el canadiense Simu Liu y la leyenda de la pantalla de Hong Kong Tony Leung.

Los productores de Hollywood a menudo han cortejado este tipo de conexiones, porque una apertura en China se ha convertido en una propuesta decisiva para muchos estudios.

Incluso han instituido lo que un experto en The Atlantic llamó "censura anticipada", como una forma de asegurarse de que sus películas tengan más posibilidades de llegar al extranjero.

Sin embargo, el gobierno chino basa sus decisiones en condiciones cambiantes, lo que dificulta esto.

Como resultado de este control incomparable sobre lo que ve su población, es posible que "Shang-Chi" y "Eternals" no lleguen a abrir en China.

Zhao llamó a China "un lugar donde hay mentiras en todas partes"

Zhao llamó a China "un lugar donde hay mentiras en todas partes"

Tanto en el caso de Zhao como en el de Liu, las entrevistas que hicieron los actores en años anteriores pueden ser la razón por la que sus películas no obtienen ese importante estreno chino. En el caso de la directora de "Eternals" Chloe Zhao, la controversia surge de una entrevista de 2013 con Filmmaker Magazine.

"Se remonta a cuando era una adolescente en China, estando en un lugar donde hay mentiras por todas partes", dijo en el artículo. "Sentías que nunca ibas a poder salir. Mucha de la información que recibí cuando era más joven no era verdad, y me volví muy rebelde hacia mi familia y mis antecedentes".

También fue criticada por una entrevista en el news.com.edu de Australia, que la citó diciendo: "Estados Unidos es ahora mi país, en última instancia" (a través de The New York Times), aunque resultó ser un error; el artículo original fue corregido para decir "no es mi país".

Sin embargo, como resultado, su premio al Oscar por "Nomadland" en abril de 2021 no se publicó en los medios chinos y las búsquedas de su nombre en línea se bloquearon (a través de Time), aunque también describió a los ciudadanos del norte de China como "mi propia gente". en un artículo de la revista New York Magazine. Además, "Nomadland" no obtuvo un lanzamiento en China.

La entrevista de Simu Liu en 2017 supuestamente presentó a China como un país del tercer mundo hambriento

Simu Liu en 2017 presentó a China como un país del tercer mundo hambriento

Anteriormente, China tenía objeciones a "Shang-Chi" basadas en las representaciones estereotipadas de los asiáticos en el material fuente de Marvel, así como en el hecho de que las pistas no eran lo suficientemente atractivas (a través de SupChina).

Sin embargo, el 8 de septiembre, una cuenta nacionalista en la plataforma de redes sociales de China, Weibo, publicó capturas de pantalla de una entrevista que Simu Liu hizo con Canadian Broadcasting Corporation como parte de la celebración del aniversario canadiense.

En esas imágenes, el texto supuestamente dice: "Cuando era joven, mis padres me contaban estas historias sobre crecer en la China comunista. Vivían en el tercer mundo donde hay gente que se muere de hambre".

En las imágenes, Liu describió su llegada a Canadá como una "quimera" (a través de Taiwan News). The Straits Times señala que hubo inexactitudes en las traducciones, posiblemente destinadas a alimentar las llamas. CNN dice que el video original ya no está disponible.

Teniendo en cuenta lo que los observadores de la industria ven como acciones "volubles" del gobierno chino y su departamento de cine, la reacción provocada por estos comentarios parecería acabar con cualquier posibilidad de que "Shang-Chi" sea una de las películas aprobadas para su estreno en China en 2021. (el último, "Free Guy" ha hecho negocios por $ 67 mil millones allí, según Deadline).

Eso haría una gran mella en la fortuna y las esperanzas de MCU para la película, pero no es nada nuevo para Disney.

China prohibió por completo las películas de Disney entre 1996 y 1999 como resultado del lanzamiento de "Kundun", que simpatizaba con el Dalai Lama del Tíbet (a través del Orlando Sentinel).

Más recientemente, China prohibió la cobertura de la acción en vivo "Mulan" en 2020 (a través de CNBC) y retrasó su apertura allí debido a preocupaciones sobre el coronavirus (a través de Variety).

"Black Widow" también se retrasó y, dado que Variety informa que aún no tiene una fecha de lanzamiento en China, también puede verse afectada por la reciente controversia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!