La nueva versión de la forma de Dios de Ultrón llega a Marvel

Marvel cada vez sorprende por las distintas transformaciones de sus personajes, es por eso que Ultrón uno de los villanos que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) cuya historia ha sido abordada de distintas maneras en la gran variedad de cómics, siempre fue un antagonista temido tanto por los Avengers como por la humanidad.

En La Verdad Noticias te recordamos que Ultrón es un robot que al ser extremadamente inteligente es visto como una especie de Dios, papel que adquiere de forma natural motivo por el cual desarrolla la idea de acabar con todo aquel que se le cruce en su camino.

Es por eso que ahora los Avengers se enfrentarán a una nueva versión del villano, pues resulta ser que si querer se mezcla con Vibranium y magia asgardiana, por lo que será un personaje más fuerte y más malvado con una forma poderosa jamás antes vista por los fanáticos de Marvel.

La forma de Dios de Ultrón

Nueva versión de Ultrón

La nueva versión de Ultrón llevará por nombre All Father Ultrón en la cual podremos ver a dicho antagonista dentro de un ataúd, pero no permanece ahí mucho tiempo ya que todo parece indicar que lo que se tenía planeado no sucede de la mejor forma, ya que este temido villano regresa con una nueva apariencia.

Todo lo anterior fue posible, gracias a que Ultrón absorbe el Vibranium y magia asgardiana en el que venía contenido cuando se encontraba dentro del ataúd.

¿Qué tan poderoso es Ultrón en los cómics de Marvel?

Ultrón en Marvel Cómics

Si bien es un personaje que posee una fuerza de voluntad descomunal, también cuenta con una capacidad de pensamiento y razonamiento bastante elevada, lo cual lo cataloga como una de las amenazas más peligrosas de todos los tiempos.

Es por ello que si tú eres un fiel seguidor de la editorial Marvel, no te puedes perder esta nueva versión que te dejará con la boca abierta.

