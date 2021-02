La precuela de la serie de HBO 'Game of Thrones' COMENZARÁ a filmarse en abril

Después de tanto rodeo por fin confirman que la producción de la precuela de "Game of Thrones" de HBO titulada "House of the Dragon" comenzará este abril.

HBO confirmó la noticia durante su panel de la Asociación de Críticos de Televisión el miércoles pasado.

La nueva serie fue co-creada por el autor de "GoT" George RR Martin (basado en su libro "Fire & Blood") y Ryan Condal.

Producción de la precuela comenzará en abril

Miguel Sapochnik, quien dirigió varios episodios de "GoT", fue elegido como el co-showrunner.

"Estamos encantados con Miguel y Ryan, su colaboración y su colaboración con nosotros, y estamos emocionados de empezar", dijo Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max.

"House of the Dragon" se ambientará 300 años antes de los eventos de "GoT" y estará protagonizada por el espectacular elenco, Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Emma D'Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, según HBO.

Bloys agregó que la red está discutiendo otras formas en las que pueden expandir el mundo "GoT".

"Estamos hablando de otras áreas que también tienen sentido", dijo. "El mundo de George RR Martin es tan grande y lo interesante de él, no solo es grande, sino que tiene muchas hojas de ruta en términos de historia.

Así que una de las mejores cosas de 'House of the Dragon' es que es una historia establecida eso te lleva a 'Game of Thrones', el programa, y hay muchas ramas pequeñas. Hay muchas oportunidades e historias que contar ".

El ejecutivo dijo que espera poder visitar el set en el extranjero en el verano después de vacunarse. ¿Estás listo para la precuela de Game Of Thrones? Dinos en los comentarios.

