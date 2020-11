La película “Constantine” podría tener una secuela, ¿Con Keanu Reeves?/Foto: Tónica

Tanto DC como los fanáticos del terror han amado durante mucho tiempo la película “Constantine” protagonizada por Keanu Reeves que debutó en 2005, y ha habido un impulso constante para una secuela en los 15 años posteriores.

Todos los involucrados en el proyecto parecen estar interesados en hacer otra película, pero en realidad nunca ha despegado. Sin embargo, es posible que los vientos hayan cambiado, ya que una de las estrellas de la película ahora dice que hay una secuela en camino.

Peter Stormare, quien interpreta a Lucifer en Constantine, usó Instagram para compartir una historia en línea elogiando su actuación. La imagen dice: "En Constantine, Peter Stormare interpreta una de las mejores versiones de Satanás en la historia del cine".

Eso en sí mismo no es una historia, pero la leyenda de la publicación de Stormare es a lo que todos están prestando atención. El actor escribe, "Sequel In The Works" (Secuela en proceso). ¡¿Será posible?!

Stormare, quien también apareció en American Gods, John Wick: Chapter 2 , y en varios videojuegos, incluidos Destiny y Destiny 2 se destacó en la adaptación de los cómics de DC.

Keanu Reeves sí volvería para Constantine 2

A pesar de ser criticado tanto por expertos como por fanáticos de los cómics tras su lanzamiento, Constantine ha sido reevaluado en los últimos años, especialmente desde que Reeves ha experimentado un importante resurgimiento profesional debido a la franquicia de John Wick.

A pesar de las noticias de un reinicio producido por JJ Abrams, los rumores de una secuela de la versión de Reeves se han arremolinado durante años.

Él y el director Francis Lawrence, quien pasó a dirigir varias películas de Los juegos del hambre, hablaron sobre su deseo de hacer la película original con clasificación R a principios de este año, e insinuaron que si una secuela alguna vez tuviera luz verde, lo harían.

El actor Keanu posiblemente estaría en la secuela de Constantine. Reeves ha dicho que sí le gustaría regresar a su papel/Foto: Sopitas

También te puede interesar: DC busca incluir a Constantine de Keanu Reeves en próximas cintas ¿será cierto?

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Keanu se encuentra en las grabaciones de la cuarta película de “The Matrix”, pero posiblemente el actor esté en planes de regresar a su papel del cazador de demonios John Constantine. ¿Te gustaría ver una segunda parte de esta película?

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Gómez? Síguenos en Google News y mantente informado.