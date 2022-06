La película de HBO Max que elevará tu ritmo cardíaco por su nivel de acción

"Londres bajo fuego", la cinta que elevará tu ritmo cardíaco

El extenso catálogo de HBO Max presenta una gran variedad de cintas para todo tipo de gustos, lo cual hace una experiencia demasiado gratificante para el usuario.

La plataforma ha ido en constante crecimiento de suscriptores, que, a diferencia de otros servicios de streaming, tiene en su catálogo películas como "The Batman" y proximamente añadirá a la taquillera "Spider-Man: No Way Home".

Tras renovarse su catálogo del mes de junio, el servicio de streaming alojó una exitosa cinta de acción que a más de uno le elevará el ritmo cardíaco.

La cinta "Londres Bajo Fuego" de 2016, ha sido nombrada por los usuarios como una verdadera experiencia cinematográfica que eleverá tu ritmo cardíaco.

"El primer ministro británico ha fallecido en misteriosas circunstancias. Su funeral en Londres es un acto al que acuden todos los líderes relevantes de Occidente. Lo que comienza siendo el evento con más seguridad del planeta se convierte en un complot mortal para acabar con los líderes más poderosos del mundo, devastando la capital británica y desencadenando el terror. Sólo tres personas pueden detenerlo: el presidente de los Estados Unidos, su jefe del Servicio Secreto y una agente del MI-6", se lee en la sinopsis.

La cinta está protagonizada por Gerard Butler y con la participación en el reparto de Aaron Eckhart, Morgan Freman y Angela Basset.

¿Cuánto cuesta HBO Max?

Existen diversas opciones para contratar el servicio de esta plataforma de streaming y poder acceder a su extenso catálogo de series, películas, documentales e incluso conciertos.

Mensual sólo para móviles: $99.00

Mensual estándar: $149.00

3 meses móvil: $269.01 ($89.67 al mes)

3 meses estándar: $399.00 ($133 al mes)

12 meses móvil: $828.96 ($69.08 al mes)

12 meses estándar: $1248.96 ($104.08 al mes)

Además de todo ello, en HBO Max podrás disfrutar de todos los partidos de la Champions League en exclusiva y sin cortes, lo cual hace de tu experiencia todo un gozo.

